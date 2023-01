První evropská země zakáže používání výstražných trojúhelníků, bez náhrady už si neškrtnete včera | Petr Prokopec

/ Foto: Roulex 45, Wikimedia Commons, CC1.0 Generic

Kdo by kdy čekal, že něco tak zažitého a léty osvědčeného skončí? Ale je to tak. Náhrada má své výhody, nejsme si ale jisti, zda bude tak automaticky vnímaná jako symbol rizika.

Výstražný trojúhelník dávno patří do povinné výbavy každého vozidla. Slouží k tomu, aby ostatní motoristy varoval před nepojízdným vozem, případně jakýmkoli jiným nebezpečím na silnici. Problémem je však jeho umístění. Pokud se budete řídit zákonem, musíte v Česku odkrokovat vzdálenost 50 metrů na normální silnici a dokonce 100 metrů na dálnici. Zejména v druhém případě má ovšem takový postup svá rizika, zvláště když spousta lidí neví, jak správně trojúhelník umístit, aby varoval a nepřekážel.

Jakkoli je tedy umístění výstražného trojúhelníku povinné, přičemž neuposlechnutí zákona se trestá pokutou, mnozí jen překročí svodidla nebo naopak trojúhelník dají do míst, kde jej po chvíli srazí jiný vůz a způsobí tak další nepříjemnou situaci. Takové jednání nechápeme, řada lidí se ale takto chová.

Ve Španělsku se tyto problémy rozhodli řešit už dříve. Od 1. července roku 2021 je totiž možné výstražný trojúhelník nahradit výstražným světlem schváleným dle předpisu V16. Ve své podstatě jde o žlutooranžový maják, který s pomocí magnetu umístíte na střechu nepojízdného vozu. Světlo otáčející se o 360 stupňů je totiž viditelné až na vzdálenost jednoho kilometru, to je pozitivní, nejsme si ale jisti, zda je tak široce vnímáno jako symbol rizika obdobný trojúhelníku.

Nejspíše i Španělům pochopitelně bude nějakou dobu trvat, než si na danou změnu zvyknou, politici na to ale čekat nebudou. Od roku 2026 tedy bude povinné používat jen to, trojúhelníky budou od té doby zakázané (a do té doby bude dále možné užívat obě formy varování). Výstražné světlo navíc bude povinně napojené na internet a během 30 sekund tak úřadům zašle potřebná data o místě odstavení vozu.

Korespondující síť byla částečně zprovozněna již v loňském roce. Během následujících let pak bude ještě dopracována, aby přechod na výstražná světla V16 byl co nejjednodušší. Dá se navíc předpokládat, že příštích tří let využijí ke změnám ve svých nabídkách také automobilky a jejich dealeři. Španělé nakupující ojetiny, zvláště pak z jiných zemí, budou muset pamatovat na skutečnost, že legislativa není v celé Evropské unii jednotná. A lidé cestující do Španělska autem - třebaže Česko je příliš daleko na to, aby jich tam proudily davy - myslet na to, že bez moderní náhrady místního trojúhelníku už si za Pyrenejemi neškrtnete.

Výstražné světlo nabízí třeba společnost Osram, zaplatíte za něj zhruba 600 Kč. Světlo je přitom odolné vůči vodě, prachu a nárazům, zároveň zvládá teplotní výkyvy od -20 do 60 stupňů Celsia. Jako jediná náhrada výstražných trojúhelníků je přesto kontroverzním řešením. Foto: Osram, tiskové materiály

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.