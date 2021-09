První test zimních pneumatik pro rok 2021 srovnal hned 50 typů, 15 se radí vyhnout před 2 hodinami | Petr Prokopec

Tradiční německý rozstřel postavil vedle sebe pět desítek sad zimních pneumatik, z nichž o některých jste nejspíše ani neslyšeli. Podle toho ale obvykle také fungují.

Co neubrzdíš, to neukecáš. Notoricky známé pořekadlo platilo kdysi a platí i dnes, třebaže současní motoristé mají k dispozici mnohé sofistikované systémy, o kterých si jejich předchůdci mohli nechat jen zdát. S řízením pomáhají nebo dokonce dělají za řidiče vše, pokud ale svůj vůz osadíte nevhodnými pneumatikami, není vůbec podstatné, že součástí standardní výbavy jsou autonomní brzdy té nejvyšší kategorie. Po sepnutí třmenů se totiž z vozu stanou sáňky, které pokračují ve své trajektorii bez ohledu na přání kohokoli.

Z výše zmíněného je patrné, že pneumatiky jsou jednou z nejdůležitějších součástí auta. Šetření se tedy nevyplácí, což platí i o pneumatikách, je ovšem cena tím správným kritériem, podle kterého vybírat? I na tento aspekt se zaměřili kolegové z německého Auto Bildu ve svém tradičním podzimním testu, do kterého vzali snad vše, na co dnes lze na trhu narazit.

Orientovat se podle ceny neradí, neboť se stává, že drahé pneumatiky v testu propadnou, či se alespoň umístí za těmi levnějšími. Důraz je třeba klást zejména na vlastnosti, které nejlépe korespondují s prostředím, v němž se pohybujete. Pokud totiž bydlíte v Alpách, nemusíte do popředí dávat chování na suchu, neboť toho si příliš neužijete. Stejně tak třeba na jihu Itálie nelze čekat sněhové blizardy.

Brzdná dráha je ale stěžejní vždy a právě tu Němci ve svých prvních testech měří. Porovnali hned 50 druhů, z nichž ovšem 15 rozhodně nedoporučuje. Jde totiž o obutí, které se hned v první zkoušce, jíž bylo brzdění na mokru z rychlosti 80 km/h, předvedlo v tom nejhorším možném světle. Přehled těchto odpadlíků naleznete v tabulce níže a některé jsou až alarmující - nejhorší pneumatika Petlas Snowmaster při zmíněné disciplíně zaostala za premiantem o 13 metrů a skoro 50 %.

Ani mnohé další výsledky ovšem nejsou zrovna dechberoucí, třeba pneumatika Roadhog Winter zaostává při brzdění na sněhu za těmi nejlepšími o propastných 12 metrů. Řada dalších na tom není lépe a fascinující jsou i jejich jména. V případě General Altimax se ale aspoň můžete ptát, kdo je to generál Altimax a co ksakru dělá na vašich kolech...

Nejlepší na mokru jsou Bridgestony Blizzak LM 005, na sněhu pak dominují Dunlopy Winter Sport 5, kterým stačí 27,3 m. Na mokru pak vyžaduje 33,6 m, čím v součtu zaostává i za celkově vítěznou pneumatikou Bridgestone Blizzak LM 005. I z tohoto je patrné, že výsledky testu si vždy musíte dát do kontextu se silnicemi, po kterých se pohybujete. Nejde však o jediný úkol, ten důležitější na vás čeká již při nákupu. Hledat byste totiž neměli jen symbol hory, vločky či písmena M+S, jenž potvrzují, že jde skutečně o zimní obutí, ale rovněž informaci o výrobě. Ta je součástí tzv. DOT čísla, kdy poslední čtyři číslice odkazují na týden (první dvoučíslí) a rok (druhé dvoučíslí), během kterých sjela pneumatika z linky.

Proč je to důležité, snad ani nemusíme dodávat. Pneumatiky jsou z směsi gumopryže, která pochopitelně podléhá zubu času. Pozvolna tak puchří, což samozřejmě zhoršuje jízdní vlastnosti. Pokud vám tedy prodejce nabízí obutí s koncovým čtyřčíslím 0517, znamená to, že bylo vyrobeno v pátém týdnu roku 2017. Rozhodně tedy nepůjde o vítěze letošního testu, nýbrž o jeho předchůdce, který již má za sebou několikaleté povalování ve skladu. To může a nemusí být problém, aktuální obutí to ale zkrátka není.

Můžeme pak už jen dodat, že Auto Bild otestoval pneumatiky o velikosti 205/55 R16H, tedy jeden z nejběžnějších typů, jímž můžete osadit VW Golf, Ford Focus či třeba Škodu Octavia. Z oněch 50 kousků pak vzešlo 20 nejlepších, které míří do finálového kola, během kterého dojde i na další disciplíny jako ovladatelnost či aquaplaning. Prozatímním vítězem jsou zmíněné Birdgestony Blizzak LM 005, které stojí okolo dvou tisíc korun za kus.

Kompletní výsledky předokola testu Auto Bildu

Kompletní výsledky nejlepších 20 pneu v testu Auto Bildu



V prvním testu Auto Bildu zvítězila pneumatika Bridgestone Blizzak LM 005, přičemž kladné body má hlavně za schopnosti na mokru. Ovšem i na sněhu patří k nejlepším, cena okolo 2 000 Kč za kus je pak v případě 16palcového rozměru průměrem branže. Foto: Bridgestone

