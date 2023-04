Průšvihový Ford jako nové auto dožívá v křeči, jako ojetinu ho ale koupíte o to levněji před 7 hodinami | Petr Prokopec

Reputaci spolehlivého vozu opravdu nemá a je spojen s řadou významných svolávacích akcí. Dotkly se ale hlavně starších kusů, špatnou pověstí a rychle klesajícími cenami dostihly i novější exempláře Galaxy.

Třetí generace Fordu Galaxy byla představena již v roce 2015. Loni v lednu automobilka potvrdila, že chystá ukončení výroby, ke kterému by mělo dojít už během následujících týdnů. Na většině trhů tak můžete obvykle sáhnout už jen po skladových vozech, zbylé výrobní kapacity jsou vyprodány. Zájem o auto je ale přesto velmi malý, loni si na celém kontinentu koupilo „Galaxii” jen 5 653 lidí. Není tedy přehnané říci, že tento model na trhu dožívá ve smutné křeči.

Zbývající dostupné vozy modrý ovál posílá do světa za zvýhodněnou cenu. Pokud ovšem čekáte, že konstrukčně více než dekádu (k oněm osmi letům v prodeji je ještě třeba přičíst vývoj) staré MPV bude k mání za hubičku, není to tak úplně pravda. Galaxy je totiž k mání už jen ve vyšší výbavě Titanium, a to navíc pouze s 2,5litrovým hybridním motorem a automatickou převodovkou eCVT. Za tuto konfiguraci si automobilka oficiálně účtuje 1 219 900 Kč, s oním zvýhodněním se nicméně dostáváte na 1 015 900 Kč. Tedy na sumu, která je o více než čtvrt milionu korun vyšší než základ z dob premiéry.

Ve finále je tak možná jen dobře, že se Ford rozhodl ukončit trápení tohoto modelu, které ovšem sám svým přehnaným sebevědomím zapříčinil. Pokud ovšem Galaxy představuje váš ideál, žalem se z toho věšet nemusíte. Jen je třeba vyměnit showroomy s novými vozy za autobazar. Ceny ojetin startují už okolo 200 tisíc korun, třebaže v takové chvíli je ovšem třeba počítat s opravdu vysokým nájezdem. Jakmile selekci omezíte na auta s maximálně 100 až 150 000 km na tachometru, jste minimálně o 50 procent výš. I to je ale na tak velký a univerzální vůz velmi málo.

To samé lze říci, pokud mantinely ještě více zúžíte, a to na maximálně pětileté stáří. V té chvíli si sice musíte připravit alespoň 400 až 500 tisíc korun, ovšem vyšší investice na úvod se vám stoprocentně vyplatí. Galaxy totiž německými techniky není v aktuálním TÜV Reportu hodnoceno zrovna valně. Je to naopak průšvihový model, který v kategorii dvou- a tříletých aut obsadil 121. příčku ze 130 s 8,1procentní poruchovostí. U čtyř- a pětiletých vozů tu pak máme 107. místo a 11,5procentní poruchovost.

Oblastí, na které je třeba dávat pozor, tedy opravdu není málo. V prvé řadě si přitom musíte uvědomit, že Galaxy sloužilo hlavně rodinám, případně sportovním klubům či třeba hoteliérům, kteří s pomocí MPV sváželi hosty z letišť nebo golfových hřišť. Počítat tak musíte s mnohdy pošpiněným či dokonce potrhaným čalouněním. Nemalé újmy díky neustálé nakládce a vykládce kufrů a tašek pak mohl doznat zavazadelník, stejně jako je třeba zkontrolovat karoserii a kola.

Ford navíc vyrukoval s řadou svolávacích akcí, jenž řešily opravdu zásadní problémy. Třeba u aut vyrobených mezi červencem 2017 a dubnem 2018 a osazených zmíněným 1,5litrovým motorem docházelo na praskliny přítlačného kotouče spojky. U nejstarších exemplářů bylo pro změnu problémem praskání olejové vany, pokud došlo na přehřátí motoru. Závadu měl vyřešit vylepšený software, který v případě vyšších teplot včas přijal nutná protiopatření.

Předloni pak automobilka povolala do servisů zhruba 40 tisíc aut kvůli zadní nápravě. Docházelo totiž na předčasnou korozi některých šroubů zavěšení, jenž se tak mohly zlomit. Co by následně následovalo, asi nemusíme dodávat. Výtky nám tím končí, přihodit do placu tak už můžeme jen zkušenosti našich německých kolegů. Ti proklepli exemplář poprvé zaregistrovaný v červenci roku 2021, se kterým jeho původní majitel najel pouhých 23 tisíc kilometrů.

V podstatě šlo tedy o zánovní vůz, který byl navíc osazen onou vrcholnou výbavou Titanium. Na palubě se tedy nacházelo vše potřebné k životu a ještě mnohé navíc. Kabina pak rozhodně nepůsobila omšele, stejně jako bylo možné s uspokojením sjet i karoserii. To vše se nicméně podepsalo na ceně 34 970 Eur (818 000 Kč). Ta je s přihlédnutím na řadu rizik až příliš vysoká, možná tak radši sáhněte po levnějším kousku a nechte si rezervu na opravy.

Galaxy je v nabídce automobilky již od roku 2015. Nejstarší kousky tak pořídíte za zhruba 200 tisíc korun, jde ale o dosti problematický model. Foto: Ford

