První moderní Bugatti lze jako ojeté koupit i v Česku, z miliardářů snadno udělá milionáře

Něco nám říká, že zákazníků tohoto vozu nebude mezi našimi čtenáři příliš, s o to větší lehkostí se ale můžete začíst to prodejního rádce spojeného právě s ním. Je to pozoruhodný automobil po všech stránkách.

Ojetým vozům se v poslední době věnujeme velmi intenzivně. Stojí za tím hlavně nemalé zdražení nových aut, která se pro řadu lidí stala nedostupnými. Dnešní pán na holení nicméně s lácí nemá pranic společného, i když do prodeje zamířil již v roce 2005. Za necelé dvě dekády nicméně v mnoha případech došlo i na nárůst hodnoty. Není to však až tak moc překvapivé, neboť Bugatti Veyron vzniklo pouze ve 450 kusech. Svého času šlo navíc o nejrychlejší a nejvýkonnější sériový vůz světa.

Jak ovšem již bylo mnohokrát zmíněno, Veyron je tím typem vozu, který z miliardáře snadno udělá milionáře. Už jen výměna oleje totiž vychází na přibližně 500 000 Kč, neboť zabere hezkých pár desítek minut, než se vůbec dostanete k šestnácti výpustným šroubům. Jakmile pak dolijete nový, je pro změnu třeba nechat motor běžet zhruba čtvrt hodiny, aby se ustálila hladina. Tu následně technici zkontrolují a olej dolijí. Celkově si pak hypersport řekne o 15,6 litru maziva.

Nejde o jedinou záležitost zvedající obočí. Dále je třeba počítat s tím, že na zhruba 750 tisíc korun vychází jedna sada pneumatik Michelin Pilot Sport PAX. Ty se navíc k ráfkům lepí, přičemž každý disk zvládne jen trojí přezutí - poté je třeba výměny celého kola, která vychází na takřka dvojnásobek - bez pneumatik. Jedna sada pneu je navíc koncipována jen na přibližně 4 000 km. Každých 12 tisíc ujetých kilometrů vás tedy jen skrze výměny obutí a kol vyjde na necelé 4 miliony korun.

Pokud vás tedy tento vůz zajímá, ani v nejmenším nemůžete žít od výplaty k výplatě. Ostatně již samotné pořízení od vás bude vyžadovat rozprodej půlky příbuzenstva na orgány, a to přesto, že sáhnete po starších kouscích. Dokládá to i tuzemská nabídka, v Písku je aktuálně k dispozici exemplář z roku 2006. Najeto pak má jen 16 663 km, loni navíc prošel servisní prohlídkou, za níž si značka účtuje zhruba čtvrt milionu korun.

Nabízený kus je přitom „jen“ standardní Veyron disponující 1 001 koňmi, nikoliv pozdější verze Super Sport, u níž byl výkon navýšen na 1 200 kobyl. I tak je však k mání za 35 806 500 Kč, což představuje 895 průměrných českých platů. Na jedno auto je tak třeba vydělávat skoro 75 let. Jde přitom o jeden z nejlevnějších exemplářů, jaké jsou aktuálně k dispozici. Varianty Super Sport či Grand Sport Vitesse jsou k mání klidně i za dvojnásobek.

Ani takové sumy vám nicméně nemusí zajistit bezstarostný život. Kupříkladu na některých vozech vyrobených mezi lety 2006 a 2010 byly poddimenzované destičky, o které se opírá hever či zvedák. A jelikož Veyron váží nemalé dvě tuny, mohlo dojít k poškození šasí. Je tedy třeba sáhnout jen po kusech, které se již dočkaly zesílení problematických oblastí. Jinak vám hrozí, že jedna z vašich prvních cest povede do autorizovaného servisu.

Automobilka přitom doporučuje, aby jakékoli takové zásahy byly prováděny přímo v Molsheimu. I kvůli komplikovanějšímu přístupu k pohonné jednotce. Kromě ní si ovšem pozornost proškolených techniků žádá i převodovka. Sedmistupňový automat se dvěma spojkami totiž musí zvládat přenášet až 1 250 Nm točivého momentu. Stačí tedy, aby byl jakkoliv „načatý“, a rázem čelíte opravě znovu šplhající do milionů korun.

Lze už jen dodat, že výše zmíněná svolávací akce nebyla jedinou. U aut vyrobených mezi oněmi roky 2006 a 2010 totiž v důsledku koroze hrozilo i odpadnutí hliníkových plátů zakrývajících podvozek. Stejně jako se u některých exemplářů porouchal ukazatel stavu palivové nádrže. Co by však u takového Volkswagenu Golf rozhodně nebyl problém, to u Veyronu schopného být na suchu za 12 minut představuje zásadní nedostatek.

Odlišné vybrání nárazníku v oblasti registrační značky u exemplářů určených pro Spojené státy či Střední východ je pak vlastně už jen úsměvnou potíží. Tím jsme se ale dostali až do finále. Zmínit tak lze pouze odměnu za vaše nemalé investice, a sice jízdní dynamiku. Na stovce je totiž standardní Veyron za neskutečné 2,46 sekundy, jeho nejvyšší rychlost pak přesahuje čtyřstovku, na kterou se dostanete za necelou minutu.

Bugatti Veyron lze pořídit od zhruba 35 milionů korun. Je ovšem třeba se připravit na to, že pár výletů - hlavně při vrcholném tempu - vás klidně bude stát podobnou sumu. I proto se řada lidí tohoto vozu zbavila ve prospěch novějšího Chironu, se kterým je život o dost snazší. Foto: Bugatti

