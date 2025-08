Prodejce Fordu ztratil zábrany a řekl, proč byste systém start-stop měli vypnout před každou jízdou včera | Petr Prokopec

/ Foto: Mirek Mazal, Autoforum.cz

Pro lidi jakkoli blízké automobilkám je toto téma obvykle tabu. Není sice těžké spočítat, že efekt tohoto systému je téměř vždy záporný, hru na jeho smysluplnost ale hrajeme roky, a tak to teď přece nevzdáme, že? Tento dealer se s tím nemazal a řekl, jak se věci mají.

Když se před zhruba 15 roky začal ve velkém šířit auty systém start-stop, výrobci o něm mluvili jen v superlativech. My ne. Ačkoli řidičům měl ušetřit až 10 procent spotřebovaného paliva, v reálu na nich takového nedocházelo. Celý systém nebyl ušit na míru reálnému světu, nýbrž daleko spíše laboratornímu cyklu NEDC. Při měření emisí totiž vůz zhruba čtvrtinu doby stál, a pokud v ten moment došlo na vypnutí pohonné jednotky, paliva to ušetřilo poměrně hodně a tolik sledovaných emisí CO2 pochopitelně s ním.

Postupem času se ale začalo ukazovat, že start-stop v podstatě jen pomáhá výrobcům v plnění stále přísnějších emisních regulací. Řidičům samotné palivo šetři pouze ve velmi malé míře, motory ale postupem času ničí. Když si k tomu přidáte, že musíte zaplatit za lepší startér nebo baterii a snášet opotřebení i těchto komponentů, může být celková ekonomická bilance jeho použití pozitivní snad jen shodou náhod.

Každý soudný člověk to dávno ví, automobilky jej ale přesto používají dodnes téměř zcela automaticky. Lidé jakkoli jim blízcí pak obvykle jen drží ústa a krok, prodejce Fordu Jon Galland ale nyní ztratil zábrany a na rovinu i vlastním klientům radí, že to jediné, co s tímto nesmyslem mohou udělat, jeho po nastartování vozu hned vypnout.

„Pokud tak před každou vaší jízdou učiníte, budete šetřit baterii, budete šetřit startér a budete šetřit i fázovač vačkového hřídele,“ říká Galland. „Pokud se totiž váš motor neustále zapíná a vypíná, je to velký nápor na baterii, neboť místo aby jednotku nastartovala pouze jednou, musí tak udělat třeba patnáctkrát za jízdu. A to je pochopitelně zátěž i pro startér.“ Při každém vypnutí navíc dojde na pokles tlaku oleje, pročež se stává, že po prvních pár sekund opětovného chodu jednotka není optimálně mazána.

Představte si přitom, že ráno vyrazíte do práce, a prakticky ihned se svým vozem vjedete do dopravní zácpy. V takové chvíli může na opětovný start a následné vypnutí motoru dojít třeba desetkrát jen ve frontě na jediný semafor. Během každého popojetí o pár metrů se tak olejový okruh ani nezvládne správně natlakovat. Motor tedy skutečně nemusí být po celou cestu v ideální lázni, místo toho si naopak může střihnout i několik set opětovných start-stop cyklů.

V mezičase se ukázalo, že technologie nechá motor absolvovat až statisíce startů, nikdy ale neslíbili, že takový počet zvládne bez ztráty květinky. Naopak můžete výměnou za možná pár set litrů paliva (to kdybyste díky start-stopu ušetřili 0,1 litru paliva každých 100 km po 200 tisíc najetých kilometrů - to bude sakra těžké) snížit výdaj za palivo o nějakých 7 tisíc Kč výměnou za co? Už startér s baterií dnes budou stát víc. A co poškozený motor za statisíce? Tohle je absurdní matematika.

V USA už pochopili, že to je krátkozraké řešení a systém start-stop v zámoří ve značné míře skončí jako nenáviděná věc. Přestat mu zametat cestičku by měla i Evropská unie, pokud jí opravdu jde o to dělat věci správně a hledat dlouhodobou reálnou efektivitu. To je ale bohužel to poslední, co dnes Brusel zajímá...

Systém start-stop je čiré zlo jak pro váš vůz, tak pro vaši peněženku a ve finále i pro životní prostředí. Snad ani nemůže mít dlouhodobý reálný přínos. Jenže zkuste něco logického vysvětlit Bruselu. Foto: Ford

Zdroj: whitefaceford@tiktok

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.