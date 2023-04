První moderní Lamborghini jako ojeté nestojí až tak velké peníze, ještě levnější je jeho údržba. A vydrží před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Ojetý italský supersport? To zní jako recept na zhmotnění největších nočních můr řidičů. Jenže tohle auto není tak úplně Ital, vlastně to není Ital skoro vůbec. Gallardo je plné německé techniky a překvapivě levně ho nejen koupíte, ale i udržíte při životě.

Za posledních pár let cena nových aut vzrostla na úroveň, ze které se motá hlava. Není tedy překvapivé, že stále více lidí míří do autobazarů. A v těch luxusnějších mohou narazit i na ikony svého mládí. Ty jsou vzhledem k cenám ojetých Octavií a podobných vozů nabízeny za překvapivě nízké sumy, jakkoli nominálně jde pořád o tučné sumy. Právě u těchto aut lze trefně použít jakousi teorii relativity, dle které hodina strávená ve společnosti milovaného člověka trvá jako sekunda. Položte však na vteřinu ruku na rozpálenou plotnu, a bude vám připadat, že ji tam máte hodinu.

Exkluzivní italský supersport za cenu okolo 2 milionů korun tak dnes působí velmi lákavě. Zvláště když do vínku dostal emblém rozzuřeného býka a pod zadním proskleným krytem disponuje pětilitrovým atmosférickým desetiválcem. Ten neprodukuje pouze oslňující serenádu, ale zároveň nejméně 500 koní. To je vyšší výkon, než jakým disponuje současné Porsche 911 Carrera. Za základní kupé ze Zuffenhausenu ovšem musíte prodejcům vysázet na dřevo minimálně 3 109 719 Kč.

Řeč je pochopitelně o Lamborghini Gallardo, které je prvním moderním Lamborghini, které vzniklo plně pod taktovkou Audi. Německá značka už sice řekla své i k Murciélagu, ve výsledku je to ale pořád v mnohém nedomyšlený Ital, neboť počátek jeho vývoje sahá do dob, kdy čtyř kruhy o koupi býčí značky teprve uvažovaly. Jasně, je to auto, které se už deset let nevyrábí, ale ruku na srdce - dokážete jej na silnici ignorovat? A jízda s ním je pořád stejně záživná, možná i víc než v době jeho vzniku.

S tímto vozem tak dokážete nadělat větší parádu než s jeho zcela novým sourozencem z Zuffenhausenu, devětsetjednáctek jezdí po silnicích docela dost. Ten vás pak nemusí sfouknout jako svíčku ani při poměřování jízdní dynamiky. Jakkoli v takové chvíli již budete potřebovat místo základního provedení aspoň limitované (250 kusů) Gallardo SE, které se ukázalo v roce 2005.

Toto provedení disponovalo dvoubarevným lakem, přičemž černou střechu, víko motoru, kryty zpětných zrcátek a přední i zadní spoiler vyvedené mohl doplnit zelený, oranžový, žlutý, bílý a tmavě šedý i světle šedý odstín. V podobném duchu se nesl rovněž interiér, mnohem podstatnější však byly změny na technice. Motor V10 totiž sice zůstal beze změn, první dva rychlostní stupně šestistupňové převodovky však byly zkráceny. Kromě toho automat zvaný E.Gear dostal režim Thrust Mode optimalizující akceleraci.

Tento krok vedl ke zlepšení dynamiky, sprint na stovku totiž klesl ze 4,2 na rovné 4 sekundy. Mimo to vzrostla také maximálka, a to ze 309 na 315 km/h. Italský výrobce pak ještě dále upravil řízení, aby umocnil zážitky za volantem. Není tedy divu, že i přes cenu 141 500 Eur bez daně byla celá edice velmi rychle vyprodána. Většina majitelů navíc sáhla po celé řadě doplňků, díky nimž se cena pohybovala spíše okolo 180 tisíc Eur, což dnes činí 4,2 mil. Kč.

Za osmnáct let tedy došlo k nemalému propadu, nikoli však díky nájezdu. Exemplář s pořadovým číslem 36, který je právě v prodeji, má totiž na tachometru jen 23 800 km. Nikdy pak nebyl havarován, místo toho jeho majitel úpěnlivě dodržoval servisní prohlídky. Spolehnout se tedy můžete na špičkový stav. Ostatně v útrobách je Gallardo skutečně spíše lepším Audi R8 než pravověrným Lamborghini. To budete jen kvitovat, neboť vůz je díky tomu jedním z nejspolehlivějších supersportů.

Při hodnocení kvality pochopitelně nelze vycházet z TÜV Reportu, za deset let totiž Lambo vyrobilo jen 14 022 kusů. V Německu pak logicky skončila jen malá část produkce, tamní technici tak neměli k dispozici dostatečný výpovědní vzorek. Reální majitelé nicméně uvádí, že Gallardo je stojí zhruba 17 až 45 tisíc korun na roční údržbě. To opravdu není mnoho, ostatně většina z této sumy jde na olej a pneumatiky. A o auto se troufnou starat i oficiální servisy Audi - jindy drahé, v tomto případě relativně velmi levné.

Ojeté Gallardo je tak skutečně zajímavou volbou, přičemž jej dokonce můžete pořídit nejen levněji než Porsche 911, ale dokonce i za menší peníze, než jaké stojí BMW M4 Coupe osazené automatickou převodovkou. A když zvolíte raný standardní model, jste dokonce pod variantou M440i xDrive, která je k dispozici od 1 831 700 Kč. Vlastnit supersport tedy nikdy nebylo tak levné. Tedy relativně...

Gallardo SE se pochlubilo dvoubarevným lakováním, dvoubarevným interiérem a upraveným řízením i převodovkou. I osmnáct let po svém zrodu tak dokáže na sprintech porazit současné Porsche 911 Carrera, které je přitom podstatně dražší. Takový vůz můžete mít asi 2,3 milionu Kč v extra stavu, standardní provedení koupíte snadno i o půl milionu levněji. Foto: Lamborghini

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.