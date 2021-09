Přehlížený malý luxusní kombík s motorem V8 dnes koupíte levněji než litrovou Octavii před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nikdy nedosáhl věhlasu svých soupeřů ani nástupců a s „tím správným” motorem se vyráběl jen chvíli. Jako auto ale stojí za to, jen na některé aspekty je třeba dát pozor, jinak za servis zaplatíte to, co za auto samé.

V poslední době mluvíme o ojetinách pomalu stejně často jako o automobilových novinkách. Do bazarů totiž míří stále více lidí, zatímco v showroomech jich ubývá. Stojí za tím nejen rostoucí ceny, ale také svoboda, která vás při výběru aut z druhé ruky čeká. Ostatně zkuste dnes přijít za dealerem s tím, že toužíte po malém kombíku s atmosférickým osmiválcem. Takové motory se totiž na starém kontinentu již nenosí a chybí už jen málo k tomu, aby i řeči o nich byly považovány za kacířství.

Než se tak ovšem stane, můžete přesně po takovém voze pokukovat v bazarech. Jmenuje se Mercedes-Benz C55 AMG Kombi a spolu se sedanem dorazil na trh v roce 2004 jako součást faceliftu celé třídy C. Nahradil přitom do té doby prodávané šestiválcové provedení C32, které disponovalo přeplňovaným šestiválcem. Suma sumárum tak vlastně třícípá hvězda na počátku milénia činila pravý opak toho, co dělá nyní - místo downsizingu byl v kursu upsizing.

Osmiválec o 5,4litrovém objemu nebyl nový, automobilka jej převzala z třídy E. Sedan i kombík pak naladila na 367 koní, s nimiž stovka zabrala 5,2 sekundy, dvoustovka 19,3 sekundy a nejvyšší rychlost činila 250 km/h. Vše jsou působivá čísla i dnes, před 17 lety ale v dané obchodní třídě budila pozdvižení. Konkurenční BMW M3 bylo totiž motorově i výkonově níže, navíc jste jej mohli pořídit jen jako kupé či kabriolet. Mercedes ovšem danou dynamiku pároval s až 1 384litrový zavazadelník.

Dnes jde v bazarech o přehlížené auto, o jehož relativně krátké existenci mnozí ani neví. Je nicméně C55 AMG dobrou volbou? Na to mají odpověď kolegové z německého Auto Bildu, kteří jeden postarší exemplář projeli. Poukazují přitom hlavně na korozi, která ovšem byla vlastní hlavně vozům před faceliftem. Poté se ochrana karoserie i podvozku zlepšila, ovšem i tak je zevrubná kontrola prakticky nutností. Stejně tak byste měli důkladně prověřit lak, neboť jen tak stoprocentně zjistíte, zda byl vůz nabourán a poté opravován.

Pozor je třeba dát rovněž na tuningové komponenty, jimiž mnozí majitelé svá auta osadili a do jisté míry je tak zničili. Platí to hlavně o pružinách, radost vám ovšem nemusí udělat ani sportovní výfuk, který může přenášet dovnitř až přílišný hukot. Něco takového přitom lze kvitovat u kupé, kabrioletu nebo u sedanu, v případě prakticky zaměřeného kombíku ale po čase začnete uvažovat o výměně za originální kousek. A právě v té chvíli narazíte na odvrácenou stranu C55 AMG.

Vůz, který Auto Bild otestoval, stojí 14 900 Eur (cca 378 000 Kč), což ve srovnání s původní cenou představuje pětinásobný propad a opravdu atraktivní sumu na tak univerzální výkonný vůz. Ovšem ceny náhradních dílů jsou dnes kvůli stáří vozu dražší než kdy dříve. Snadno se vám tak může stát, že účet ze servisu bude nakonec vyšší než od předchozího majitele. Je tedy třeba zvážit, zda vám za to osmiválcová atmosféra stojí a pokud ano, vyhlédnutý kousek důkladně prověřit. Je totiž jisté, že kombík v garáži sušit nebudete, jízda s ním pořád má grády a vytáhnout jej můžete prakticky kdykoli kamkoli.

Mercedes-Benz C55 AMG Kombi (na snímcích exteriéru se představuje verze C32, nástupce značka bohužel nikdy nenafotila) představuje lákavou koupi, za atmosférický osmiválec a 1 384litrový zavazadelník totiž dáte o dost méně než za litrovou Škodu Octavia. Snadno se vám ovšem může stát, že první účet ze servisu bude vyšší než pořizovací cena, proto je třeba vyhlédnuté kusy řádně prověřit. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec