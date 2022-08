Provoz elektromobilů už se nevyplatí ani v zemi, odkud je vnucují celé Evropě, výsledky studie jsou až kruté před 7 hodinami | Petr Miler

Konstruktivnější zastánci elektrických aut jsou ochotni přiznat, že nejsou až tak ekologická, jak jsou prezentována, ale ekonomicky, to se přece vyplatí. Jak vidno, už neplatí ani to, v Belgii rozhodně ne.

Je přechod automobilové dopravy na ryze elektrický pohon až tak nevyhnutelný, jak jej někteří předkládají? Podle nás je to z řady důvodů neuskutečnitelné zbožné přání, momentálně pak hlavně automobilek, které nastrkaly do obtížně konkurenceschopných aut spoustu peněz a nechtějí o ně přijít. Nedojde-li ovšem v horizontu pár jednotek let k zásadnímu technologickému průlomu, je to něco, co bude dříve nebo později přehodnoceno pro svou faktickou i ekonomickou neschůdnost.

To je ale potenciální konec příběhu, dnes se zaměříme spíše na jeho začátek: Proč bychom vůbec po něčem jako stoprocentní elektromobilitě měli toužit? Pokud jde o údajnou ekologickou výhodnost, bylo už mnohokrát vyvráceno, že by šlo o věrohodné tvrzení. Nakonec i z z údajných 0 gramů CO2 může být i 500 a nejde o nějakou krátkodobou anomálii. I organizace podřízená EU označuje za dlouhodobě čistší auto i Octavii TDI a není zdaleka jediná.

Jedna spása ale zastáncům elektrických aut zůstávala - dlouhodobé provozní náklady. Nebyly dány ani tak větší ekonomickou efektivitou provozu elektromobilů, to ani náhodou, šlo hlavně o následek odlišného zdanění. Elektrická energie není zatížena zdaleka takovými daněmi jako fosilní paliva, pokud není dokonce zvýhodňována. Za takové situace bylo celkem snadné docílit toho, že elektromobil v delším časovém horizontu vycházel levněji, neboť citelně levnější „palivo” dokázalo vykompenzovat vyšší pořizovací cenu.

Jenže situace se mění a je vlastně pikantní, že elektroautům tady podřezávají větev ti samí lidé, kteří je ostatním vnucují. Cena elektrické energie totiž už loni začala mohutně stoupat pod tlakem regulací EU, které zvýhodňují jedny zdroje na úkor druhých a uměle zdražují ty efektivnější. Situaci jistě nepomohl ani konflikt na Ukrajině, ale ono je nakonec jedno, co všechno to způsobilo - jsme tam, kde jsme. A i když ceny benzinu a nafty letos stouply na bezprecedentně vysokou úroveň, ceny elektřiny stouply ještě mnohem více. A z elektrické automobilové spásy udělaly na mnoha místech kouli u nohy.

Situace bude na různých místech různá, protože ceny elektřiny jsou různým způsobem regulovány a pro každého se vzhledem k dlouhodobým smlouvám projevují současné růsty trochu jinak. Dnes se ale podíváme na situaci v Belgii. Ta je pikantní už z toho důvodu, že Brusel najdeme právě v této zemi, a tak není přehnané říci, že jde o místo, odkud jsou elektromobily vnucovány celé Evropě. Právě tam je ale teď jejich provoz už tragikomicky drahý.

Spočítal to tamní deník Nieuwsblad, jehož studie si vzala na paškál dlouhodobé provozní náklady na auta, která lze pořídit v obdobném provedení jak s elektrickým, tak se spalovacím pohonem. Jmenovitě šlo BMW X3 resp. iX3, Fiat 500 v obou verzích a Volvo XC40 v patřičných provedeních. Belgičané vzali v potaz rozdílné náklady na pořízení, udávanou spotřebu čehokoli, rozdílné náklady na další provoz a počítali. Výsledek? Ten je směrem k elektrickým autům až krutý.

S Volvem XC40 byste museli jezdit 38,8 roku (!), abyste vyrovnali vyšší náklady na pořízení. Pro Fiat to vychází vlastně ještě dobře (19,1 roku), pro BMW ne až tak (25,7 roku). Řekněme si na rovinu, že nikdo si nekupuje auto, aby s ním jezdil 39 let a čekal, že se mu vyplatí, nikdo. A i kdyby náhodou někdo takový existoval, zrovna elektrický vůz stejně dávno nebude mít, někteří majitelé je jako dále nepoužitelné a ekonomicky provozně neospravedlnitelné vyhazují do vzduchu po 8 letech. Asi žádný současný akumulátor nevydrží fungovat alespoň oněch 19 let.

Jasně, je to Belgie, u nás je situace trochu jiná, při současných trendech (cena benzinu a nafty klesá, cena elektřiny roste) se ale snadno může stát, že u všech aut bude místo 26 nebo 39 let svítit „nikdy”. Ale jistě, elektromobilita je skvělá, má samé výhody. Teď to názorně vidí i Belgičané, kteří jednoduše konstatují, že věta „elektromobil je dražší, ale díky nižší spotřebě se vám investice do něj vrátí zpět” je dnes už pouhým klišé.

