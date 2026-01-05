Ptáčkům dozpívali. Řidiči elektromobilů budou v dalším státě platit za ježdění i dobíjení poté, co zelené sny silnice neopravily
Petr ProkopecLákali, zpívali, teď už lapili, a tak dozpívali. Seznam míst, kde se na kupce elektrických aut místo kýble s medem začal brát pořádný bič, se povážlivě prodlužuje. A o malé peníze tu nejde.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Ptáčkům dozpívali. Řidiči elektromobilů budou v dalším státě platit za ježdění i dobíjení poté, co zelené sny silnice neopravily
včera | Petr Prokopec
Lákali, zpívali, teď už lapili, a tak dozpívali. Seznam míst, kde se na kupce elektrických aut místo kýble s medem začal brát pořádný bič, se povážlivě prodlužuje. A o malé peníze tu nejde.
Je vlastně fascinující, že tu po asi 10 letech více či méně intenzivního dotování a všemožné další umělé podpory elektromobility vůbec vedeme nějakou debatu o tom, zda jde o konkurenceschopné řešení automobilové dopravy. Však kdyby jím bylo, elektrická auta by dávno veškerá ostatní řešení rozválcovala i bez této podpory, natož pak s ní. Fakt, že se to nestalo a neděje - dokonce to dnes vázne - dělá jakoukoli vážnou diskuzi předem zbytečnou.
Stejně fascinující je, že se politici do elektrického pohonu i po takové době pořád pokouší lidi natlačit s pomocí téhož. A neméně fascinující je, že se nad tím pod tlakem okolností, zejména kvůli vysychajícím erárním kasám a zničeným silnicím, musí vykašlat, obvykle aniž by čehokoli podstatného dosáhli. A děje se to na stále větším míst, z nichž některá byla této snaze opravdu oddaná.
Že zelená ideologie a stejně zbarvené sny silnice neopraví, neradi pochopili mimo jiné v Kalifornii, ve Velké Británii nebo v Marylandu. Dosud se tam o téměř či zcela veškeré příjmy související s opravami silnic starali motoristé platící daně z pohonných hmot. Jenže majitelé elektromobilů tímto způsobem nepřispívají, a tak zmíněná místa rozhodla o placení za každý ujetý kilometr nebo formou paušálních daní. V americké Minnesotě se nyní vydali druhým směrem a majitelé elektrických aut budou od 1. ledna letošního roku platit každý rok jakousi silniční daň.
Tak tomu technicky bylo i dosud, nicméně šlo o stálou částku ve výši 75 dolarů neboli zhruba 1 560 korun, která se platila bez ohledu na cenu samotného vozu. Nově se tento poplatek zdvojnásobil, přičemž oněch 150 USD je navíc míněno jako jakýsi základ. Další část poplatku bude vypočítána na základě ceně vozu a jeho stáří.
V prvním roce tedy majitelé budou platit 0,5 procenta z plné ceny svého elektromobilu, zatímco v druhém roce bude již výpočet založen na 95 procentech původní ceny. V roce třetím pak tato cifra klesne na 90 procent, v roce čtvrtém na 80 procent, a pak každým dalším rokem lze očekávat pád o dalších 10 procent. U aut starších 10 let pak pokaždé půjde o 10 procent.
To znamená, že třeba u takové Tesly Model 3 budou lidé v prvním roce platit minimálně 221 dolarů, tedy 4 600 Kč, zatímco u takového Fordu F-150 Lightning může daň startovat dokonce na 325 dolarech, což je 6 750 Kč. Zajímavé pak je, že Minnesota si od letoška došlápne také na majitele plug-in hybridů, u nichž bude platit stejné schéma, roční daň však bude 0,25procentní.
Jde ale pouze o počátek snah tohoto státu začít ždímat také majitele aut se „zeleným pohonem“. Od 1. ledna příštího roku budou totiž muset odvádět novou daň také provozovatelé dobíjecích stanic s výkonem 50 kW a vyšším. A nepůjde o málo, plných 5 centů za kilowatthodinu znamená zatížení rozpočtu elektromobilistů o asi korunu za každou dobitou kWh. Kdybyste každý rok 100krát dobili 100kWh baterky, je to dalších 10 tisíc korun. A moc energie to není, jde o ekvivalent asi jedné menší (přes 50 l) palivové nádrže natankované za týden.
Další rozmach elektrického pohonu v Minnesotě je tak značně nepravděpodobný, neboť přirozený zájem o něj je minimální a bez umělých podpor se limitně blíží nule. Co teprve tehdy, když se absence nevýhod změní v placení klidně desítek tisíc ročně navíc...
F-150 Lightning vyjde své majitele v Minnesotě poměrně draze, na roční dani totiž mohou na úvod zaplatit skoro sedm tisíc korun na dodatečné dani a snadno desítky tisíc navíc za doplňovanou energii. Foto: Ford
Bleskovky
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
dnes
- Řidiči se „zaseklo auto” při jízdě rychlostí 115 km/h, musel tak jet stovky kilometrů, než mu došlo palivo
3.1.2026
- Tesla se zjevně chlubí tím, že vyrobila 900 aut, tak to gratulujeme
2.1.2026
Nejnovější články
- Hned dva nové Moskviče se ukázaly na dalších fotkách, odhalují i nové logo značky
před 8 hodinami
- Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault
před 10 hodinami
- Někdo si před 38 léty koupil nové auto a zavřel ho do garáže. Dnes se prodává za pětinásobek
před 11 hodinami
- Prodeje elektrických Korejců se loni v USA zhroutily, samy automobilky za to ale paradoxně mohou být rády
dnes
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
dnes
Živá témata na fóru
- BMW Divize 01.06. 21:07 - M.Z.
- Za kolik jezdíte s benzínem? 01.06. 17:54 - Snowman000
- VZKAZY 01.06. 15:52 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 01.06. 14:01 - pavproch
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 01.06. 09:54 - pavproch
- METABOND - zkušenosti 01.06. 09:41 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 01.06. 06:03 - Stepan
- Ford S Max 2012 automatická převodovka ( diesel) 01.06. 05:36 - jasonbrewer