První elektrické Porsche ztrácí hodnotu tak moc, že láme další psychologickou cenovou hranici, majitele připravilo o miliony za pár let

/ Foto: Autos JTD bvba, publikováno se souhlasem

Pokud se ptáte na hlavní důvod, proč se zájem o tohle auto tak hrozivě propadá, máte ho před sebou. Na ceně ztrácí s takovou intenzitou a rychlostí, že ruinuje i velmi bohaté lidi. To je něco, co si málokdo další chce prožít na vlastní kůži bez ohledu na cokoli jiného.

Je to jako fontána zmaru, která nepřestává tryskat. Když jsme nedávno psali o smutném případu majitele Porsche Taycan, který s autem za 4 roky najel 90 tisíc km a musel se smířit s tím, že jen na ztrátě hodnoty tohoto vozu spláchne do toalety miliony, uváděli jsme také, že padnou i další magické hranice nejnižších cen nabízených exemplářů tohoto modelu. A ony padají.

Tehdy šlo o 50 tisíc Eur, zásadní bariéru v zemích, kde se platí právě eurem. Na koruny je to asi 1,25 milionu, to v Česku nic zvláštního neznamená, tady je klíčovou mezí 1 milion Kč. Mysleli jsme si, že bude trvat ještě dlouho, než padne i ta, uběhlo ale pár měsíců a Taycan i tuto bariéru boří s razancí víc jak 2,2tunové „tramvaje”. Věci tady jdou opravdu rychle - pokoření oněch 50 tisíc Eur jsme predikovali na začátek roku 2025, píše se ale duben téhož roku a na spadnutí je mez 40 tisíc Eur resp. 1 milionu Kč.

Už i v Německu dnes najdete auto, které koupíte za 40 833 Eur netto, to je asi 1 025 000 Kč. Stačí menší pohyb kursu koruny či drobná tisícieurová sleva a jste doma. Nutno dodat, že tohle auto má najeto 220 tisíc km, což nezní zase tak lákavě, zoufalost majitelů perspektivnějších kusů, které se nedají prodat ani navzdory parametrově lepší kondici, ale přiblížila i jejich ceny stejné hranici.

Neděje se to v Německu, u firmy Auto's JTD v belgickém Kampenhoutu se ale objevil v prodeji už velmi slušně specifikovaný Taycan 4S s příplatkovou 93kWh baterií z roku 2020, tedy čtyři roky starý kus, který stojí 43 388 Eur netto. Je to 1,08 milionu Kč, též sakramentsky blízko milionové hranici. Je to auto s bohatou výbavou původně za víc než 140 tisíc Eur (přes 3,5 milionu Kč), které najelo jen 93 862 km, je pořád v prodloužené záruce a vypadá velmi, velmi dobře, jak můžete sami vidět.

Pokud se auto podaří prodat aspoň za tuto sumu, z pořizovací ceny tím bude odepsáno asi 2,2 milionu Kč. To jsou za zmíněný čas a popsanou kilometráž obrovské peníze, v tomto konkrétním případě 550 tisíc korun ročně bez nákladů na cokoli jiného - „palivo”, pojištění za statisíce ročně, náklady na servis, pneumatiky, brzdy... To všechno ještě musíte připočíst. Majitelé tedy budou rádi, když vůz s touto intenzitou použití „uživí” za nějakých 800 až 900 tisíc korun za rok, to je snadno 75 tisíc měsíčně. Tolik peněz jen za auto, které není zase tak výjimečné? Tušíme, že knihu typu Báječná léta s Taycanem majitelé psát nezačnou, ale kdo ví, Stockholmský syndrom bývá silný.

Ani tak nemáme pocit, že by Taycan byl jako ojetina dobrou koupí, neboť ceny zjevně padají dál a dál. Ovšem pokud tohle Porsche z libovolného důvodu chcete - a je to dobrý vůz, ne že ne - koupit jej po takovém propadu hodnoty bude jistě moudřejší než pořídit nový. Cena může dál padat rychle, ale miliony na ztrátě hodnoty za pár let už tohle auto nikdy znovu stát nebude.

Ceny ojetých Porsche Taycan se dál brutálně propadají. Dnes už si lze vybírat za ceny blíží se 40 tisícům Eur bez daně, tak levně koupíte i tento kousek ve velmi slušné specifikaci 4S, nejlepší baterií a nájezdem výrazně pod 100 tisíc km. Jaká cenová bariéra padne příště? Foto: Autos JTD bvba, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autos JTD bvba@Autoscout24

