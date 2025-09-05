Provozně nenáročný rodinný stěhovák Fordu lidé v bazarech přehlížejí, brzy ho koupíte klidně za jeden průměrný český plat
Petr ProkopecŽádné velké auto, které vás sežere i s trávou u silnice, ale kompaktní stroj chytře využívající vnitřní prostor ve prospěch klidně i větší rodiny, tím byl po léta prodávaný Ford C-Max. Dnes už jako nové auto neexistuje. A byť jako ojetina není „neprůstřelný”, poměr hodnoty a ceny je zajímavý.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Provozně nenáročný rodinný stěhovák Fordu lidé v bazarech přehlížejí, brzy ho koupíte klidně za jeden průměrný český plat
včera | Petr Prokopec
Žádné velké auto, které vás sežere i s trávou u silnice, ale kompaktní stroj chytře využívající vnitřní prostor ve prospěch klidně i větší rodiny, tím byl po léta prodávaný Ford C-Max. Dnes už jako nové auto neexistuje. A byť jako ojetina není „neprůstřelný”, poměr hodnoty a ceny je zajímavý.
Ford se nejspíš letos snaží každého přesvědčit, aby se lidé jeho vozům - novým i ojetým - vyhnuli velkým obloukem. Automobilka s modrým oválem ve znaku má už na kontě 108 svolávacích akcí. Ford tak dosáhl velmi smutného rekordu, neboť takového počtu nikdy v historii žádný jiný výrobce nedosáhl. Do konce roku navíc zbývají necelé čtyři měsíce, pročež je jisté, že finální číslo bude ještě o dost vyšší.
Z posledních svolávaček přitom vyplynulo, že Ford vsadil na špatnou kartu, která jej stála opravdu mnoho. V touze po co nejrychlejším přechodu na elektromobilitu totiž značka položila na oltář bateriového pohonu kvalitu, která v jejím případě nikdy nebyla špičková. Ostatně i proto si lidé začali utahovat z jejího názvu a převedli jej na nelichotivý akronym Fix Or Repair Daily. Náprava navíc není na obzoru, místo toho šéf značky Jim Farley oznámil, že u budoucích elektromobilů dojde na urychlení výroby.
Dnes ale nebudeme koukat směrem do budoucnosti, místo toho se vrátíme do minulosti. V roce 2003 totiž značka přišla s modelem C-Max, který se o osm let později dočkal druhé generace. Ta se vyráběla až do roku 2019, než Ford rozhodl, že MPV už nejsou dost „cool” a začal tlačit spíš na strunu SUV. C-Max si tedy můžete koupit už jen v bazarech, kde vás ucházející exemplář druhé generace může vyjít na zhruba 60 tisíc korun, to nemá daleko k jedné české průměrné měsíční mzdě. Předchůdce je pak ještě levnější, tomu se ale raději opravdu vyhněte.
Ani mladší ročníky totiž z hlediska spolehlivosti neexcelují. Ostatně když si kolegové z Auto Bildu vzali jeden exemplář druhé generace do dlouhodobého testu, ve kterém ujeli 100 tisíc kilometrů, vystavili mu známku 3+. Důvodem byly hlavně stížnosti spojené s rychle degradujícími bateriemi a vrzáním dveří. Nicméně problémů je daleko více, třeba v rámci svolávacích akcí Ford řešil úniky oleje, díky kterým mohlo dojít na přehřátí motoru, hrozbu požáru kvůli spojce či vadné kolenní a boční airbagy.
Achillovou patou vozu je zavěšení náprav, které je třeba řešit již po pěti letech. To víceméně znamená, že dotčen je tím aktuálně již každý exemplář. Podobně je tomu v rámci koroze výfuku, v případě již zmiňovaného úniku oleje pak problém nemají pouze kousky z prvních let výroby. U nich si ovšem pro změnu musíte dát pozor na světla, a to přední i zadní. Pomalu tak jediné, co vám nepřidělá vrásky, jsou pružiny, tlumiče a brzdy. Stejně jako kritika nemíří ke komponentům řízení.
Pochopitelně to neznamená, že ojetý C-Max je hromada šrotu držící pohromadě jen silou vůle - auto umí být optikou celkových nákladů provozně nenáročné i proto, že není technicky komplikované a opravy nejsou drahé. Přesto pokud pro C-Max zamíříte do bazaru, je opravdu třeba důkladně zkontrolovat hlavně podvozek, výfuk a motorový prostor. S nějakým tím vrzáním se již dá žít, zvláště pokud vás daný kousek nevyšel vysloveně draze. Navíc lze sáhnout i po verzi Grand C-Max, která disponuje sedmi sedadly, či po 1,6litrovém benzinovém motoru naladěném až na 182 koní.
C-Max lze pořídit už jen v bazarech, a to poměrně levně, ať už jde o první nebo druhou generaci. Je ovšem třeba počítat s tím, že budete řešit více problémů než u konkurence, zvláště u podvozku, výfuku a v motorovém prostoru. Oproti modernější produkci značky jej ale ještě lze považovat za relativně kvalitní. Foto: Ford
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly
před 4 hodinami
- Existuje méně vhodné místo pro prodej „nejbělejšího bílého BMW”, než je Jihoafrická republika?
včera
- Přelomový Jaguar nachytali při testech, jak si hraje na něco, čím není, bude to jen další hřebíček do jeho rakve
3.9.2025
Nejnovější články
- VW začal prodávat jeden ze svých největších bestsellerů v novém, auto velké skoro jako Škoda Superb nabízí od 350 tisíc Kč
před hodinou
- Z „echt rakouského” vzhledu nového Audi si utahuje polovina internetu, sériová verze přesto nebude jiná
před 2 hodinami
- Žádná AI: Reálně nabourané Bugatti Chiron na vrakovišti se hned tak nevidí, teď ho prodávají v aukci na díly
před 3 hodinami
- Šéf BMW přiostřil svůj odpor k EU, zákaz spalovacích aut označil za „velký omyl” a projev krátkozrakosti
před 4 hodinami
- Unikly fotky nejnovějšího Mercedesu, je to ještě větší tragédie než podoba jeho vnitřku
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva