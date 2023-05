Při současných cenách nafty je elektromobil ještě dražším vtipem než kdy dříve před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Chcete dostupné, provozně levné a dokonce k přírodě z dlouhodobého hlediska nejvíce ohleduplné auto? Pak volte diesel. Jakkoli absurdně to po štvavé kampani proti naftovým autům z posledních let může znít, dnes je to tak zcela jednoznačně.

Koho by při současných cenách naprosté většiny věcí netrápily životní náklady? Jistě, spousta lidí bere dost peněz na to, aby nemusela otáčet každou korunu, přesto jsem ve svém okolí svědky toho, jak se i velmi dobře situovaní lidé diví tomu, co za některé věci platí. Dovolit si to mohou, minimálně morálně je to ale trápí tak jako tak.

Nejsem ten, který by bedlivě sledoval ceny toho či onoho, je ale skutečně těžké přehlédnout, že některé zboží a služby zdražily za posledních pár let několikanásobně. Takové jídlo pro pár lidí v restauraci, které jste mohli vlastně ještě nedávno pořídit za 400 korun, dnes snadno stojí tisícovku. A kdo od té doby bere 2,5krát víc peněz? Podobných věcí bychom zejména na poli potravin, energií a podobných elementárních záležitostí našli víc.

Bez jídla a elektřiny ale asi nebudeme, a tak je třeba šetřit jinde. Kde? Třeba na provozu auta. Tím nikoho nesvádíme k zanedbávání servisních úkonů, to ani omylem, ve výsledku se to stejně nevyplatí. Ale koupí správného auta s tím správným pohonem lze momentálně ušetřit opravdu hodně.

Sám jezdím dlouhodobě benzinovými vozy, takže cen nafty si moc nevšímám, kolega mě ale včera upozornil na to, jak moc ceny dieselu klesly. Důvod je prostý - poptávka po zboží v poslední době stagnuje či klesá, firmy navíc mají vyšší skladové zásoby, což obojí omezuje výrobu. Věcí se tak přepravuje méně, poptávka po naftě pramenící hlavně z kamionové dopravy klesá a ceny letí rychle dolů. Jak dlouho bude tento stav trvat, nevíme, dnes ale není problém koupit litr nafty za 28 až 29 Kč v momentě, kdy benzin je nejméně o 20 procent dražší. Dvacet devět korun za litr s veškerým absurdním zdaněním paliv za situace, kdy ceny mnohých věcí za pár let násobně vzrostly? I litr za 50 Kč by šlo touto optikou chápat, 29 Kč je cena jako ze snu.

Ježdění naftovým autem je tak dnes daleko, daleko nejvýhodnější. Navíc dieselové ojetiny se kvůli hlavně německé averzi k nim drží cenově relativně nízko. Není tak problém koupit si za pár set tisíc velmi perspektivní kompakt typu VW Golf VII 2,0 TDI, který je jedním z nejlepších normálních aut historie, docela jede a přitom není problém s ním jezdit za 4 až 5 litrů nafty na 100 km. Cesta k úspoře se tu otevírá ohromná, aniž byste se museli nějak zvlášť žinýrovat defensivním ježděním.

Obzvláště tragikomicky pak vyznívá srovnání s protežovanými elektrickými auty, která měla být nejen celkově skvělá, ale také provozně výhodná. Že si místo jednoho elektromobilu můžete koupit dva srovnatelné spalovací vozy, necháme stranou, stejně jako to, že po 8 až 10 letech bude z elektromobilu skoro bezcenná věc, zatímco jedno spalovací auto vám přinese ještě slušný zisk při prodeji a to druhé klidně ještě násobně větší, pokud jej zavřete do garáže a nabídnete jako 8 let nejetou raritu. Ono si stačí srovnat ceny „paliv”.

Nebudeme na elektromobily zlí a řekneme, že naftu koupíte za 30 Kč za litr. V tom se skrývá 3,9 kWh „efektivní energie”, tedy té, která míří „na kola” po započtení přirozených ztrát spalovacího motoru. Vedle toho budeme zcela ignorovat, že 1 kWh, který koupíte do elektromobilu, „na kola” zaboha nedostanete ze 100 procent, až 20 procent se ztratí při dobíjení a dalších 10 až 20 procent při generování pohybové energie. Jsme prostě dnes velkorysí, takže elektromobily označíme za 100procentně efektivní a co koupíte, to použijete.

I v takovém absurdním případě vychází 1 kWh z nafty na 7,70 Kč, zatímco ČEZ 1 kWh dobíjené elektřiny u „rychlé” (reálně pořád tragicky pomalé) veřejné dobíječky prodává za 18 Kč, tedy 2,33krát dráž. A to ani nemluvíme o tom, že po 45. minutě vám ČEZ bude účtovat peníze i za to, že u nabíječky stojíte a... musíte u ní stát tak dlouho, abyste dočerpali třeba třetinu ekvivalentu 60litrové nádrže nafty. Předkládat tohle jako skvělé nové řešení je opravdu vtip. Drahý vtip. Vlastně nejdražší, co kdy byl, protože elektřina zdražila zásadně, zatímco nafta teď stojí dokonce míň než po většinu minulé dekády.

Provoz elektromobilu dnes tak bude jen na „palivu” snadno třikrát dražší, pokud nebudeme velkorysí. A se započtením pořizovací ceny, omezené životnosti, a tedy i vysoké ztráty hodnoty půjde ještě o mnohonásobně víc. Když si k tomu připočteme, že i organizace podřízená EU označuje Octavii TDI za dlouhodobě ohleduplnější k přírodě než elektromobily, není něco špatně, když nám někdo jako nejlepší věc nutí ona elektrická auta?

Majitelé dieselových aut jako Škoda Octavia RS TDI si dnes mohou výskat, nákladově efektivnější vozy v tuto chvíli neexistují, ani zdaleka. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autoforum, ČEZ, Mbenzin

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.