Pro téměř polovinu majitelů elektromobilů se dovolená stala zdrojem stresu, tomu se říká pokrok před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Na dovolenou se naprostá většina lidí jistě vydává s cílem si odpočinout a uklidnit se od běžných stresových situací každodenního života. Pro majitele elektromobilů se ale stává z velké části novým zdrojem stresu, tomu se opravdu říká pokrok.

Dovolená je tu od toho, abychom si odpočinuli od každodenních, zejména pracovních stresů. Byť řada lidí si ji bere třeba proto, aby následně pracovali třeba na chatě, pročež následně s oblibou říkají, že by potřebovali ještě jednu dovolenou, aby si odpočinuli od té, která právě proběhla. Nyní se do podobné situace dostávají mnozí majitelé elektromobilů, kteří možná budou potřebovat ještě jednu dovolenou se spalovacím autem, aby si odpočinuli od stresů, které jim způsobuje právě pohon jejich elektrických aut.

Ze studie nizozemské společnosti Tussenstop, který citují Tussenstop přes kolegové z Auto Weeku, totiž vyplynulo, že se hned pro 45 procent tamních řidičů elektromobilů stala dovolená zdrojem stresu. Za tím - jaké překvapení - stojí hlavně problémy spojené s dojezdem a dobíjením. Majitelé se totiž obávají nejen nedostatku dobíjecích stanic v pro ně neznámém prostředí, ale i toho, že když už nějakou stanici najdou, pak nebude fungovat. Nebo u ní bude několikahodinová fronta. To pochopitelně nikoho nepotěší.

V důsledku toho dotyční hledají alternativy, jak se do místa určení dostat. Hned 20 procent lidí ta zvažuje zápůjčku spalovacího vozu od někoho ze známých či příbuzenstva, zatímco dalších 15 procent by využilo autopůjčovnu. Pro 10 procent elektromobilistů je pak řešením volba destinace blíže k jejich domovu, zatímco dalších 15 by raději nahradilo bateriový vůz letadlem. Znovu se tak potvrzuje, že elektromobil zkrátka není odpovídající alternativou spalovacího auta - je to možná slušný komplement, rozhodně ale ne dobrý substitut.

Svým způsobem to dokazuje i zbývajících 55 procent jejich vlastníků, pro které cesta na dovolenou a z ní zdrojem stresu automaticky není. Ale proč? Své cesty přizpůsobili bateriovému pohonu, načež třeba hotely volí ne dle toho, zda se nachází na trase či v preferované destinaci, nýbrž dle jejich nabídky dobíjecích stojanů. Na cestu jsou pak ochotni si vyhradit mnohem déle času, stejně jako se smiřují s četnějšími zastávkami, během nichž dočerpají kapacitu maximálně na 80 procent, ovšem při vyšším výkonu.

Tussenstop pak dokonce navrhuje, že stres lze maximálně zredukovat rozložením jízdy na dva dny, přičemž baterii dobijete v hotelu přes noc. Tímto způsobem se vám Ale dovolená o dva dny zkrátí či si ji naopak musíte prodloužit, s čímž ale již problém budou mít někteří zaměstnavatelé. Přesto ta tak děje, „z našich dat vidíme, že hotely s dobíjecími stanicemi jsou zamlouvány mnohem častěji,“ říká Kasper de Wijs.

Pokud tedy zvažujete nákup elektromobilu, toto téma přihoďte na seznam věcí k zamyšlení. Abyste neskončili jako oněch 45 procent Nizozemců, kteří se i na dovolené stresují - jen něčím jiným, než jsou pracovní a podobné povinnosti.

Pokrok? Taková Škoda Enyaq má nejvyšší udávaný dojezd 570 km, z Prahy do 1 080 km vzdáleného chorvatského Splitu ale reálně zvládne dojet jen se dvěma dobitími trvajícími snadno mnoho hodin. Citelně levnější Superb 2,0 TDI to i reálně zvládne na jeden zátah, popř. s jednou zastávkou na pár minut skoro kde se vám zlíbí. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Tussenstop přes Auto Week

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.