Přehlížený ojetý VW za pakatel poslouží i rodině, patří přitom mezi nejspolehlivější auta své třídy

Spousta lidí si myslí, že nabídku ojetých Volkswagenů má zmapovanou do puntíku. A ještě více jich žije v tom, že ojetý VW je vždy drahý. Ani jedno nemusí být pravda, model Polo budiž toho důkazem.

Po Volkswagenu Polo v Česku zdaleka není taková sháňka jako po větším Golfu či ještě větším Passatu. Malá auta na Čechy obecně až tak nefungují, výjimkou je tradičně jen hypertrofovaná Fabie. A pokud na ně fungují, jde o přece jen lépe situované kupce nových vozů. Zájemci o ojetiny hledají obvykle co nejvíce hodnoty za co nejméně peněz, tedy i jedno auto pro všechno. Tomu Golf odpovídá lépe, Polo se zdá být jen do města.

Jenže takhle jednoduché to dávno není. Malé vozy přestaly být vyloženě malé už dobré dvě dekády zpět a Polo dokáže s trochou skromnosti zaskočit i jako rodinné auto, zvlášť pak ve svých posledních generacích. Přehlížené je tak poněkud neprávem, neboť skutečně nemusí jít o špatnou koupi, ať už sáhnete po ojetém kousku z autobazaru či od soukromníka.

My se dnes podíváme na dvě opravdu dostupná provedení. Generace 9N je dnes už docela starým autem, vyráběla se do roku 2009, a tak je s ní spojena řada problémů. Často se kazí elektronika - problémy s otevíráním oken dveří, funkčností centrálního zamykání či střešního okna nejsou ničím ojedinělým. Potíže na vás mohou čekat také pod kapotou, však hliníkové jednotky 1,0 a 1,4 byly známé zamrzáním, což VW nakonec musel vyřešit dodatečnými úpravami. Tříválcové jedna-dvojky u nás známé jako HTP byly pro změnu náchylné na poškození rozvodových řemenů, zatímco turbodieselům odcházela turba a praskaly hlavy válců. Kromě toho docházelo k prosakování systému Pumpe-Düse. Podprůměrné je pak rovněž hodnocení výfukového systému.

Zajímavé je, že lépe hodnoceno je Polo před faceliftem, tedy kousky vyrobené do roku 2005. Poté byl nicméně přitvrzen podvozek, což ke všemu zmíněnému přineslo zhoršené jízdní chování. Nabídku dostupných aut tedy bude třeba procházet s velkou obezřetností, současně je ale třeba dodat, že jde o velmi levný vůz, který koupíte už od nějakých 10 tisíc Kč. Není-li zbytí, proč ne, na slušné kousky to chce ale aspoň trojnásobek. I to lze nicméně hodnotit jako slušný poměr hodnoty a ceny, však jde o auto za méně než jednu průměrnou výplatu.

Jako mnohem lepší cesta se ovšem jeví následující generace 6R/6C, která přišla na trh v roce 2009. S ohledem na výše zmíněné měla co napravovat, to se jí ale povedlo na jedničku. V roce 2017 zamířila do důchodu s docela čistým štítem, což se nejlépe odráží v souhrnných statistikách TÜV. Polo je ve všech hodnocených stářích nadprůměrně spolehlivé a mezi nejstaršími sledovanými vozy (max. 11 let stáří) je dokonce 25. Na malý vůz je to excelentní výsledek, Polo má třetí nejlepší skóre mezi auty své třídy, i když započítáme superdrahé Mini.

Na co přesto dát pozor? Znovu je třeba vyrazit do motorového prostoru, kde bývají potíže s rozvodovými řemeny spojené s motory 1,2 a 1,4 TSI. Pokud tedy po nastartování uslyšíte rachtání, které po chvíli neustane, ruce pryč, jinak před sebou máte poměrně drahou opravu. V případě jisté „nevycválanosti“ automatu DSG ovšem obvykle postačí zajet do servisu, kde vše dokáže vyřešit nový software. Dále je dobré zkontrolovat úniky oleje, zadní světla a pružiny. Na některých vozech se také může objevovat koroze, začalo se holt vyrábět už na sklonku předminulé dekády.

Celkový verdikt je přesto pozitivní. Ceny totiž i v případě předposlední generace Pola startují nízko, okolo 60 tisíc korun. A pokud dáte aspoň 100 tisíc, máte před sebou velmi perspektivní vůz, který nemá problém zvládnout potřeby i menší rodiny. Jít směrem, kterým většina zájemců (alespoň v Česku) nejde, se tedy znovu může vyplatit.

VW Polo 9N z let 2001 až 2009 startuje nízko a dokáže zastat i roli rodinného vozu. Nedá se ale říci, že by byl bezproblémový. Foto: Volkswagen



Generace 6R/6C z let 2009 až 2017 je na tom prostorově ještě lépe, předchůdce překonává motory a především spolehlivostí. Je nutné si za něj připlatit, ceny jsou ale pořád mírné. Foto: Volkswagen

