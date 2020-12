Při tankování lze ušetřit za benzin, naftu či plyn i jinak než volbou čerpací stanice před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Máte pocit, že se ceny u čerpacích stanic mění zřídka podle aktuálně panujících okolností? Není tomu tak, mění se i v průběhu dne podle jasných vzorců a ušetřit tak nelze málo.

Výdaje za palivo sice historicky nejsou největším nákladem na provoz auta, jsou ale jedním z těch velmi významných, zvláště pokud používáte starší vůz nebo najíždíte větší porce kilometrů. A především pak jsou těmi, které můžete i po koupi auta bezprostředně ovlivňovat, což o většině ostatních až tak neplatí. Jak? Jednak pochopitelně můžete jezdit za méně, také ale můžete benzin nebo naftu nakupovat levněji.

To nezní příliš převratně a asi vám nepomůže ani „objev”, že existují levnější a dražší čerpací stanice. Poněkud zajímavěji by mohlo znít, že ceny pohonných hmot v průběhu dne se poměrně významně mění a nejde o nic nahodilého - vývoj cen se odráží od aktuální poptávky, a to podle poměrně jasného vzorce.

Konstatuje to studie německého portálu Clever Tanken, který sleduje ceny pohonných hmot v Evropě. A dodává tedy, že závěry jsou uplatnitelné prakticky pro jakýkoli rozvinutý trh EU. I v samotném Německu je nakonec situace podobná, jako u nás - pohonné hmoty oscilují okolo částky 1,25 Eur (32,80 Kč) za litr Super E10 (u nás Natural 95), Diesel vyjde sousedy zhruba na 1,1 Eur (28,90 Kč) za litr. Průměrné cifry ale vůbec nemusí být aktuální a v extrému je na některých stanicích postihují výkyvy až o 20 eurocentů (5,2 Kč) za litr. Jak tedy docílit co nejnižších výdajů za palivo?

Prvním z doporučení je tankovat mimo dálnice zejména během dnů volna, prázdnin a jiných svátků, kdy mají lidé volno a předpokládá se zvýšená hustota dopravy. To tuší kde kdo, zajímavějším tipem je právě časové plánování každé zastávky u stojanu. Ceny pohonných hmot jsou stále obecně nejvyšší ráno a nejnižší večer, neboť většina lidí tankuje právě ráno a poté zájem roste ještě několikrát během dne.

Podle portálu částky za litr paliva gradují ráno do 9. hodiny, poté po obědě po 13. hodině, odpoledne po 16. a večer po 22., kdy vysoké zůstávají až do druhého dne. V údajích lze spatřit předpoklad ranní dopravní špičky, kdy lidé jedou do školky či školy a pokračují do práce. V noci se vůbec nedoporučuje doplňovat prázdnou nádrž, neboť přes malou poptávku lidé pro změnu nemají tendenci hledat a zvolí první čerpací stanici, která se jim v době nedostatku paliva nachomýtne do cesty, a to přispívá zvýšení cen

Tyto závěry potvrzují i zjištění vědců z Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. Akademici vysledovali, že pumpaři mění ceny v průměru pětkrát denně. Snižováním se obvykle snaží přebít konkurenci, nebo tak reagují na klesající poptávku. Naopak v momentě jejího růstu ženou ceny výše. Nízké cenové hladiny jsou následovány silným růstem ceny za litr a takto pořád dokola. Nejlepší čas dokrmit hladové koně je v těchto časech během dne: 9-10 hodin, 12-13 hodin, 15-16 hodin a 20-21 hodin.

Tankování s rozumem může ušetřit dost peněz, volbou správné čerpací stanice ve správný čas může jít až o několik korun na litru. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Clever Tanken

Mirek Mazal