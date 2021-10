První pořádný test zvolil nejlepší zimní pneu pro rok 2021, vítěz je bez kompromisů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Continental

Pokud se připravujete na nákup zimáků v jejich nejobvyklejším rozměru, máme pro vás detailní vodítko, které brát a které nikoli. Sázkou na jistotu je vítěz od Continentalu, nepropadly ale ani Barumky.

První vyhrání z kapsy vyhání, říká se. Očividně to neplatí pouze v kartách, ale i při testu zimních pneumatik. Když totiž německý Auto Bild přistoupil k prvnímu rozstřelu 50 typů, vynesl na čelo Bridgestone Blizzak LM 005. Celkového vítěze je ale nakonec třeba hledat někde jinde, jakkoliv musíme hned na úvod dodat, že ani zmíněné obutí pochopitelně nepropadlo. Najdeme ho na stále pěkném pátém místě, kam se dostalo kvůli ceně a hlavně kvůli většímu opotřebení. V důsledku toho vám tak pneumatiky nevydrží stejně dlouho jako konkurence.

Abychom ovšem zbytečně nepřeskakovali, vrátíme se na úplný začátek. Tam stálo 50 typů pneumatik, u nichž se Němci nejprve zaměřili na brzdou dráhu na mokru. Při tomto rozstřelu ihned vyřadili 15 modelů, jež potřebovaly více než 38 metrů. Poté přišlo druhé kolo spočívající v brzdění za zmrzlé vrstvě sněhu z rychlosti 50 km/h. Po něm se poroučelo dalších 15 typů pneumatik, mezi něž patřilo i obutí od slovenského Matadoru. To sice na sněhu zabodovalo, ovšem jeho výsledky na mokru nebyly pro další pokračování dost dobré.

Ve finále se tak v pořádném testu objevilo už jen 20 pneumatik, jež byly podrobeny daleko větší zátěži. Své schopnosti musely prokázat na sněhu, na mokru i na suchu. A kromě toho se Němci zaměřili i na již zmiňované ceny, stejně jako na provozní náklady dané větším či menším opotřebením. Celkem přitom tyto kategorie zahrnovaly hned 13 disciplín, mezi které patřil třeba slalom, odolnost vůči aquaplaningu či třeba hlučnost. My si přitom nyní podrobněji posvítíme na nejlepší pětku, jejíž koupi lze rozhodně doporučit.

Než ovšem sáhnete do kapsy pro šrajtofli, měli byste zvýšenou pozornost věnovat některým detailům, protože dokonalá pneumatika neexistuje. Pokud některá exceluje na suchu, již ztrácí na mokru či na sněhu. Také může nabídnout slušné vlastnosti ve všech disciplínách, ovšem její koupě vás pomalu přivede na buben. Dané informace tedy slaďte s místem, kde bydlíte a s cestami, po kterých se nejčastěji pohybujete.

V případě vítěze tu nicméně máme pomalu sázku na jistotu. Pneumatika Continental WinterContact TS 870 totiž exceluje na sněhu, stejně jako je dobře hodnoceno její chování na mokru i suchu. Vyznačuje se také krátkou brzdnou dráhou, v případě aquaplaningu má značné rezervy a její opotřebení je nižší než u konkurence. Ač tedy za ni na úvod zaplatíte více, vydržet by vám měla déle než jednu sezónu. A co je podstatné, po delší dobu by měla nabízet i své dobré vlastnosti.

Druhá příčka patří Michelinu Alpin 6, který je na tom v případě mokra a sucha prakticky stejně. V rámci sněhu a provozních nákladů, respektive nájezdu, za vítězem trochu zaostává. Totéž pak platí o typech Kleber Krisalp HP3 a Vredestein Wintrac, na které připadá dělené třetí a čtvrté místo. Každá nicméně může oslovit jiné motoristy, neboť Kleber je lepší na sněhu a v rámci odolnosti, zatímco Vredestein boduje na mokru a na suchu.

Tím se dostáváme k páté příčce a již zmíněné pneumatice Bridgestone, která zvítězila v testu brzdné dráhy. Stejně tak poráží výše uvedenou čtyřku na sněhu i na mokru, v případě sucha je pak lepší pouze Vredestein. Ten je zároveň i levnější, stejně jako Kleber. Navíc vám toto obutí mnohem déle vydrží, a co je podstatné, daleko lépe zachová i ony vlastnosti. Pokud tedy nemáte hluboko do kapsy, jedná se pro vás o naprostý ideál, jinak je třeba přistoupit ke kompromisům.

Bridgestone je přitom právě díky vyšším nákladům hodnocen „pouze“ dobře, stejně jako šestý Hankook Winter i*cept RS2, sedmý Goodyear UltraGrp 9+ a osmý Dunlop Winter Sport 5. Oproti tomu první čtveřice se pyšní excelentním hodnocením, zatímco v případě zbytku tu máme uspokojivý verdikt. Do této kategorie přitom patří i v pořadí patnácté pneumatiky Barum Polaris 5, jenž válí svou cenou. Je však třeba se smířit s jejich horším chováním na mokru a suchu.

Můžeme pak už jen dodat, že test se zaměřil na pneumatiky o rozměru 205/55 R16, což je vůbec nejběžnějších obutí, jímž lze osadit všechna auta od Fordu Focus přes Opel Astra a Renault Mégane až po Škodu Octavia a Volkswagen Golf, k tomu i některá malá SUV a starší vozy střední třídy.

Nejlepší zimní pneumatiky o rozměru 205/55 R16 pro rok 2021/2022

1. Continental WinterContact TS 870

2. Michelin Alpin 6

3.-4. Kleber Krisalp HP3

3.-4. Vredestein Wintrac

5. Bridgestone Blizzak LM 005

6.Hankook Winter i*cept RS2

7.Goodyear UltraGrip 9+

8. Dunlop Winter Sport 5

9. Semperit Speed-Grip 3

10. Firestone Winterhawk 4

11. BF Goodrich G-Force Winter 2

12.-13. Uniroyal MS Plus 77

12.-13. Falken Eurowinter HS01

14. Yokohama BluEarth-Winter V906

15. Barum Polaris 5

16. Fulda Kristall Control HP2

17. Sava Eskimo HP2

18. Nokian Snowproof

19. Nexen Winguard Snow G3

20. Laufenn i-Fit+

Vítězem testu zimních pneumatik německého Auto Bildu se pro letošní sezónu stalo obutí Continental WinterContact TS 870. Foto: Continental



Připomenout pak můžeme ještě kompletně celou padesátku původně testovaných pneumatik, včetně výše zmíněné dvacítky a její brzdné vzdálenosti na mokru a na sněhu. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Bild

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.