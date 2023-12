Propadák Fiatu marně těžící ze slávy pětistovky si říkal L jako „loser”, jako levná ojetina ale může být výhrou před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Svérázně vypadající, ale jinak o hodně praktičtější „verze” stylové pětistovky u zákazníků jako nová propadla, jako ojetina ovšem nepotvrzuje zkazky o haprující italské technice. O to zajímavější je jako velmi levná ojetina.

Fiat 500L si jako nový již nepořídíte, italská automobilka jej totiž loni poslala do důchodu. Tím se uzavřela deset let dlouhá éra, během které jste mohli sáhnout buď po základní pětimístné verzi, nebo po prodlouženém sedmimístném modelu. Rozhodnutí značky se nicméně divit nelze, neboť zatímco v roce 2014, kdy ještě doznívala móda MPV, se globální registrace přehouply přes 110 tisíc kusů. Elko se ale postupem času stávalo pořád větším propadákem a loni již nebylo prodáno ani 10 tisíc nových aut. Je pak sice nutné dodat, že ve Státech zmizela verze 500L z nabídky již v roce 2020, ovšem zámořské prodeje byly spíše mizivé od počátku.

V případě zájmu je tedy třeba pro 4 140 či 4 350 milimetrů dlouhé MPV vyrazit do bazarů, kde vám na pořízení starších a hodně jetých kousků stačí necelých 100 tisíc korun. To je velká láce a bude tomu tak i v momentě, pokud sáhnete po provedení po faceliftu, který s drobnými exteriérovými změnami dorazil v roce 2017 - tehdy stále stáčí sáhnout do kapsy pro částky startující na 150 000 Kč. Protože nicméně v té době již šel zájem publika strmě dolů, mějte na paměti, že k dispozici není až tak moc exemplářů.

Za dobrou i špatnou zprávu lze pak považovat informace týkající se spolehlivosti. Většina majitelů totiž italskému mini MPV dává palec nahoru a případným zájemcům doporučuje pouze to, aby se vyvarovaly automatické převodovky Duologic. Mimo to výtky občas míří také k rádiu, systému start-stop a poněkud překvapivě také k ruční brzdě. Rozhodně tedy požadujte testovací jízdu, při které se na tyto oblasti zaměříte. Stejně tak je nutné prověřit veškeré elektronické funkce, neboť zrovna jejich oprava může být drahá.

V případě možných přehmatů automobilky je to vše, řešit ale dost možná budete muset následky předchozích majitelů. Díky prostorné karoserii totiž Fiat 500L působil spíše v rodinách než firemních flotilách. Zapotřebí je tedy zkontrolovat hlavně čalounění a plasty v zadních řadách, jenž mohou nést následky řádění dětí. V případě zavazadelníku pak pro změnu můžete objevit stopy po nakládání kočárků, lyží či třeba jen rutinních nákupů, během nichž došlo na protržení pytlíku mouky či proražení lahve s pitím.

Tolik k případným negativům a nedostatkům, byť je tu ještě jeden aspekt, který je třeba zvážit - Fiat se totiž sice snažil, aby verze 500L působila jako menší a roztomilejší pětistovka, ovšem příliš neuspěl. Vůz totiž spíše než přitažlivě působí rozporuplně a podivně. Musíte mu tedy opravdu propadnout, což nebude snadné. Na druhou stranu, v případě takové verze Cross, jejíž světlá výška vzrostla o 25 milimetrů vůči standardu na 145 mm, můžete počítat s přidanou hodnotou v podobě výletů do lehčího terénu.

Finální slovo ponecháme kolegům z Německa, kteří proklepli provedení 500L 1,4 S-Design. To do provozu zamířilo v lednu 2020, přičemž od té doby se za jeho volantem vystřídali dokonce dva majitelé. Ani jeden z nich však tomuto Italovi nepřišel na chuť, neboť celkový nájezd činí pouhých 6 009 km. Výbava je pak nadmíru bohatá, atmosférická čtrnáctistovka s 95 koňmi ale neslibuje zrovna působivou dynamiku. Je tedy otázkou, zda byste akceptovali spíše vyšší cenu v podobě 16 550 Eur (cca 404 tisíc Kč), na druhou stranu je to skoro nové auto.

500L na první pohled nevypadá zrovna lákavě, na druhou stranu však nabízí dostatek prostoru pro cestující i jejich zavazadla. A v případě vyobrazené verze Cross je možné počítat také se světlou výškou ve stylu SUV. Foto: Fiat

Zdroje: Auto Bild, TÜV

