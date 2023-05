Přeznačkovaný Mercedes skončil po 4 letech jako totální propadák, dnes je levnou cestou k německé kvalitě před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Infiniti

Možná už si ani nevzpomenete, že něco takového vůbec vzniklo, však kolikrát Mercedes někomu propůjčil celé své auto tak, aby jej nabízel jako vlastní? V případě Infiniti Q30 se to stalo, prodané exempláře dnes lákají propadem hodnoty.

Řada lidí nejspíše již zapomněla na to, že Toyota není jedinou japonskou automobilkou, pod kterou spadá luxusní značka. Vedle Lexusu totiž existuje rovněž Acura, což je prémiová Honda, a stejně tak Infiniti. Odnož Nissanu až do roku 2008 operovala především ve Spojených státech, ovšem poté tehdejší šéf francouzsko-japonské aliance Carlos Ghosn rozhodl, že nastal čas jejího příchodu na starý kontinent. A zatímco v roce 2009 bylo v celé Evropě prodáno jen 1 344 kusů, o sedm let později již šlo o 13 700 registrací.

Stejně rychle, jako hvězda značky vystoupala, ovšem zase zapadla. V roce 2018 totiž již na kontě měla jen poloviční prodeje oproti rekordnímu období, tedy zhruba 6 300 exemplářů. Před třemi lety tak bylo rozhodnuto, že Infiniti se z Evropy stáhne. Jako jeden ze stěžejních důvodů byl přitom citován Brexit. Japonská automobilka totiž auta pro starý kontinent vyráběla stejně jako Nissan v Sunderlandu. Když nicméně Britové opustili Evropskou unii, připravili se tím o řadu investic.

Klientela, která je loajální hlavně vůči německým prestižním značkám, se navíc stále častěji ptala, proč by si měla kupovat Infiniti, když jí zvládne daleko více posloužit originál s logem třícípé hvězdy. Modely Q30 a QX30 totiž nejsou ničím jiným než přeznačkovaným Mercedesem třídy A resp. GLA. Byly to totální propadáky - během prvního roku prodejů (tedy v roce 2016) oslovily na celém kontinentu jen 8 453 lidí, za další tři šlo už jen o 1 380 exemplářů. Není tedy divu, že si Q30 hned záhy sbalilo fidlátka a skončilo bez nástupce.

Jak se nicméně říká, vše zlé je pro něco dobré. Pokud totiž chcete vyčuhovat z davu, je pro vás Infiniti ideálním vozem. Zvláště pokud jde o onu dvojici Q30/QX30, v jejímž případě můžete počítat se spolehlivou německou technikou. Hatchback startuje na zhruba 300 tisících Kč, což z něj sice pořád nedělá žádané zboží, jako o výhodné alternativě o něm ale rozhodně přemýšlet můžete. Zvláště když za danou cenu lze pořídit kusy s méně než 100 tisíci najetými km.

Je přitom čeho se bát? To je otázka, na kterou nenabídneme až tak jednoduchou odpověď. Q30 je totiž sice spojeno s řadou nešvarů, ovšem v podstatě žádný z nich není takový, abyste ráno neodjeli do práce. Horší je to však s bezpečností. Čelní airbag se totiž v případě nehody nemusí správně nafouknout. Či pro změnu může dojít k jeho náhlé aktivaci. Infiniti přitom tento problém řešilo svolávací akcí - pokud tedy na palubce svítí varování, onen kousek jí neprošel.

Kritika míří také k navíječům předních bezpečnostních pásů, které nepracují tak, jak je zapotřebí. Můžete mít tedy problém nejen s jeho zapnutím, ale hlavně s automatickým přitažením v době nárazu. V kombinaci se špatně dofouknutým airbagem vám tak hrozí zranění většího rozsahu. Což ostatně platí také u zadních bezpečnostních pásů. Pokud totiž jejich přezka vydává rachtající zvuk, znamená to, že nebyla správně uchycena, a může tak dojí i na její rozlomení.

Obecné výtky jsou tím u konce, zmínit je nicméně třeba ještě pár doporučení. Zkontrolovat byste totiž měli litá kola i karoserii kvůli oděrkám, stejně jako kožené čalounění, které mohou pokrývat skvrny, nebo ho někdo propíchnul/rozpáral. Zvažte také testovací jízdu, a to kvůli výhledu vzad. Zadní okno totiž nepatří k největším, s couváním tak mnozí lidé mohou mít problémy. S tím se však rozloučíme, na závěr už jen krátce předáme slovo kolegům z Německa.

Ti proklepli Q30 poprvé zaregistrované v únoru 2020, tedy krátce před odchodem značky z Evropy. Jediný majitel s hatchbackem najel pouze 29 tisíc kilometrů, přičemž nevynechal jedinou servisní prohlídku. Počítat tak lze se špičkovým stavem, stejně jako s dostačující dynamikou. O pohon se totiž stará přeplňovaný benzinový dvoulitr s 211 koňmi, se kterým jste na stovce za 7,2 sekundy. Nejvyšší rychlost pak vrcholí na 235 km/h.

Tento konkrétní exemplář je přitom k mání za 20 980 Eur (cca 494 tisíc Kč), což jsou na zánovní Mercedes třídy A v japonském převleku zajímavé peníze. Zvláště když si uvědomíte, že ve výbavě máte naprosto vše, co je pro rychlé a luxusní cestování potřeba. Nechybí tedy jak sportovní sedadla, tak třeba panoramatická střecha, audio systém Bose, navigace nebo zpětná kamera. V Německu je přitom takových kousků k mání více, cenu tedy můžete srazit i ke 400 tisícům korun.

Q30 působí lákavě zvenčí i zevnitř, k mání je pak s nemalým výkonem za slušné peníze. Je nicméně třeba zkontrolovat, že automobilka během svolávacích akcí vyřešila většinu problémů, které se týkají bezpečnosti. Foto: Infiniti

Zdroj: Auto Bild

