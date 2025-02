Prťavý nový Renault 5 nemůže mít menší než 18palcová kola. Už to absurdně prodražuje jeho provoz před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Nenechte se zmást jeho zdánlivou mohutností, tohle je o 20 centimetrů menší auto než Škoda Fabia. Použití 18palcových kol s pneumatikami o minimální šíři v základu je tedy v jeho případě naprosto absurdní. Zdravý rozum tu zas jednou ustoupil stylu.

Jestli něco na moderních autech opravdu neadorujeme, pak jsou to obrovské disky kol. Tam, kde v minulosti bylo 14 palců normou, 15 palců slušnou velikostí a 16 palců extrémem, je dnes poslední zmiňovaná hodnota spíš základem a maximem je pomalu nekonečno. To se ale bavíme o vývoji aut řekněme nižší střední třídy, která už vzhledem ke své velikosti leccos snesou.

Optimální to ani tak není, jízdu to činí zbytečně nepoddajnou, i když neexistuje žádný „technický důvod” taková kola použít. Jde tu jen o styl, o design, o vzhled - moderní vozy se s ohledem na stále větší akcentování pasivní bezpečnosti staly mnohem víc „plechovými”, prostě mnohem větší část karoserie zabírají velké kovové plochy místo těch skleněných, vedle nichž najednou menší disky působí nepřiměřeně malé. Nevypadají dobře, designéři ale místo toho, aby hledali jiné cesty, jak dostat boční plochu karoserie s velikostí kol do souladu, volí stále větší, větší a větší disky kol.

A zašlo to opravdu daleko. Nedávno jsem měl na cestách půjčené Audi A3 současné generace, které bylo vyvedeno v klasické „letištní” specifikaci - litrový tříválcový motor a minimální výbava, ve které vám každá druhá položka palubního systému hodí po stisknutí hlášku: „Licence pro XY nebyla zakoupena”. Tohle je obvykle auto za trest, ale těšil jsem se aspoň na obvyklou výhodu laciných specifikací - malá kola, balónové pneumatiky a jemnou jízdu.

Houby s octem, na autě byla z nějakého důvodu 17" zimní kola (tuším, že základ jsou 16"), což není zase takový extrém, už to ale stačilo na to, aby šlo o kostitřas svého druhu. A3 1,0 alias 30 TFSI je přitom ratlík, který ze sebe vytřepe klidně i 190 km/h, ale jinak rozhodně nepůsobí dojmem, že by potřeboval větší než 14" kola na to, aby obsloužil své životní poslání. Ta 17" na něm působí stejně malá a jet s nimi po jakkoli horších silnicích bylo utrpením.

Přesto se může stát, že i na to budeme jednoho dne s láskou vzpomínat jako na staré dobré časy. Kola aut jsou totiž stále větší a některé automobilky zachází do naprostého extrému. Před pár dny jsem měl tu čest se s několika dalšími nadšenci krátce neformálně potkat s Laurensem van den Ackerem, dlouholetým šéfdesignérem Renaultu. Sice už roky žije v Paříži, kde pracuje, jinak je to ale Nizozemec, a tak se pravidelně ukazuje rovněž ve své rodné zemi, která se stala mým druhým domovem. K promluvě s ním se možná ještě vrátím, neboť je to docela inspirativní člověk, když jsem ale chtěl zahájit hovor na trochu jiné téma než počasí, nenapadlo mě mu po zkušenosti s A3 v žertu „vyčíst”, že pohřbívá kvalitu jízdy Renaultů absurdně velkými koly. Konkrétně jsem vzpomněl na 20palcové „plecháče” jako standard modelu Scénic.

Van den Acker byl samý humor, zjevně se nechtěl pouštět do nějakých hlubších debat, a tak s hlasitým úsměvem odvětil jen: „A viděl jste nový Renault 5? Není auto v jeho segmentu, které by mělo větší kola, to je díky mě.” Upřímně, o novou pětku jsem se dosud moc nezajímal, a tak jsem s menším časovým odstupem prozkoumal její specifikace. A vskutku: Tohle auto nemůžete mít s menšími než 18" disky kol, ty jsou úplným základem. Jít jde už jen výš.

Ve stínu všeho dosavadního „diskového mariáše” vám to možná nepřijde hned šokující, ale považte, že toto je vůz nanejvýš segmentu B, který má na délku 3,9 metru. I Škoda Fabia je s 4,1 metru skoro o 20 cm delší. Bavíme se tedy o vážně malém autě, skoro o půl metru kratším než zmíněná A3, na kterou pořád dostanete v základu šestnáctky. Na R5 osmnáctky, ne míň. To je šílené a problémy s tím nebudou začínat a končit u kvality jízdy.

Potíž je také v tom, že obutí na takové disky je velmi drahé. Rozměr pneu 195/55 R18 je krajně nestandardní, takže se nabízí jen v pár typech a nic kloudného nekoupíte výrazně pod 4 tisíce Kč za kus. Ona Fabia má v základu 15" disky, tedy o celé tři palce menší, s pneumatikami 185/65 R15 pak její obutí neskýtá ani podstatně menší styčnou plochu. Takové pneumatiky pak koupíte snadno od tisícovky, stejné typy jako v rozměru pro R5 za méně než dva tisíce.

Když si k tomu přidáme, že R5 je sakra těžké auto (+ asi 300 kg oproti Fabii) a hnaná kola zatěžuje citelně většími porcemi výkonu s naléhavějším nástupem, bude i životnost jeho pneu menší. I kdyby pro nic jiného, už pro tohle bych malé auto s takovými disky nechtěl, bude to absurdně prodražovat jezdění s vozem, který má bodovat také nízkými provozními náklady.

Laurens van den Acker je designér, estét a nová pětka s velkými koly vypadá dobře, takže chápu, že se mu líbí a tohle řešení tlačí. Ale 18" palců v základu a ne méně? Vsadím se, že by se našlo dost lidí, kteří by s chutí směnili méně atraktivní vzhled za smysluplnější technické řešení. Zrovna tomu ale doba opravdu nefandí...

Nový Renault 5 je šik, ale co dál? I když si odmyslím jeho elektrický pohon, už velikostí disků kol ze sebe dělá dost pochybnou věc. Foto: Renault

Zdroje: Autoforum.cz, Renault, Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.