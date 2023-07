Při jízdě po Rakousku vám za rychlost budou moci sebrat auto, vydraží ho jako nechtěnou věc ze ztrát a nálezů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

U našich jižních sousedů po letech relativní benevolence přitvrzují po vzoru nechvalně proslulého Švýcarska. Rychlost sice budete muset překročit řádně, takový trest ale snadno může být zcela nepřiměřený okolnostem.

Rakousko nelze považovat za automobilovou zemi, přes spojitosti s rodinami Porsche a Piëchů či přítomnost štýrské Magny. Není odtud žádná větší automobilová značka, chybí i velké továrny těch zahraničních. Místní politici navíc nyní dospěli k názoru, že automobil je něco jako zbraň. A proto přišli s úpravou silničního zákona, která je opravdu neskutečně tvrdá. Pokud totiž u našich jižních sousedů od března příštího roku výrazněji šlápnete na plyn, hrozí vám, že o své auto nenávratně přijdete - Rakušané vám jej zabaví a prodají ho v aukci.

Neznamená to pochopitelně, že byste se měli obávat každého policisty, který s radarem v ruce čeká na to, až motoristé překročí povolený limit o jeden kilometr v hodině. Abyste o své auto přišli, musíte překročit povolené limity ve městě o více než 60 km/h, mimo město pak o 70 km/h. Pokud jde nicméně o první takový přestupek, pak se po dvou týdnech dočkáte navrácení vozu z depozitu. Jakkoliv pochopitelně ještě musíte uhradit pokutu, jejíž výše může vystoupat až na 5 000 Eur (cca 120 tisíc Kč).

Horší je to ve chvíli, kdy se téhož přestupku dopustíte v horizontu čtyř let opakovaně. V takovém případě je vám vůz na místě zabaven, a to bez nároku na vrácení. Totéž pak ostatně hrozí již při prvním překročení rychlosti, pokud limit přesáhnete o 80 km/h ve městě či o 90 km/h mimo něj. Vaše auto pak následně zamíří do aukce, přičemž 70 procent výtěžku putuje do státního fondu zaměřeného na silniční bezpečnost, zatímco zbytek připadá místní samosprávě, která je pod pokutou podepsána.

Rakušané pamatují i na půjčená, leasingová či služební vozidla. U nich se počítá s tím, že vozy budou vráceny jeho právoplatnému majiteli. Šoféři však v takovém případě mají přijít o řidičské oprávnění. To pak rakouský stát takovému „pirátovi silnic“ již opětovně nikdy nevydá. Motoristé z ostatních zemí pak nejspíše budou platit jako mourovatí, přičemž nejspíše již nikdy nebudou moci řídit na rakouských silnicích. Finální slovo v tomto ohledu ale zjevně budou mít právníci.

Co se však onoho zabavení soukromého vozu týče, tam se musí obávat kdokoli, tedy i Češi. Něco obdobného ostatně platí třeba v Itálii, kde o auto můžete přijít, pokud řídíte s více než 1,5 promile alkoholu v krvi. Stejně jako Rakušané pak s rychlostí bojují i Švýcaři, kteří kromě hrozby prodeje vozu hříšníka v aukci přišli ještě s pobytem za mřížemi. Skutečně to tedy působí tak, že auto je vnímáno jako zbraň a vy jakožto potenciální vrah, i když vlastně nic nespácháte - vysoká rychlost sama o sobě je něco jako přenášení výbušnin přes ulici. Může to být nebezpečné, nemusí, je to pořád jen potenciální riziko a tresty by tomu měly být přiměřené.

Politici tak znovu jen dokazují, že umí fungovat pouze jako západní medicína, tedy řešit následky. Místo aby zvolili cestu medicíny východní, která se zaměřuje na prevenci. Nehod na silnicích by totiž rozhodně bylo méně, pokud by došlo na zpřísnění v autoškolách. Pokud ale i nadále může řidičský průkaz vyfasovat v podstatě kdokoli, nelze se divit, že pak už lze řešit jen dopady.

Rakousko se od příštího roku stane zemí, kde při překročení limitů o 60 km/h ve městě či 70 km/h mimo něj můžete přijít o své auto, které následně bude vydraženo jako třeba toto Porsche 911 996. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: ADAC

Petr Prokopec

