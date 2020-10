Při osobním prodeji ojetiny buďte opatrní, majitel tohoto auta leží v těžkém stavu v nemocnici před 2 hodinami | Petr Miler

S autobazary někdy není snadné pořízení, nemluvě o tom, že jim řada kupujících nevěří. Osobní prodej ojetého auta je tak stále vyhledávanou formou prodeje, i ta ale má svá rizika.

Když vás vaše dosavadní auto z jakéhokoli důvodu omrzí a rozhodnete se jej nahradit jiným, nezbude vám, než jej prodat. To lze řešit spoustou cest. Můžete jej skrze protiúčet využít pro umoření části kupní ceny jeho náhrady, ať už ojeté nebo nové, můžete jej dát do komisního prodeje v bazaru, můžete jej přímo prodat obchodníkovi, který takovou možnost nabízí. A nebo prostě vezmete foťák, uděláte pár snímků, sepíšete popis vozu a pokusíte se jej prodat sami skrze některý z inzertních webů.

Má to své zřejmé výhody. Třeba že za prodej nikomu nemusíte platit, takže byste tak měli získat nejvíce peněz, či že rozšíříte potenciální dosah inzerátu, neboť bazarům se někteří z podstaty vyhýbají. Také to ale má své nevýhody. O prodej se musíte starat a nakonec je možné, že ani nebudete tak úspěšní, protože vám bude třeba hloupé říkat věty jako: „Top stav, pane, majitel ročník 1938, jen to měl napsané na vnuka, aby se nemusel starat o formality.”

To by vás nejspíše napadlo, možná by vám ale nepřišlo na mysl, že osobní prodej může být i nebezpečný. Jenže může, jak informuje nizozemská policie.

Ta varuje před podobným jednáním na základě případu, který se stal včera večer. Majitel Mercedesu GLE, 39letý muž z Amsterdamu, prodával své auto přes inzerát a po domluvě s jedním ze zájemců mu šel vůz osobně předvést. Schůzka ale nevyšla úplně podle jeho představ - auta se sice zbavil, ovšem zaplaceno za něj nedostal.

Údajný zájemce jej hned na začátku schůzky pobodal a s vozem odjel. Dotyčný byl ve převezen do nemocnice a až dnes policie upřesnila, že je v sice vážném, ale stabilizovaném stavu. Policisté hned rozjeli pátrání po autě a zřejmě dvojici podezřelých, bezprostředně úspěšní ale nebyli. Auto bylo nakonec nalezeno dnes nad ránem opět v Amsterdamu, po pachateli či pachatelích se ale pro tuto chvíli slehla zem.

Je pochopitelně otřesné vidět, že někdo dokáže kvůli krádeži auta pobodat člověka, ale i to se zjevně může stát. Při osobním prodeji tedy buďte raději opatrní a na schůzku vyrážejte vždy v doprovodu další osoby, nebo trvejte na setkání na místě, kde je něco podobného nepravděpodobné, třeba u vás doma. Možná to není nejvstřícnější postup směrem k zájemci, ale lepší neprodat auto než riskovat vlastní zdraví či život.

Tento vůz se pokusil prodat jeho 39letý majitel na inzerát, místo platby za něj ale inkasoval bodnutí nožem. Skončil v nemocnici ve vážném stavu, nyní by měl být mimo ohrožení života. Foto: Politie.nl

Zdroj: Politie.nl

Petr Miler