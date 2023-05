Propadák Jaguaru koupíte zánovní za cenu základní Škody Octavia, spolehlivosti se netřeba bát včera | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Britská značka spolehlivostí opravdu neproslula, což ceny jejích ojetin tlačí obecně dolů. A model XE, který měl být spásou Jaguaru, u zákazníků propadl sám o sobě. Zrovna s jeho výdrží to ale není špatné, otevírá tak cestu k výhodné koupi.

Prodeje Jaguaru nikdy nebyly oslnivé, když ale Britové v roce 2007 představili sedan XF první generace, zdálo se, že se blýská na lepší časy. Ve srovnání s poněkud nudnější německou produkcí jsme se totiž dočkali osvěžujícího designu, pod kapotu pak bylo možné objednat i atmosférický pětilitrový osmiválec. Kromě toho ovšem značka zapracovala také na interiérech, stejně jako na kvalitě. Rázem se tak o ni začalo hojně mluvit ve všech kruzích.

XF se v roce 2011 dočkal faceliftu, jen pár měsíců na to pak sedan v showroomech doplnil i kombík. Tato dvojice pak byla v roce 2015 nahrazena zcela novou generací, která se ještě dočkala podpory v podobě menšího modelu XE. To mělo zákaznická základnu dále citelně rozšířit, zvlášť když Britové v dalších dvou letech uvedli na trh ještě nová SUV F-Pace a E-Pace. Zdálo se tedy, že Jaguar má cestu na výsluní pěkně umetenou, jak ale již tušíte, k ničemu takovému nedošlo.

Po roce 2017 začaly prodeje razantně klesat v Americe, o dvě léta později pak nastal kolaps také v Evropě. Automobilka totiž začala mohutně investovat do elektrifikace, která je přitom v jejím případě neskutečně ztrátová - a model I-Pace je i přes velké množství mezinárodních cen jedním z největších propadáků vůbec. Kvůli tomu ale nezbylo na inovace nabídky.

Aby toho nebylo málo, zákazníci si začali ve velké míře stěžovat na horší spolehlivost. Dolů tedy nezamířily jen registrace, ale rovněž image Jaguaru. Vedení značky pak následně rozhodlo, že z bryndy jí má pomoci přesně to, co ji do problémů namočilo, tedy elektrický pohon. Britové tak během několika málo let hodlají zcela změnit nabídku, přičemž uvádí, že po stránce cenové se budou pohybovat v teritoriu Bentley.

Že nechápavě kroutíte hlavou? Nejste v tom sami. Ovšem jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Na nové modely Jaguaru totiž sice jen málokdo dosáhne, ty ojeté jsou ale čím dostupnější čím dál tím více. Kupříkladu XE, který se stal jen dalším prodejním propadákem, dnes v bazarech startuje na 200 tisících korun, což na 4 672 milimetrů dlouhý sedan prémiové značky není vůbec špatné. Zvláště když si uvědomíme, že pod kapotou lze počítat minimálně s dvoulitrem a 163 koňmi.

Je nicméně třeba dodat, že za danou sumu lze pořídit kousky z počátku výroby s vyšším nájezdem. Pokud však o XE máte zájem, vozy, které továrnu opustily před 20. listopadem 2018 raději obejděte obloukem. Při technické kontrole totiž můžete narazit na problém s emisemi, kvůli kterému je vyžadována modernizace softwaru. Na totéž musí dojít rovněž u palubního displeje, který může znenadání zčernat.

Automobilka rovněž několikrát povolala auta z let 2016 a 2017 zpět do servisů kvůli úniku paliva. U těch ještě rannějších pro změnu může dojít na odstavení hnacího ústrojí, stejně jako během kolize nemusí správně fungovat předpínače bezpečnostních pásů. Problémů tedy opravdu není málo, zatímco u aut vyrobených po roce 2018 byste víceméně měli pouze zkontrolovat karoserii, kola a interiér kvůli škrábancům.

Naši němečtí kolegové přitom proklepli provedení P250 osazené přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 250 koní. Tento kousek byl poprvé zaregistrován v únoru 2020, přičemž jeho majitel s ním najel pouze 12 874 kilometrů. V podstatě se tak jedná o zánovní vůz, který je mimo jiné osazen kůží, klimatizací, navigací či vyhřívanými sedadly. Bazar v Dolním Sasku však za něj požaduje jen 25 980 Eur (cca 613 tisíc Kč), tedy méně než za úplně základní Škodu Octavia.

Protože navíc kolegové nezmiňují jediný zádrhel, začíná být skutečně jisté, že více zájemců o značku Jaguar bude sahat po vozech z druhé ruky, než po těch zcela nových. Britové by tedy své plány měli ještě přehodnotit, jinak za pár let na ně budeme vzpomínat pouze jako na hvězdu, která sice v jednu chvíli vylezla hodně vysoko na oblohu, kde zářila velmi jasně, ovšem poté přišel její velmi rychlý pád.

XE dostal do lákavý design, stejně jako se pyšní výkonnými motory. V případě zájmu však v bazarech volte maximálně pět let staré vozy, u nichž lze počítat s rozumnou spolehlivostí. Ceny zánovních kousků jsou přitom nižší než u nové Škody Octavia v úplném základu. Foto: Jaguar

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.