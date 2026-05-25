Problémy s dostupností olejů gradují, dochází už i Nissanu. Dealeři teď mají zvláštní pořadník pro to, komu dají, komu ne
Petr ProkopecPokud vlastníte některý z modelů značky a chystáte se na pravidelnou výměnu maziv, může se stát, že se v autorizovaném servisu dočkáte odmítnutí. Či ne zcela ideální alternativy k doporučovanému typu, navíc snadno za vyšší cenu. Situace není vůbec dobrá a na spásu se pořád čeká.
včera | Petr Prokopec
Kdo maže, ten jede, říká se mezi motoristy už dlouhá léta. Motor, převodovku, rozvodovku a další klíčové součásti pohonu totiž tvoří značné množství komponentů, u kterých dochází na nutné tření, které přítomnost oleje dovoluje bez negativních následků pro životnost techniky. Výměny olejů a maziv všeho typu by se tedy neměly zanedbávat, ačkoli se pochopitelně bezprostředně nic nestane, když kilometrové či časové limity výměn překročíte. Dlouhodobé následky tu ale jsou, takže kdo má své auto rád, ani podle intervalů doporučovaných výrobcem nejede - když ze dvou let a 20 až 30 tisíc km uděláte jeden rok a 10 tisíc km, autu to opravdu neublíží. A vás nezruinuje.
Tedy tak tomu bylo alespoň donedávna, situace se v posledních týdnech komplikuje. Neklid na Středním východě, při kterém válčící strany zachází s Hormuzským průlivem klíčovým pro transport řady surovin podobně jako malé děti s „konkurenčními” bábovičkami na pískovišti, ale způsobuje omezenou dostupnost některých z nich. A u benzinu či nafty to jen začíná.
Zejména Saudská Arábie je totiž také zdrojem základového oleje, který se používá na výrobu všemožných maziv. A ty začínají docházet, což se potvrdilo již před týdnem v souvislosti s Toyotou. Už tehdy jsme varovali, že japonská automobilka je sice první vlaštovkou, očekávat však musíme celé hejno. A to je skutečně na obzoru, jak uvedla nezávislá asociace výrobců lubrikantů ILMA. Oleje prostě dochází a docházet budou.
Potvrzení nemilého stavu není přichází přes Auto News i od Nissanu, který u svých aut běžně používá maziva typu 5W-30 a 0W-20. Počínaje tímto týdnem ovšem autorizované servisy musí počítat s dramatickým poklesem jejich dodávek, a to o 70 a 55 procent ve srovnání s loňským rokem. V takové situaci jednoduše nevyjde na všechny, a tak automobilka svým dealerům rozeslala jakýsi (zatím nezávazný) pořadník, komu oleje dodávat spíš a komu ne.
Pokud přijedete „jen tak” na běžnou výměnou oleje se starším autem, můžete se dočkat odmítnutí, protože budete až na konci pořadí. Automobilka doporučuje, aby byly dodávané oleje používány primárně pro auta v záruce, v prodloužené záruce, v rámci svolávacích akcí, při realizaci předplacených servisů nebo v rámci projevů dobré vůle. A má to logiku - na nedbalost při péči o auta krytá zárukou by mohla doplatit firma, svolávací akce jsou už tak image poškozující věc, takže dráždit klienta nedostupností oleje potřebného pro jejich realizaci je dráždění hada, při předplacených servisech musí firma také dostát svým závazkům a dobrá vůle... Dealeři budou nejlépe vědět, koho si mohou a nemohou dovolit odmítnout. Na klienta, který po dekády kupuje Nissany pro celou rodinu, prostě také musí zbýt.
Tohle není příjemné, přitom otázkou ale je, co bude následovat. Menší prodloužení servisního intervalu u méně intenzivně používaných aut nemusí být takový problém, podobně je tomu také při využití trochu jiné specifikace, než bylo výrobcem původně doporučováno, což je pro Nissan také jistý plán B. Nicméně ILMA varuje, že nedostatek oleje může sužovat branži až do poloviny příštího roku, pročež z jednoho intervalu může být rázem i několik. A to už zavání problémy.
S čím je nutné počítat na sto procent, to je nárůst cen. Přičemž čím déle budete v příštích měsících otálet, tím více zaplatíte. I kdyby na otevření Hormuzu došlo ještě dnes, což se s ohledem na aktuální americký svátek a průběh jednání může stát, náprava logistických patálií zabere měsíce. Snad už současný stav nebude trvat dlouho...
S výměnou oleje to letos bude kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu komplikované i u Nissanu. Čekejme to ale téměř všude, jakkoli zásoby olejů budou mít různé automobilky a jejich dodavatelé různé. Foto: Nissan
Zdroj: Auto News
