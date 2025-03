První test letních pneu pro rok 2025: Čínské „gumy” šokují svou životností, ani dvakrát dražší Evropané nemají odpověď 28.2.2025 | Petr Prokopec

Pokud toužíte po laciných pneumatikách, které opravdu vydrží, Číňané vám letos udělají pomyšlení. Problém je „jen” v tom, že to je všechno, co dokážou, v ostatních aspektech neumí konkurovat obutí od Continentalu, Bridgestone, Goodyearu či Michelinu.

Dle meteorologů by o sobě o nadcházejícím víkendu ještě měla dát vědět zima, dost možná se tak ale stane naposledy. Ostatně za pouhé tři týdny tu máme astronomické jaro, po němž to skutečné obvykle nepřichází s velkým zpožděním. S tím je spojen nejen úbytek sněhu a růst teplot, nýbrž také nárůst počtu návštěv pneuservisů, kde vám zimní pláště vymění za letní. Pokud máte nějaké z předchozí sezóny, budete pochopitelně platit jen práci mechaniků. Ostatním by pak mohl pomoci čerstvý test německého autoklubu ADAC, který se zaměřil na letní obutí o rozměru 225/40 R18.

Oproti minulosti, kdy testy procházely hlavně 16- a 17palcové pneumatiky, je to další posun, který ovšem jen reflektuje změny, na které došlo u výrobců. Jejich vozy jsou totiž daleko mohutnější a „plechovější”, a tak by na malých kolech působily směšně. Stále častěji se tak startuje na sedmnáctkách či osmnáctkách, v případě elektromobilů některých značek jsou pak základem dokonce dvacítky. Něco takového provoz auta pochopitelně prodražuje.

ADAC letos otestoval hned osmnáct typů, z nichž čtyři jsou hodnoceny jako velmi dobré a sedm dalších jako dobré. Na opačné straně tři typy německý autoklub vůbec nedoporučuje. Jedním z nich jsou pneumatiky Doublecoin DC-100, které ale nepřesvědčivé fungování mění za jeden pro mnohé obrovský klad - jsou překvapivě spojené s daleko nejvyšším předpokládaným nájezdem. Jejich životnost má při průměrném využití činit 74 400 km, a tak by vám toto obutí mohlo vydržet klidně i 10 let. Při ceně těchto pneu je to zdánlivé terno.

Jenže jak už jsme řekli, nepřichází výměnou za nic. „Dvojitá mince“ je totiž zároveň spojena také s nejdelší brzdnou dráhou za mokra, kdy za nejlepším typem Continental SportContact 7 zaostává o přibližně 17 metrů (28,4 m versus 45,1 m). Číňané totiž vzorek sice udělali nadmíru robustním, ovšem stinnou stránkou je ztráta přilnavosti. Jakmile navíc dochází za sucha na růst teplot, přestávají pneumatiky posílat k řidiči potřebné informace úplně. Nevíte tedy, zda jste zatočili málo či hodně, což je problém hlavně pro nezkušené.

Problémy se zatáčením ovšem budete mít také v případě pneumatik Norauto Prevensys 4 a Syron Premium Performance, které jsou navíc na limitu značně nevyzpytatelné. Nicméně ani obutí Giti GitiSport S2 není tím, po jakém byste měli prahnout, neboť u něj předpokládaný nájezd činí pouhých 33 600 km a brzdná dráha je druhá nejhorší. A když už jsme u toho, ani Nokian Powerproof 1 nepůsobí s ohledem na horší výsledky na suché vozovce jako ideální obutí.

Přesunout se můžeme na čelo žebříčku, kde skončily již zmíněné „kontinentálky“. Vedle nich ovšem Němci chválí také typ Bridgestone Potenza Sport, neboť v případě bezpečnosti jízdy dosahuje stejné známky 1,5. Obě dvě pneumatiky navíc zaručují působivý výkon na suchu, nemalou přilnavost i preciznost při zatáčení. A co více, do volantu posílají dostatek informací i při náročných manévrech. Podobně je tomu i za mokra, kdy na zajetí okruhu došlo bez sebemenší námahy řidiče.

Zatímco Continental je v celkovém hodnocení (1,8) o chlup lepší, Bridgestone se známkou 1,9 rozhodně nezůstává pozadu. Stejného výsledku navíc dosáhly i typy Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 a Michelin Pilot Sport 5. Hlavně se druhou zmíněnou pneumatikou je spojen nemalý nájezd, který navíc nejde třeba na konto brzdné dráhy. Goodyear je pro změnu vůbec nejlepším typem na mokru, ať už jde o časy na kolo, ovladatelnost či aquaplaning.

Do hodnocení autoklubu promluvila rovněž cena, neboť mezi nejlevnějším a nejdražším typem je propast ve výši 280 Eur neboli 7 tisíc korun. U nás všechny čtyři nejlépe hodnocené pneumatiky pořídíte za zhruba 3 tisíce korun, plus minus nějaká ta stovka. Doublecoin je s cenami i pod polovinou těchto sum, ale za jakou... cenu.

Německý autoklub v rámci prvního letošního testu letních pneumatik přistoupil k trápení pneu na 18palcové disky, které je čím dál tím běžnější. Zaujme hlavně jasná dominance Číňanů v testu životnosti, zvlášť při ceně tohoto obutí. Ovšem jeho okamžité fungování je tristní. Foto: ADAC Presse

