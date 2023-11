Prognóza vývoje cen aut v roce 2024: Expert říká, že se konečně zlevní, dolů poletí hlavně větší SUV před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je to trochu věštění z křišťálové koule, což připouští i tento automobilový expert, ve výsledku má ale rozhodnout jednoduchá ekonomická matematika - firmy vyrobí o miliony aut víc, než je třeba, a to pošle ceny dolů.

Budou nová auta opět levná a dostupná všem? S tím už opravdu nepočítejte, budou však nová auta levnější než dnes? David Meniane, šéf společnosti Car Parts, naznačuje, že ano. „Je těžké předvídat, zda bude v nadcházejícím roce pořízení automobilu levnější. Nicméně poslední měsíc průměrná cena nového vozu činila 47 936 dolarů (cca 1 074 800 Kč), což dle dat KBB představuje meziroční pokles o 1,4 procenta. Tento vývoj naznačuje, že v příštím roce by ceny opravdu mohly zamířit níže,“ říká Meniane.

A není to jediné vodítko. Meniane dál uvádí, že příští rok má globální výroba aut vzrůst o 6 procent, poptávka ale bude stagnovat. V důsledku toho vznikne o 5 milionů vozů víc než letos, a tak automobilky zůstane na krku velký mlýnský kámen v podobě přebytečných zásob. Lidí, kteří na nový vůz dosáhnou, je a bude stále méně. Očekávat tak můžeme opětovný boj o zákazníka, přičemž dle automobilového experta je nejlepší dobou k nákupu období od října do ledna. „Na konci roku totiž výrobci přicházejí s velkorysými slevami a dalšími pobídkami,“ říká dál šéf Car Parts.

Aby klientela dosáhla na co nejlepší možnou cenu, měla by se před vstupem do showroomu vzdělat na takové úrovni, že bude vědět pomalu více než samotný dealer. „Když kupujete nové auto, je toho mnoho, co vzít v potaz. Ve prospěch zákazníků mohou hrát prvky jako různé srovnávače cen, recenze ostatních uživatelů či hodnocení expertů,“ říká dále Meniane. Dodává přitom, že slevy budou záviset i na tom, po jakém typu vozu zatoužíte. V případě SUV je ale pomalu předem daná.

Na první pohled to může působit překvapivě, zvláště když SUV stále více vládnou prodejním statistikám. Jenže ve srovnání se sedany, hatchbacky, liftbacky či kombíky jsou dražší a jejich nabídka stále bobtná, však někteří výrobci už se soustředí skoro jen na ně. To ovšem vede k přehlcení trhu s vyzpytatelnými dopady.

Zajímavý je Menianův pohled na elektrifikovaná auta. Při pohledu na Teslu, která odstartovala cenovou válku a jen letos zlevnila svá auta skoro o čtvrtinu, aniž by zvýšila své prodeje, by člověk čekal další propad, podle Meniana ale máme čekat další růst. Může se to stát, náklady automobilek na tyto vozy stěží podstatně klesnou a většina na nich prodělává už nyní. Přesto vzhledem k politickým tlakům a nerealistickým očekáváním automobilek počítáme spíše s nadvýrobou a dalším tlakem na ceny.

Tak či onak jsou to jen odhady - předpokládaný a skutečný vývoj mohou být dvě docela jiné věci. A dvě jiné záležitosti mohou být i formální a faktický stav. Elektromobily leckdy papírově zdraží, jenže jakmile zamíříte na web značky, zjistíte, že můžete vybírat z velkého množství skladových aut, která skoro nikdo nechce ani po obřích slevách - mohou být i o třetinu levnější než v oficiálním ceníku. Ostatně se sami podívejte na současnou nabídku skladových elektrických Volkswagenu, budete se divit jako nedávno my.

Nová auta mají příští rok konečně zlevnit, elektromobilů se to ale týkat nemá. Nejsme o tom ani trochu přesvědčeni, že realita bude skutečně taková. Foto: Volkswagen

Zdroj: Yahoo Finance

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.