Podivný přehlížený Citroën koupíte už pár let starý velmi levně. Jisté je jedno: Funguje o hodně líp, než vypadá
Petr ProkopecTohle auto padne do oka málokomu, což nemusíte brát jako výhodu, jeho ignorace velkou částí trhu ale sráží jeho ceny hodně nízko. Přitom problémů s ním navzdory jeho původu není mnoho, nevalnou pověst francouzských aut z hlediska spolehlivosti zatím popírá.
včera | Petr Prokopec
Tohle auto padne do oka málokomu, což nemusíte brát jako výhodu, jeho ignorace velkou částí trhu ale sráží jeho ceny hodně nízko. Přitom problémů s ním navzdory jeho původu není mnoho, nevalnou pověst francouzských aut z hlediska spolehlivosti zatím popírá.
Třetí generace Citroënu C4 byla odhalena v roce 2020. Ve srovnání s tou předchozí došlo na výraznou změnu v oblasti základní koncepce, neboť kde dříve Francouzi nabízeli hatchback či sedan, tam se nově pokusili vytáhnout cosi jako SUV-kupé. Nedá se však říci, že by trefili střed terče, spíš byli rádi, že ho vůbec zasáhli. Možná i proto o dvě léta později nabídku zahustili ještě obtížněji nezařaditelným provedením C4 X. To zůstalo u rozvoru 2 670 milimetrů, natažením obou převisů však došlo na protažení délky z 4 360 na 4 600 mm.
Tento vůz skutečně nelze jednoduše zaškatulkovat. Máme tu totiž tvary fastbacku, tradičního sedanu a SUV, které tým pod vedením Pierra Leclercqa spojil dohromady. Jak moc vás oslovují, zvažte sami, pokud ale ano, patříte mezi výjimky. V případě zájmu o nový vůz je navíc zapotřebí, abyste neměli vyloženě hluboko do kapsy. Za základní hybridní verzi se 145 koňmi musíte dealerům vysázet 674 tisíc korun, což je na české poměry docela dost.
Pohled na letošní prodeje potvrzuje, že Citroën u nás moc zájemců nezlákal, za prvních osm měsíců má C4 X na kontě jen 25 registrací. Elektrická varianta pak oslovila jen jediného člověka, dost možná pak ještě dealera značky. Svým způsobem zde tak máme docela raritu, s kterou ve finále jako s neobvyklým vozem můžete mezi známými zabodovat. A jako ojetina už začíná dávat smysl - v bazarech na ni totiž nepotřebujete zdaleka takové peníze jako v showroomech s novými auty, ceny startují lehce nad 300 tisíci korun.
Někteří vás od koupě tohoto auta mohou zrazovat kvůli pověsti, která obestírá francouzská auta jako taková. Jejich spolehlivost nemá být z nejvyšších, realita C4 X se ale zatím zdá být pozitivnější, neboť evidovaných problémů není mnoho. Pokud ovšem zvolíte vůz osazený benzinovými motory s obchodním označením PureTech, což jsou přeplňované tříválcové jedna-dvojky, je třeba počítat s tím, že mohou nastat problémy s jejich rozvodovým řemenem. Pokud tedy předchozí majitel nevěnoval dostatečnou péči pravidelným návštěvám servisů, raději dejte ruce pryč.
Případné závady na multimediálním systému pak potvrzují zkazky o tom, že slabinou Francouzů je elektronika. Ostatně selhat u tohoto modelu může i digitální přístrojový štít, tedy další shnilé jablko z tohoto košíku. Problém pak můžete mít i s řemeslnou kvalitou, ne všechny kousky jsou totiž dokonale spasované a interiéry více jetých exemplářů bývají poněkud hlučnější i kvůli použitým plastům.
Kolegové z Auto Bildu čerstvě otestovali kousek z roku 2024, který měl najeto jen 45 832 kilometrů. Vlastně tedy nepřekvapilo, že u něj na žádné vážnější problémy nenarazili. Přesto však potvrzují výše naznačený propad hodnoty, který je hlavně u mladých ojetin opravdu enormní - původních majitel totiž za „jejich“ auto zaplatil 26 220 Eur neboli 638 tisíc Kč (na auto s jedna-dvojkou docela šílená suma), nyní je ale vůz k mání za 16 980 Eur (413 tisíc Kč).
Před čím ovšem varují, což je vlastně u Němců překvapivé, to je elektrická verze. U té totiž dochází na zdlouhavé nabíjení, což následně v zimě ještě zhoršuje zvýšená spotřeba. Pokud tedy toužíte po autě, které budete hlavně používat, elektromobilu se rozhodně vyhněte. Což u nás už vzhledem ke zmíněným „prodejům” nebude takový problém...
Citroën C4 X po stránce designové spojuje hned několik vlivů, což nemusí okouzlit každého. Jako ojetina ovšem boduje rychlým propadem hodnoty, který není vykoupen záplavou známých problémů s technikou či elektronikou. Foto: Citroën
Zdroj: Auto Bild
