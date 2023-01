Provoz elektromobilů už se nevyplatí ani v zemi, na kterou energetická krize dopadla jen velmi málo před 7 hodinami | Petr Miler

Kolik argumentů ještě člověk potřebuje slyšet k tomu, aby pochopil, že elektromobily nejsou ani tak ekologické a ani tak ekonomické, jak jsou prezentovány? Tohle je pro ně další rána na solar.

Je kompletní transformace automobilové dopravy na elektrický pohon až tak nevyhnutelná, jak ji někteří předkládají? Podle nás je to z řady důvodů neuskutečnitelné zbožné přání, momentálně pak hlavně automobilek, které nastrkaly do obtížně konkurenceschopných aut spoustu peněz a nechtějí o ně přijít. Nedojde-li ovšem v horizontu pár jednotek let k zásadnímu technologickému průlomu, je to něco, co bude dříve nebo později přehodnoceno pro svou faktickou i ekonomickou neschůdnost.

To je ale potenciální konec příběhu, dnes se zaměříme spíše na jeho začátek: Proč bychom vůbec po něčem jako stoprocentní elektromobilitě měli toužit? Pokud jde o údajnou ekologickou výhodnost, bylo už mnohokrát vyvráceno, že by šlo o věrohodné tvrzení. Nakonec i z z údajných 0 gramů CO2 může být i 500 a nejde o nějakou krátkodobou anomálii. I organizace podřízená EU označuje za dlouhodobě čistší auto i Octavii TDI a není zdaleka jediná.

Jedna spása ale zastáncům elektrických aut dlouho zůstávala - nižší provozní náklady. Ty nikdy nebyly dány větší ekonomickou efektivitou provozu elektromobilů, to ani náhodou, šlo hlavně o následek odlišného zdanění různých druhů energie. Ta elektrická obvykle není zatížena zdaleka takovými daněmi jako fosilní paliva, pokud není dokonce zvýhodňována. Za takové situace bylo celkem snadné docílit toho, že provoz elektromobilu vycházel levněji, neboť „palivo” bylo citelně levnější. A někdy to dokázalo vykompenzovat i vyšší pořizovací cenu.

Jenže situace se mění a výše zmíněné v Evropě už dávno neplatí. A je pikantní, že tady elektroautům tady podřezávají větev ti samí lidé, kteří je ostatním vnucují. Cena elektrické energie totiž už předloni začala mohutně stoupat pod tlakem regulací EU, které zvýhodňují jedny zdroje na úkor druhých a uměle zdražují ty efektivnější. Situaci jistě nepomohl ani konflikt na Ukrajině, ale ono je nakonec jedno, co všechno to způsobilo - jsme tam, kde jsme.

Ještě pikantnější ale je, že tohle už neplatí jen v Evropě. Situace je na různých místech z podstaty různá, protože ceny elektřiny a paliv jsou různým způsobem politicky ovlivňovány, dlouho ale platilo, že přinejmenším v USA, na které energetická krize dopadá jen velmi málo, mohl být provoz elektrického auta levnější než provoz spalovacího vozu. A to navzdory tomu, že ceny benzinu a nafty (snad s výjimkou Kalifornie a dalších pár států, které více připomínají součást EU než USA) jsou zatíženy malými daněmi.

Hovoří o tom studie Anderson Economic Group (AEG), která zjistila, že náklady na pohonné hmoty u středně drahých vozidel se spalovacími motory jsou napříč USA v průměru nižší než u elektrických vozidel obdobného ražení. Řidiči se spalovacím motorem dnes platí za palivo v průměru 11,29 dolaru (asi 246 Kč) za 100 mil jízdy, řidiči elektromobilů si za totéž musí připravit asi 11,60 USD (asi 253 Kč). Říkáte si, že to je jen malý rozdíl, který jistě platí jen tehdy, když dobíjí u drahých rychlodobíjecích stanic? Omyl, tohle platí při šnečím dobíjení doma. Při dobíjení na cestách jde dokonce o 14,40 USD na 100 mil (asi 315 Kč). To vážně nezní jako výhoda.

Zakladatel AEG Patrick Anderson k věci říká: „Nárůst cen benzinu způsobil, že elektromobily vypadaly během let 2021 a 2022 po většinu času jako výhodná nabídka. S rostoucími cenami elektřiny a klesajícími cenami benzinu ale od posledního čtvrtletí roku 2022 šetří řidiči tradičních vozidel se spalovacími motory.” Tohle známe, že to ovšem platí i v USA, může překvapit.

Je navíc třeba dodat, že to je pořád jen část příběhu. Elektromobil se kvůli zmíněnému nevyplácí nikdy ani okamžitě, natož pak dlouhodobě. Zatímco spalovací vůz může bez dramatických investic sloužit dekády (a některé pak i rostou na ceně), elektromobily mají svou ekonomickou životnost danou životností drahých akumulátorů. Někteří majitelé je jako dále nepoužitelné a ekonomicky provozně neospravedlnitelné vyhazují do vzduchu po 8 letech. Asi žádný současný akumulátor nevydrží fungovat několik dekád.

Ale jistě, elektromobilita je skvělá, má samé výhody, však to říkají politici a automobilky. A ti přece vždy mluví pravdu, však o co jiného by jim šlo než naše blaho...

Elektromobily se dnes opravdu nevyplatí, nikdy a nijak. Ani v USA, kde nepociťují energetickou krizi tak jako u nás, už ježdění s nimi nevyjde levněji. A to se bavíme jen o bezprostředních provozních nákladech, dlouhodobé náklady vlastnictví budou u elektromobilů vzhledem k jejich omezené životnosti ještě podstatně vyšší. Ilustrační foto: Škoda Auto

