První samostatnou Cupru už výhodně koupíte ojetou. Láká vzhledem, kvalitou i rychlou ztrátou hodnoty včera | Petr Prokopec

Tváří se jako SUV, je to ale spíše crossover mixující klasický hatchback s esúvéčky. A popravdě nevypadá vůbec špatně, však i u nás se prodává jako housky na krámě. Jako ojetina je ještě zajímavější, už lehce jeté vozy lze pořídit za polovinu ceny nového auta.

Pod označením Cupra byly až do roku 2018 známy modely Seatu se sportovním charakterem jako třeba vrcholný Leon osazený přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem naladěným až na 310 koní. Poté se nicméně Španělé rozhodli, že dané označení vyfasuje samostatná značka. Ta se následně v roce 2020 pochlubila svým vůbec prvním separátním modelem, a to křížencem mezi hatchbacky a SUV nazvaným Formentor. Inspirací pro název se přitom stal poloostrov zasahují na severu Malorky do Středozemního moře.

Automobilka vozu zprvu nadělila pomalu to nejlepší, co se ve skladech koncernu VW nacházelo. Dnes už to tak úplně není. Základní pohonnou jednotkou 4 450 milimetrů dlouhého crossoveru sice není litrový tříválec, jako je tomu třeba u srovnatelně velké Škody Karoq, přesto lze volit mezi přeplňovanou jedna-čtyřkou (150 koní), dvoulitrem (190-310 koní) a 2,5litrovým pětiválcem (390 koní). Kromě čistě benzinových motorů pak dorazil i 1,4litrový plug-in hybrid (204 koní) a dvoulitrový turbodiesel (150 koní).

Formentor nicméně aktuálně startuje na 879 900 Kč, což není zrovna málo. Je sice hezké, že již ve standardu můžete v takové chvíli očekávat 18palcová litá kola, třízónovou klimatizaci či 10,25palcový digitální přístrojový štít, ovšem lidé mají do kapsy stále hlouběji. I kdyby si tedy měsíčně odložili stranou celou českou průměrnou mzdu, tedy 40 tisíc korun, budou muset spořit 22 měsíců. Nepřekvapí tak, že loňské tuzemské registrace byly oproti takové Dacii Duster poloviční (2 043 vs. 4 044 aut). Přesto jde o velmi solidní výsledek.

Španělský crossover lze navíc nyní pořídit levněji, dokonce i s vyšší než pouze základní výbavou. Jen se musíte před showroomem s novými vozy otočit na podpatku a místo toho vyrazit do autobazarů. V těch pak čeká již poměrně slušné množství aut, jejichž ceny začínají na zhruba půl milionu korun. Jak se přitom dá očekávat od maximálně tříletých aut, nájezd nebývá enormní. Poměrně krátká doba provozu pak dosud nevedla k odhalení zásadních neduhů, kvůli nimž byste si měli rvát vlasy.

Za relativně bezproblémovým provozem stojí i snaha nové značky o zachování dobré image. Formentor tak byl již třikrát povolán do servisů, a to kvůli špatnému nastavení čelního přednárazového systému, špatnému uchycení předních bezpečnostních pásů a vadnému spojení mezi posilovačem brzd a brzdovým pedálem. V případě zájmu se tedy přesvědčte, že vámi vybraný kousek má veškeré zásahy za sebou - k tomu vám stačí VIN a jeden telefonát do autorizovaného zastoupení.

Mimo tyto defekty zatím není žádný problém hlášen, nicméně i tak se nevyplatí vybírat naslepo. Hlavně kvůli předchozím majitelům, kteří se při parkování mohli podepsat na ráfcích i samotné karoserii. Oprava přitom pochopitelně nevychází levně, neboť třeba vrcholný 2,5litrový model označený VZ5 dostal standardně do vínku 20palcová litá kola. Osazen je pak navíc i karbonovými aerodynamickými doplňky. Co tedy ušetříte při nákupu, můžete následně nechat v servisu.

Obecné informace nám tím končí, zmínit lze už jen pár slov o dieselovém exempláři, kteří proklepli kolegové z Německa. Ti nezaznamenali jediný problém, ve finále tak poukázali hlavně na rychlý propad hodnoty. Po najetí pouhých 12 471 kilometrů je totiž Formentor k mání za 33 690 Eur (cca 790 tisíc korun). Ještě před rokem, kdy jej první majitel kupoval, však ona suma byla o čtvrtinu vyšší.

Svým vzhledem Formentor přitahuje, i proto ostatně jen u nás bylo za loňský rok prodáno více než dva tisíce kusů. I s nízkým nájezdem je přitom z druhé ruky můžete pořídit i za polovinu částky vyžadované za zcela nový vůz. Foto: Seat/Cupra

Zdroj: Auto Bild

