Při koupi ojeté Škody Octavia můžete ušetřit desítky tisíc. Stačí pustit z hlavy nesmysl, který chce skoro každý

Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Že se zájemci o ojetiny zaměřují na stav tachometru, je logické a správné, pomáhá to vytušit míru opotřebení toho kterého auta a odhadnout jeho další perspektivu. Co ale na voze změní, jestli má najeto 98 nebo 102 tisíc km? Nic, cenu to ale ovlivňuje drasticky.

Můžeme po tisící říci, že stav toho kterého ojetého auta je mnohem důležitější než číslo na jeho tachometru. A ukázali jsme vám už mnoho aut, která tomuto tvrzení dávají konkrétní podobu. Pomineme-li extrémy z časů dávno minulých, měli jsme tu třeba neskutečně ojetý VW Passat za pouhé dva roky, který vypadal velmi dobře, přitom měl najeto více než tento zhuntovaný Passat R36. A to v podstatě jen kvůli tomu, že měl starostlivějšího majitele.

Je zkrátka třeba sledovat vždy hlavně to, v jakém stavu vůz je, jak se o něj o kdo staral, jakou má servisní historii. A pak teprve zkoumat, do jakého množství najetých km se tento přístup promítá. Jenže pro velkou spoustu kupců ojetin je právě co nejnižší kilometrový proběh to hlavní. Je to na jednu stranu pochopitelné, na druhou ale záludné, pokud jen tomuto faktoru přikládáte až příliš velkou důležitost. Koupit auto s malým nájezdem vypadá jako projev racionální snahy ušetřit, dnes vám ale ukážeme, že přílišná fixace na stav tachometru může naopak peníze zbytečně stát. A to jinak, než by vás zprvu napadlo.

Existují totiž psychologické hranice udávaného nájezdu, které zájemci o koupi ojetiny až chorobně sledují. Tou největší je 100 tisíc kilometrů a můžeme se ptát, proč to tak je. Začíná tady tříciferná hodnota, která vypadá vyšší - spousta lidí má pocit, že auta desetitisíci km jsou ještě zánovní, zatímco ta se statisíci jsou už ojetá. Také je pravdou, že některé vozy déle fit nevydržely, ale to se bavíme o něčem jako je Škoda 100.

Pro modernější auta to žádná významná hranice není a její sledování nemá racionální opodstatnění. Je dnes skoro jedno, jestli má auto najeto 90 nebo 110 tisíc km, žádné drama se v tomto rozmezí neodehraje. Jenže zkrátka platí, že ji lidé pečlivě sledují, na čemž lze vydělat vlastně na jejich úkor.

Na tento fakt vrhl už dříve světlo Malte Krüger, šéf Mobile.de, největšího evropského webu s inzercí ojetých aut, který po léta figuroval i ve vedení konkurenčního AutoScout24. Ten v rámci firemního rádce pro dobrou koupi ojetiny zmínil, že „auta, která překročila hranici 100 tisíc km, bývají citelně levnější než auta, která mají za sebou méně než 100 tisíc, byť lehce.”

To by se i dalo čekat, z mnoha důvodů. Sami si přiznejte, kolikrát jste hledali ojetinu a do kolonky „Stav tachometru do” jste udali hodnotu 100 000 km. Jak má vůz najeto více, dostává se mimo hledáček části kupců a kde je nižší poptávka, je pochopitelně nižší i cena. Vypadá to jako dobrá hospodská rada, nás ale zajímaly konkrétní hodnoty, a tak jsme si od Mobile.de vyžádali data o aktuálně nabízených autech. A přes Krügerova slova jsme nutně byli překvapeni tím, co vidíme.

Na Mobile.de jsou nabízeny tisíce modelů aut, s ohledem na nejžádanější ojetinu v ČR jsme po datech k jediné nich - ke Škodě Octavia. Vzhledem k tomu, jak obrovské množství aut se přes Mobile.de prodává (aktuálně jde o 1,4 milionu vozů) jsme mohli sáhnout po vcelku striktních omezeních - autech starých 5 až 8 let (tedy vozech z let 2015 až 2018, protože dříve nemají najeto tolik příliš často a později mívají příliš často najeto více, navíc jde vždy o třetí generaci Octavie), která mají najeto buď 95 až 100 tisíc km nebo 100 až 105 tisíc km.

Původně jsme uvažovali o širším rozmezí 90/100 resp. 100/110, ale nebylo to třeba, i do zmíněných užších mantinelů se obvykle vešly stovky exemplářů v každém modelovém roce. To už je velmi slušný vzorek, který jsme dále očistili o duplicity, bourané vozy a další excesy, které by výsledné hodnoty mohly deformovat.

Takto koncipované výsledky jsou opravdu pozoruhodné - jestli má auto najeto 95 nebo 105 tisíc km, což je maximální možný rozdíl našeho rozmezí, nemůže mít na jeho stav (uvážíme-li podobný způsob použití, pochopitelně) žádný podstatný vliv. Rozdíly mezi cenami ale podstatné jsou. Ani v jednom případě se nestalo, že by vzorek aut s více jak 100 tisíci km na tachometru byl byť jen srovnatelně drahý. Auta s menším nájezdem byla vždy citelně dražší, ve většině případů o okolo 6 procent. Za „dobrý pocit” (protože nic jiného si nekoupíte) se tady v absolutních hodnotách platí obvykle přes 1 000 Eur, tedy desetitisíce Kč. A to jsou dost velké peníze za... nic. Vlastně někdy i méně než to, jak ještě zmíníme dále.

Průměrné ceny ojeté Škody Octavia v závislosti na stavu tachometru

Jak můžete vidět, vliv kolikrát jen pár set najetých km na cenu ojeté Octavie III je dost dramatický. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Mobile.de

K samotným cenovým rozdílům je navíc třeba dodat, že s autem s „přejetými” 100 tkm můžete kolikrát dostat více než u auta s menším nájezdem. Na 100 tisíc km totiž obvykle připadají náročnější servisní úkony a lidé se před dosažení této hranice aut zbavují i s tímto vědomím. Pochopitelně to neznamená, že každý vůz s více jak 100 tisíci na tachometru bude mít tyto věci automaticky za sebou, u rozumných předchozích majitelů to ale lze očekávat - věty zmiňující slova jako „Zahnriemen gewechselt” (tedy výměnu rozvodů) jsou v nabídkách vozů se 100 až 105 tisíci km hodně častá.

Navíc je třeba dodat, že u aut s kilometráží těsně pod 100 tisíc je pravděpodobnější možnost manipulace se stavem tachometru - prodávající dobře vědí, že vůz s menším než tímto hraničím nájezdem prodají snáze a nebo dráže a pochopitelně se podle toho chovají. Umožňujeme jim to ale jen my - zákazníci - toužící po minimálním a pokud možno „podstotisícovým” stavem tachometru.

Jaké z toho plyne ponaučení? Pokud kupujete ojeté auto, stojí za to dívat na vozy s proběhem lehce nad 100 tisíci kilometry - zájem o ně je menší a za citelně nižší cenu dostanete vůz, který je v podstatě stejný jako ten, který má na tachometru, 96 nebo 99 tisíc kilometrů. A můžete dostat i „servis zdarma” a menší riziko stočení jako bonus.

Naopak prodáváte-li auto, zkuste ho nabídnout na inzertních serverech těsně před tím, než bude mít najeto oněch sto tisíc. Protože lidé jsou cifrou na tachometru posedlí a tento článek na tom stěží něco nezmění...



Při koupi Škody Octavia III můžete ušetřit spoustu peněz jen tím, že akceptujete koupi vozu s o něco málo více než 100 tisíci km. Vlastně můžete ušetřit hned dvakrát. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Mobile.de

