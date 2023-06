Propadák Opelu skončil už před čtyřmi roky bez nástupce, dnes ho o to levněji koupíte ojetý před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Podobné modely dnes z nabídek automobilek mizí hlavně kvůli tlakům Evropské unie, před čtyřmi roky ale muselo jít o propadák, aby se něco takového stalo. Opel Adam mířil mimo terč a byl příliš drahý, dnes je z něj o mnoho levnější moderní ojetina.

V roce 1862 byla v německém Rüsselsheimu založena společnost nesoucí jméno Adama Opela. Tento původem zámečník se zpočátku vrhnul na výrobu šicích strojů, s čímž mu výrazně pomohla jeho žena Sophie, která do firmy investovala své jmění a ke stejnému kroku přesvědčila i své sestry. S rodinným podnikem ovšem Adamovi pomáhal i jeho bratr Georg, který se vrátil z Paříže, kde se snažil získával povědomí o nových technologiích. Vůbec první automobil vyrobenou svou firmou nicméně její zakladatel neviděl, zemřel totiž v roce 1895, tedy čtyři léta před jeho příchodem.

Právě na Adama Opela si značka vzpomněla před 11 lety, kdy přivedla na svět nový městský vůz. Ten byl postaven na zkrácené platformě Corsy generace D, přičemž měřil jen 3 698 milimetrů na délku. Do jisté míry tak byl odpovědí na Fiat 500 či Mini. Stejně jako tyto vozy se i Opel Adam profiloval jako stylovka, u které značka nabízela nepřeberné množství doplňků, barev a čalounění. V případě exteriéru tak mělo existovat hned 61 tisíc kombinací, v rámci interiéru pak dokonce 82 tisíc. A také podle toho stál.

Opel původně plánoval, že prodávat bude ročně mezi 40 a 50 tisíci vozy. To se mu zkraje podařilo splnit, postupem času se ale z vozu stával stále větší propadák. Po roce 2015 následoval strmý pád ke dnu - širší klientela na malý a rozmarně drahý vůz neslyšela. Opel se proto nakonec rozhodl, že třídveřový hatchback skončí bez nástupce. V roce 2019 se tedy za výrobou modelu Adam zavřela voda stejně jako v případě Opelu Karl, který byl pro změnu pojmenován po nejstarším synovi zakladatele značky.

Adam tak můžete pořídit už jen v bazarech, jak upozorňují kolegové z německého Auto Bildu. Nakupovat dnes můžete opravdu levně, nejnižší ceny těchto Opelů z let 2013 či 2014 lze pořídit od 90 až 100 tisíc korun. Taková auta mívají obvykle najeto i přes 150 tisíc kilometrů a obvykle disponují jen základním jedna-dvojkou a 70 koňmi. Lepší volbou bude jedna-čtyřky (87 nebo 100 koní), popř. i litrový tříválec (90 a 115 koní). Lepší kousky s nájezdem do 100 tisíc km totiž pořád pořídíte jen od asi 130 tisíc korun.

Nač si dát pozor? V prvé řadě zkontrolujte, zda vámi vyhlédnutý kousek prošel servisem v rámci mnoha svolávacích akcí. U aut vyrobených mezi únorem a zářím 2014 totiž hrozilo prasknutí litých kol, zatímco těm z června a července 2015 mohla prasknout tyč řízení. Vozy vyrobené mezi červnem 2014 a zářím 2015 pak mají slabinu v dolním kontrolním ramenu, zatímco u aut z června 2016 až ledna 2017 může dojít k uvolnění ruční brzdy.

To stále ještě nejsme na konci, v případě aut smontovaných od října 2014 do ledna 2015 může při nízkých rychlostech selhat kompletně celé řízení. Pozor je třeba dávat také na sklo střešního okna, stejně jako mnozí majitelé poukazují na problémy se stěrači, termostatem, vodní pumpou, zapalováním a řídicí jednotkou. A aby toho nebylo málo, narazit můžete i na haprující multimediální systém Intellilink.

S malým Opelem je tedy spojeno pár rizik, to ale nepřekvapí. Bezpečnější volbou budou exempláře z pozdějších let výroby, pokud ale chcete ušetřit a lovit mezi staršími kousky, nechte si alespoň předložit veškerou dokumentaci dokazující, že automobilkou hrazené opravy se opravdu uskutečnily a pravidelné návštěvy servisu též. Jinak vás to může vyjít draho.

Opel Adam se vyráběl do roku 2019, přičemž v roce 2015 dorazila verze S. Ta dostala do vínku přeplňovanou jedna-čtyřku se 150 koňmi a zvládá stovku za 8,5 sekundy. Foto: Opel

Zdroje: [http//www.autobild.de/artikel/opel-adam-gebraucht-22768823.html Auto Bild], TÜV

Petr Prokopec

