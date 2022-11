Prodejkyně popsala, jak to teď vypadá na trhu s ojetými auty a co čekat v nejbližší budoucnosti včera | Petr Prokopec

Situace na trhu s auty prošla v posledních letech veletoči a ojetiny pochopitelně nemohly stát mimo. Jak se věci mají dnes a co lze čekat dál? Situace je tristní a zlepšení není na obzoru.

Ceny nových aut v posledních pár letech zamířily strmě vzhůru. Z českého úhlu pohledu je to nejjasněji patrné na vozech Škody, neboť taková Octavia třetí generace v době příchodu na trhu v roce 2013 stála 340 tisíc korun. Její nástupce, který je ve své podstatě velkým faceliftem, ovšem startuje na 520 tisících Kč. Za tuto sumu přitom můžete pod přední kapotou počítat s litrovým tříválcem místo 1,2litrového čtyřválce, což je další posun dolů. Uvnitř sice lze počítat s klimatizací či multimédii, o vybaveném autě ale pořád mluvit nejde.

Nová auta nicméně dnes ponecháme stranou, třebaže na středobod dnešního článku mají jejich ceny také vliv - nepřímo zdražují i ta ojetá. Cen ojetin se navíc dotklo nejen samotné zdražování, znát je také to, že prodeje nových vozů v posledních dvou letech klesaly. To se projevilo na menším počtu ojetin, které jsou nově k mání. Jejich majitelé jsou si toho vědomi, o výrazných slevách tak nemusí uvažovat ani ve chvíli, kdy trh zřetelně ochládá.

Pokud tedy hodláte ojetinu prodat, pak máte ty ideální podmínky, naznačuje Barbara Hahn, která vlastní autobazar v Kulmbachu. Současně ovšem dodává, že zájemci jsou na tom o to hůře. „Ocitli jsme se v opravu šílené cenové spirále mířící nahoru. Ojetá auta se navíc zpět na normální úroveň hned tak nevrátí, neboť kvůli mnoha problémů bylo dodáno o poznání méně nových aut. A jakkoli to může znít hloupě, v současné době jednoduše levná auta nejsou k mání,“ uvádí.

„Dříve šlo ucházející ojetinu pořídit za 5 000 Eur (cca 122 tisíc Kč), dnes se ceny pohybují okolo 6 500 až 7 000 Eur (158 až 171 tisíc Kč),“ dodává Hahn. Lidé tak dle jejího názoru mají pouze dvě možnosti, jak se zachovat. „Zákazníci už nemají peněz nazbyt. Stále častěji tak během nákupu přemýšlejí, zda nyní auto opravdu potřebují. Stejné je to i s automobily, neboť pro většinu lidí jde stále o luxusní položku,“ říká dále.

Druhou možností je snížení očekávání. Podle Hahn dnes již není až tak podstatné stáří, nájezd či pohonná jednotka. „Jedinou věcí, na které mnohým záleží, je, zda auto jezdí,“ upřesňuje. V důsledku toho se ovšem z Evropy skutečně již začíná stávat druhá Kuba. Něco takového ovšem nepomůže ani životnímu prostředí, ani snahám navýšit bezpečnost na silnicích. Zvláště když STK lze stále projít pomalu s čímkoli.

Nic z toho ale neznamená, že bude lépe, alespoň ne v dohledné době. Jak jsme zmiňovali před pár dny, faktory, které způsobují popsanou situaci, nemají v dohledné době kam odeznít. I když poptávka může poklesnout, což by mohlo dát prostor ke snížení cen, vše mají více než vyvážit sekundární následky postcovidového období. Tedy zejména nízké prodeje nových aut pramenící v omezený přísun nových ojetin na trh.

Prodejkyně tak naznačuje, situace by se mohla uklidnit během několika let, s čímž lze souhlasit, pravděpodobně ale půjde o delší než dvouleté období, ve které doufá. Auta se ve velkém vyrábět a prodávat hned tak nezačnou a první majitelé je nejčastěji používají tři roky. A to je třeba se ptát, jak dále zamíchají kartami regulace EU - norma Euro 7 má nové spalovací vozy dál zdražit, elektrické alternativy budou ještě dražší. Ani jedno cestu ke zlevnění nedláždí.

Budoucnost trhu s ojetinami je tak značně nejistá, krajně pravděpodobným se nyní jeví být jediné konstatování - lépe už bylo.

Lidé dnes v bazarech berou pomalu cokoli, přes vysoké ceny je atraktivních ojetin na trhu málo. Stačí tedy, že vybrané auto jezdí, což rozhodně nejsou kritéria, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a ke snížení emisí. Ilustrační foto: Škoda Auto

