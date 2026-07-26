Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie

A ne o málo, ale o hodně, na novou Fabii byste potřebovali dalších skoro 100 tisíc Kč. Je to krutá matematika, tak to ale dopadá, když si krom přirozeně rychle hodnotu ztrácejícího elektromobilu pořídíte ke všemu auto od „neusazené” nové automobilky.

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Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie

včera | Petr Prokopec

Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie

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Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

A ne o málo, ale o hodně, na novou Fabii byste potřebovali dalších skoro 100 tisíc Kč. Je to krutá matematika, tak to ale dopadá, když si krom přirozeně rychle hodnotu ztrácejícího elektromobilu pořídíte ke všemu auto od „neusazené” nové automobilky.

Elektrické SUV Ocean mělo Henrika Fiskera znovu vynést na výsluní. Jenže se postaralo o pravý opak, i další automobilka založená dánským designérem musela ve finále vyhlásit bankrot. To ovšem přidělalo vrásky na čele už tak trápeným majitelům existujících aut, kteří po problémech s kvalitou a přirozeně rychlou ztrátou hodnoty svých aut museli řešit i ztrátu veškeré firemní podpory, což celý proces dál urychlilo.

Hodnota dříve prodaných aut klesá opravdu drastickým způsobem, jak se ukázalo při nedávné aukci Bring A Trailer. Majitele tam změnil kousek, který byl vyroben v roce 2023. Od té doby pak najel jen 43 tisíc kilometrů, přičemž neměl být účastníkem žádné nehody. Auto vypadá velmi zachovale, mělo pravidelnou údržbu a letos v květnu došlo i na výměnu klik dveří, které byly jedním z nejkritizovanějších komponentů.

Jako nový nebyl tento vůz ani trochu levný, vyšel na 68 999 USD neboli na 1,5 milionu korun. Za takto vysokou cenou stojí jak pohonné ústrojí, tak i rozsáhlá výbava. Jde totiž o provedení One, které disponovalo dvěma elektromotory naladěnými na 572 koní a bateriemi o kapacitě 106 kWh, s nimiž byl spojen udávaný dojezd 579 km. Že se k němu pak Ocean dokázal přiblížit i v reálném světě, zajišťovala fotovoltaická střecha SolarSky, která generovala energii pro palubní systém. Vedle ní ovšem první majitel sáhnul po rotujícím 17,1palcovém centrálním displeji či vyhřívaných sedadlech.

Na kolik takový vůz vyšel nového vlastníka? Na pouhých 15 800 USD, tedy na 335 tisíc korun, pouhých 23 procent původní ceny. Za takovou částku u nás nekoupíte už ani základní Dacii Sandero, což je čtyřmetrový hatchback. A zdát si musíte nechat i nové Fabii, která se s cenou pod nedostane pod 420 tisíc Kč v té nejnuznější specifikaci (Selection of Nothing nebo tak nějak) skoro bez motoru (1,0 R3). Ocean má oproti tomu na kontě 4 774 milimetrů délky a vše výše zmíněné.

S koupí takového auta je ale vedle nejasných vyhlídek spojených s životností baterií spojena také nová nejistota spojená pro změnu s krachem výrobce. Na otázky ohledně řešení některých patálií tak neexistuje žádná jasná odpověď, načež je pouze třiceti příhozy dosažená nepřekvapivě nízká. Ale kupci museli vědět, do jakého rizika jdou, ne že ne.


Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 1 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 01Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 2 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 02Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 3 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 03Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 4 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 04Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 5 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 05Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 6 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 06Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 7 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 07Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 8 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 08Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 9 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 09Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 10 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 10Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 11 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 11Toto je nový král ztráty hodnoty, drahé elektrické SUV přišlo za 3 roky a 43 tisíc km o 77 procent své ceny, stojí teď míň než základní Fabie - 12 - Fisker Ocean 2023 Bring A Trailer 12
Tento Fisker Ocean změnil majitele za pouhých 335 tisíc korun, za tři roky a 28 tisíc kilometrů tak přišel o 77 procent hodnoty. To je vážně kruté. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: 2023 Fisker Ocean One Launch Edition@Bring A Trailer

Petr Prokopec

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