Nejlevnější moderní VW už koupíte jen ojetý, svou nízkou cenu nedává vždy zadarmo | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Po stránce spolehlivosti to není žádný ohňostroj marnosti, na to si Němci pořád umí dát pozor. Na kondici toho kterého auta se ale vždy výrazně podepsal jeho předchozí provoz. Právě ten má u modelu up! na svědomí neduhy jako selhávání spojek.

Koncernová trojčata, tedy Seat Mii, Škodu Citigo a Volkswagen up!, si jako nová už nekoupíte. Nejprve z výrobního programu zmizel český vůz, poté španělský a letos došlo i na německého zástupce. Základním modelem automobilky sídlící ve Wolfsburgu se tak stalo Polo, za to ovšem musíte zaplatit minimálně 492 900 Kč. Mluvit o VW jakožto o lidovém voze je tak více než co jiného rouhání. Daná nálepka aktuálně sedne spíše na Korejce, jejichž nabídka startuje dokonce pod metou 300 tisíc korun.

Co se Volkswagenu týče, pro dostupná auta je možné vyrazit jen do bazarů. Tam můžete narazit i na zmíněný up!, navíc v souvislosti s velmi nízkými sumami. Kusy ze začátku výroby, která odstartovala v roce 2011, jsou totiž k mání již za třicet či čtyřicet tisíc korun. Je však třeba počítat s vysokým nájezdem, často i přes 200 tisíc kilometrů. Ten je nicméně na druhou stranu jakýmsi ukazatelem kvality. U novějších exemplářů tak vlastně máte jistotu, že vám vydrží alespoň do konce dekády.

Zajímavé je, že jakkoli byl up! povětšinou nabízen za více peněz než Mii či Citigo, v rámci aktuálního TÜV Reportu jej najdeme na nižších příčkách s vyšší mírou poruchovosti. Za tou přitom nestojí vyšší nájezd, ten je v průměru stejný jako u španělského vozu. Koncern VW navíc u celé trojice použil tutéž techniku, liší se pouze čelní partie. Vinit pak nelze ani továrnu, neboť Mii, Citigo i up! sjížděly z montážních linek v Bratislavě. Za daným hodnocením tak spíše stojí hlavně chování předchozích majitelů.

V tomto ohledu ostatně můžeme poukázat na první možný problém. Tyto hatchbacky dosahující maximálně 3,6metrové délky se totiž povětšinou pohybují jen ve městě, kde jsou spojené s jízdou brzda-plyn a zhruba prvními třemi stupni. To znamená větší nápor na spojku, testovací jízda je tak vlastně nutností, při které se zaměřte na případné prokluzování. Stejně jako na řazení, přičemž vše by mělo fungovat bez jediného zádrhelu. Pokud se tak nestane, čeká vás poměrně drahá oprava.

Velká kritika míří také k automatu, který je vlastně robotizovaným manuálem. Jeho typickým projevem je tak škubání, stejně jako horší akcelerace. VW v tomto ohledu dokonce přistoupil ke svolávací akci, rozhodně tak prověřte, zda ji má vámi vyhlédnutý kousek za sebou. Podobně je třeba přistupovat k možným vadným airbagům a předpínačům bezpečnostních pásů. Přední část střešního okna pak nemusela být přilepena řádně, občas pak zahapruje i dětská pojistka zadních dveří.

Tradicí se pak v podstatě u všech ojetin stává kontrola exteriéru kvůli případným škrábancům, ať již na karoserii či na kolech. Zadní sedadla pak mohou nést následky řádění dětí, zatímco v zavazadelníku zakrývá koberec pouze podlahu. Mohlo tedy dojít i na poškrábání boků. A co je možná trochu překvapivé, často zmiňovány jsou i škrábance na displeji rádia či klimatizace. Problémů tak není málo, podprůměrné hodnocení dvou- a tříletých aut je tedy oprávněné.

U starších aut již lze na první pohled počítat s vyšší kvalitou, up! i jeho sourozence totiž již najdeme v lehčím nadprůměru. Více než cokoliv jiného za tím ovšem stojí zhoršení ostatních aut. Tím můžeme předat slovo německým kolegům, kteří poukazují hlavně na to, že ceny právě oněch dvou- či tříletých aut s nájezdem do 50 000 km se aktuálně dostaly pod metu 10 tisíc Eur (cca 240 tisíc korun). Za takové peníze dostáváte i velmi slušnou výbavu.

Jak jsme nicméně zmínili výše, na pořízení tohoto prcka, bez ohledu na logo na přídi, vám stačí jen pár desítek tisíc korun. Čím méně nicméně vyprázdníte peněženku při pořízení, tím více utrácet můžete za údržbu a odstranění případných potíží. Ceny náhradních dílů, hlavně těch z druhovýroby, ovšem nejsou enormní. S koncernovými vozy navíc zkušenosti má většina servisů, i těch neautorizovaných. Up! tak ve finále dává jako skutečný VW smysl.

Up!, stejně jako jeho koncernové sourozence s logem Seatu či Škody, můžete pořídit opravdu levně. Nicméně o to více se vám může prodražit následné vlastnictví, problémů není málo. I když za tím asi nejpodstatnějším nestojí automobilka, ale spíše předchozí majitelé. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, TÜV

