Při doplňování nemrznoucí směsi je třeba vyhnout se časté chybě, může zničit motor

Denní teploty už klesly pod 10°C a výše už se asi budou dostávat jen sporadicky. Je tak na místě zkontrolovat a případně doplnit nemrznoucí směs vašeho auta, právě při tom ale lidé často chybují.

Náplň chladícího okruhu auta je důležitá tekutina chránící agregát před jeho přehřátím. Kdyby šlo jen o to, stačí použít jakoukoli kapalinu, klidně obyčejnou vodu z kohoutku, ale tak snadné to není. Motor či jeho části by mohly zevnitř korodovat, v chladící soustavě by se mohly hromadit usazeniny a v neposlední řadě - kapalina, která v létě motor chrání, by jej v zimě mohla v případě zmrznutí poškodit následkem expanze, která přirozeně nastává při přeměně v led.

Z těchto a dalších důvodů nelijeme do chladícího okruhu obyčejnou vodu, ale speciální chladící kapaliny, které je možné ředit jen destilovanou vodou. Výsledná směs se postará o to, že se bod tuhnutí dostane pod nejnižší reálně očekávatelnou teplotu. Zvýšení rezistence chladiva proti nízkým teplotám ale není jediným benefitem - běžně dostupné chladící směsi obsahují sloučeniny zabraňující korozi a další látky, které udržují chladící soustavu v dobré kondici.

Množství kapaliny v motoru se musí držet v ideálním rozmezí viditelném na expanzní nádržce chladiče a není ničím neobvyklým, když je zejména u starších aut nutné ji čas od času trochu doplnit. Nemusí to nutně znamenat, že z chladícího okruhu někudy vytéká kapalina po kvantech nebo se nedej bože mísí s olejem. Soustava prostě nemusí být dokonale těsná a drobný úbytek během ročního ježdění není ničím, s čím byste si museli lámat hlavu. Zejména před zimou je tedy vhodné kapalinu doplnit, a to nikoli destilovanou vodou, protože tím byste mohli teplotu tuhnutí zvýšit na problematickou úroveň. Ale jak to udělat správně? Nad tím je vhodné se zamyslet dříve, než otevřeme obě nezbytná víčka, protože chyba může zničit nejcennější díl celého auta.

Nemrznoucí směsi v prodeji jsou obvykle rozlišeny barvami, které mají orientaci usnadnit, tak trochu paradoxně ale dělají někdy pravý opak. V České republice jsou standardně k dispozici chladicí kapaliny s označením G11, G12, G12+ a G13, které mají své poslání a obvykle i barvy.

G11 je optimální pro motory s atmosférickým plněním a je nejčastěji zelená. G12 či G12+ slouží typicky přeplňovaným motorům pracujícím s vyššími teplotami a je obvykle červená nebo růžová. G13 je pak určená motorům sportovním aut a vysoce výkonných motorek a je nejčastěji žlutá nebo oranžová. Takže žlutá, červená, zelená, všichni víme, co to znamená? Bohužel ne.

Právě barva není tak důležitým znakem, jak si mnozí motoristé myslí. Snad většina lidí se podle našich zkušeností při potřebě kapalinu doplnit podívá pod kapotu motoru a když vidí červenou, jdou shánět červenou. Barevná složka ale ve skutečnosti nemá žádný vliv na technické vlastnosti nemrznoucí kapaliny a výběr podle barvy vám může přidělat jen zbytečné starosti.

Pokud mají dvě jinak použitelné tekutiny stejnou barvu, neznamená to, že mají totožné složení nebo jsou totožného typu. Neexistuje předpis, který by něco takového nařizoval, a tak se může stát i to, že dvě stejně barevné kapaliny jsou zcela neslučitelné - barva je někdy pouhým marketingovým nástrojem, který jeho výrobci používají ke zvýšení atraktivity nabízených produktů či jejich odlišení v rámci své vlastní nabídky.

Pokud doplnění necháte na servisu, jistě nic nezkazíte, ale nebývá to nejlevnější cesta a správně můžete kapalinu doplnit i doma. Jen je nutné odhlédnout od barvy a všímat si specifikací, aby nová kapalina motoru paradoxně neublížila. Je holým faktem, že špatná kombinace může efektivitu fungování chladící soustavy ovlivnit až do té míry, že se motor může začít přehřívat, což může při troše nepozornosti (ruku na srdce, kdo z běžných uživatelů umí správně zareagovat na přehřátí motoru?) vést i k jeho úplnému zničení.

Obal tedy napoví, zda vybíráte správně, i s ním jsou ale spojeny mýty. Zmíněné značky G11, G12 nebo G13 navzdory tradovanému nejsou dostatečný identifikátor při volbě té správné kapaliny - stejně jako dva oleje klasifikace 15W-40 mohou být odlišnější než den a noc. Směrodatná je detailní klasifikace výrobce automobilu, s níž tato označení nemají nic společného.

Vodítkem mohou být interní klasifikace nemrznoucích kapalin, pokud nakupujete u autorizovaného dealera či obdobném místě. Například koncern Volkswagen má své Typy B (bezbarvá), C (G11, modrozelená), D (G12, červená), F (G12+, fialová/růžová), G (G12 ++, opět fialová/růžová). Ale úplně nejlepší je řídit se podle specifikací vašeho konkrétního auta a zvolit vždy nemrznoucí kapalinu dle návodu k obsluze.

Například vozy Renault typicky vyžadují schválení označené 41-01-001/-T, Kia a Hyundai vyžadují specifikaci Hyundai MS 591, Ford potřebuje WSS-M97B44-D, VW a Škoda TL-774-J G13 atp. Je to znovu to samé jako u olejů - potřebujete-li olej ACEA C3, nevystačíte si s tím, že v autě máte XW-cokoli. Tato označení jsou vytištěna v každém manuálu, zveřejněná na internetových stránkách a pochopitelně jsou uváděna na přebalech nabízených kapalin podobně jako specifikace olejů. Pokud se budete řídit těmito „šiframi” - nikoli barvou a nikoli obecnou specifikací - nemůžete šlápnout vedle.

Výběr potřebné nemrznoucí směsi je složitější, než se zdá. Je potřeba hlídat přesnou specifikaci označenou podobně jako motorové oleje. Řídit se podle barvy může být velmi riskantní postup kterým můžete vlastnosti kapaliny zásadně zhoršit. Ilustrační foto: Výrobci

