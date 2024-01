První větší zima zaskočila majitele elektromobilů. Řada z nich uvízla, auta se nabíjí hodiny anebo také vůbec před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Že zima elektrickým autům moc nesvědčí, se ví dávno, často jsou ale problematické zkušenosti skloňovány při teplotách kolem nuly. Ale co když udeří pořádné mrazy a teploty klesnou k -15 nebo -20 stupňům? To se teprve začnou dít věci.

V posledních dnech je v Česku znovu slušná zima, když se noční teploty opět začínají blížit 10 stupňům Celsia pod nulou. Ještě o trochu komplikovanější situace panuje v americkém Chicagu, kde se museli potýkat se zápornými teplotami v tamních Fahrenheitech. To znamená -17 stupňů Celsia, místy byly zaznamenány i dvojciferné záporné teploty ve stupních Fahrenheita, což znamená zimu pod -20°C.

Jistě nepříjemné, ale je to až taková zima? To zase ne, v posledních letech jsou u nás takové mrazy neobvyklé, z mládí ale pamatuji i nižší teploty. Autům to nikdy nedělalo dobře, i v dobách Škod 120 se ale s takovými podmínkami dalo celkem slušně žít. A když přišly vozy s elektronicky řízeným vstřikováním paliva a sofistikovanějšími řešeními zámků či těsnění dveří, nepředstavovalo ani takových -27°C, které dobře pamatuji jako už řidič a majitel auta, žádnou větší komplikaci, pokud jste měli v pořádku baterii, chladicí kapalinu a dolili si zimní směs do ostřikovače. Prostě jste jeli a dál nic.

Pokrok se ale nezastavil, takže přišla auta elektrická, která nás ale vrací spíše do dob, o kterých mi vyprávěli mí předci. Tehdy nebylo obvyklé používání ani nemrznoucích směsí v chladicích systémech motorů. A pokud bylo, motory bylo stejně nutné nejdřív externě zahřát, aby se posléze udržely v chodu, a rozpohybovat auto v tuhé zimě tak někdy znamenalo i hodiny příprav. Právě ve zmíněném Chicagu totiž nastalé podmínky prakticky imobilizovaly řadu majitelů elektrických aut, zejména pak Tesel (patrně jen kvůli jejich rozšíření, jinak to není nic specificky „teslího”) kvůli ještě menšímu dojezdu a ještě delšímu dobíjení, než je obvyklé.

Nastalé podmínky způsobily pro elektrická auta jakousi perfektní bouři. Zima zvyšuje nároky na energii na provoz elektrického auta ať už kvůli topení, tak kvůli nutnosti temperovat samotnou baterii. Ta při takových podmínkách beztak funguje neefektivně, což spolu s výše zmíněným zkracuje dojezd a prodlužuje dobíjení jako takové. Někdejší studie AAA zjistila, že větší zima zkracuje dojezd elektrických aut snadno i o 40 procent, pozdější data Recurrentu hovoří až o 46 %. To už poznáte.

Velká zima pak zatěžuje celou elektrickou síť, takže energie je k dispozici obecně méně, větší hustota zalidnění pak snadno přetíží i síť dobíječek. Právě proto o těchto problémech slyšíme z Chicaga a nikoli třeba z Norska, kde je zima podobná - hustota zalidnění je malá, dojezdové vzdálenosti omezené, obvyklejší je vlastní bydlení. To dovolí některým problémům předejít, ve velkém městě spousta lidí takovou možnost nemá.

Níže přiložené reportáže ukazují, jak desítky majitelů Tesel uvízly u nabíječek ze všech zmíněných důvodů. Nároky na energii, a tedy i nároky na dobíjení vzrostly, kapacita sítě poklesla, samotné dobíjení se prodloužilo. Majitelé elektromobilů si tak stěžují, že je vůbec těžké najít místo, kde by mohli dobít, hodiny čekají vůbec na místo „u lizu”. A když už se k němu dostanou, čekají snadno další 2 hodiny místo beztak tragických 45 minut dobíjení za lepších podmínek. A 4 hodiny strávené dobíjením jsou pořád ten lepší případ.

„Musíte sem přijet a čekat dvě hodiny, než se dostanete k dobíječce,” říká v reportáži jeden z elektromobilistů. „Říkají vám, že je to rychlé, pak ale čekáte další dvě hodiny, než se auto dobije,” dodává zklamaně. A to pořád může hovořit o štěstí - některým se auta následně nedobila vůbec kvůli problémům s vozy samotnými i s volnými nabíječkami. Desítky aut tak musely být odtaženy do servisních center.

Sama Tesla doporučuje nenechávat si kapacitu baterie v takových podmínkách klesnout pod pětinu, což při doporučeném dobíjení jen na 80 procent kapacity dává k dispozici pouze 60 procent jinak maximální dostupné energie. Přidejte si k tomu zneefektivnění využívání zbylé energie až o zmíněných 40 procent a moc vám toho k dispozici nezbývá.

Jistě, jsou to svým způsobem extrémní podmínky, ale na druhou stranu - s takovými jsme auta dávno naučili žít. Tak proč se vracet o krok zpět?

Ani Tesly si s větší zimou moc netykají, jak můžete vidět níže, nejméně desítky jejich majitelů uvízly při pokusu dobít své vozy. Foto: Tesla

Zdroje: NBC Chicago, CBS Chicago, Fox 32 Chicago, Někdejší studie AAA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.