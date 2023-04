Proti inflaci se lze chránit i koupí auta, Němci jmenovali dostupné vozy, které na ceně jen rostou před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Dvouciferná inflace je nepříjemná věc, ale co je vám po ní, když držíte aktiva, která v procentech rostou na ceně skoro trojciferně? Mohou to být i auta, navíc ne nutně drahá, jak ukazuje index DOX.

Není tajemstvím, že západní svět byl zasažen vlnou nebývale vysoké inflace. Česko je na tom obzvláště špatně, přičemž výhled do budoucna vzbuzuje snad ještě větší obavy, než jaké jste mohli mít loni. Politici totiž nevyprázdnili pouze vládní kasu, ale ještě zaťali sekeru do dluhových futer hodně hluboko. Momentálně pak sice přemýšlí, jak se z daných patálií dostat, ovšem ve srovnání se známými návrhy se i slon v porcelánu chová ohleduplněji.

I když se přitom dá předpokládat, že změny nakonec budou o trochu jiné, než jak se aktuálně zdá, jisté je jedno - mnozí si zkrátka budou muset opasek utáhnout o další dírku a smířit se s tím, že dále zchudnou. Či případně mohou zkusit s inflací bojovat po svém. Můžete investovat třeba do zlata, na jeho nákup a následný větší zisk je ale v tuto chvíli už nejspíš pozdě. Lepším nápadem může být investovat do aut, chce to ale vědět, do jakých přesně.

Německá asociace automobilového průmyslu (VDA) k tomu dává vodítko, neboť každým rokem publikuje index DOX, ve kterém se zaměřuje na klasické vozy a vývoj jejich cen. Sledováno je 88 modelů, které patří mezi ty běžnější - obzvláště drahá a exkluzivní auta nejsou v žebříčku zahrnuta. Index přitom loni poskočil na hodnotu 2 902 bodů, což představuje meziroční posun o 4,8 procenta. Máme tu tedy sice menší vzestup než v případě (německé) inflace, nicméně to je jen průměr. V případě minimálně 10 aut lze počítat s mnohem větším zhodnocením.

Králem mezi dostupnými vozy, které rostou na ceně, se stal Ford Capri z let 1969-1972, u kterého došlo ve sledovaném horizontu pěti let na stoprocentní posun. Tedy jinými slovy, co jste za toto kupé dali v roce 2018, to jste loni mohli inkasovat dvakrát. První generace tohoto vozu přitom nebyla až tak vzácným zbožím, jen během prvních dvou let výroby se prodalo 400 tisíc aut. Celkově pak registrace zamířily nad milion kusů, i proto je třeba v případě protiinflačního boje volit chytře - nejvíce nahoru jdou verze ozdobené písmeny RS a GT.

Dalším pánem na holení je zapomenutý Volkswagen K70, který dostal logo lidového vozu po pohlcení značky NSU. VW pak ostatně okupuje ještě třetí příčku, na kterou se s identickým 92,7procentním zhodnocením vypracoval Passat první generace, stejně jako tu sedmou. Na té pro změnu najdeme Golf druhé generace, který meziročně majitelům vydělal 47,7 procenta. Německých aut je však v žebříčku více, dále lze zmínit Trabant, Wartburg či Ford Taunus a Opel Rekord.

Ze zahraničí pochází pouze dva zástupci, a sice Pontiac Firebird z let 1978-1979 (+63,6 %) a Toyota Celica vyráběná v letech 1972-1978 (+39,3 %). Zajímavé přitom je, že naši sousedé přestali shledávat atraktivními hlavně klasické „ameriky“, neboť Chevrolet Camaro, Cadillac Eldorado a Ford Thunderbird jsou spojené s největším propadem hodnoty. Dolů ale míří i mnohé evropské ikony jako Jaguar E-Type (-7 %), Mercedes-Benz 190 SL (-13 %) či BMW CS (-14,1 %).

Ford Capri první generace je aktuálně skoro sázkou na jistotu, jen za posledních pět let došlo ke stoprocentnímu nárůstu jeho hodnoty. Foto: Ford



Výhodnou se ale jeví být i investice do obyčejného Passatu B1... Foto: Volkswagen



...nebo kdysi spíše ostudného Trabantu. Foto: Sachsenring

Zdroj: DOX/VDA

