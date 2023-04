Řadě zákazníků najednou zničehonic dorazily nové Škody, i když jim značka nedávno odložila dodání včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je to na jednu stranu příjemné překvapení a nejen pro dotyčné dobrá zpráva. Ale co se muselo stát, aby tak velká a vše pečlivě plánující firma ještě před pár týdny odkládala dodání na prosinec a najednou auto měla na přelomu března a dubna?

Na počátku února Škoda oznámila, že letos se situace spojená s nedostatkem komponentů zlepší. Jakkoli se mohlo zdát, že jde pouze o slepou víru, nakonec je to možná pravda. Anebo není a stalo se něco jiného, co jí dovolilo vyrábět víc žádaných aut, než si ještě nedávno myslela.

Až tak či onak, dosavadní výsledky naznačují, že značka ve srovnání s loňským rokem výrazně navýší své prodeje. Jen v Evropské unii totiž za první dva měsíce dodala 88 813 nových aut, což představuje posun o 15,6 procenta. Ještě lépe je na tom ovšem Škoda v rámci celého starého kontinentu. Když totiž vezmeme v potaz prodeje na Islandu, v Norsku, Švýcarsku a Velké Británii, jsme na 102 037 vozech (+18,5 %).

Škoda díky tomu dosahuje relativního úspěchu, neboť v Evropě byla překonána pouze dvěma automobilkami, a sice sesterským Volkswagenem (196 725 ks) a Toyotou (134 462 ks). Mladobolestavští tak překonali Peugeot (100 327 ks), Mercedes-Benz (99 959), Audi (97 645 ks), Renault (93 149 ks) či Dacii (92 745 ks). Jde přitom o jediné výrobce, kteří se za první dva letošní měsíce dostaly přes metu 90 tisíc registrací. Zajímavé pak je, že zlepšení se dočkali všichni kromě Peugeotu.

Koncernu VW se tedy buď sešly díly, se kterými nepočítal, nebo změnil strategii umělého omezování prodejů kvůli emisím CO2. Skoro bychom si vsadili na to druhé, neboť automobilka jako by do poslední chvíle nevěděla, co se bude dít. Jsme v pravidelném kontaktu s několika zákazníky, kteří čekají na své nové vozy druhým rokem, a hned dvěma z nich bylo ještě před začátkem letošního jara poněkolikáté odloženo dodání nového vozu až na prosinec 2023. Ještě před koncem března ale dostali zprávu o tom, že jejich vůz je vyrobený. To je až neuvěřitelný chaos.

Že vše bude výsledkem spíše administrativních změn, naznačují i slova zástupců značky varující před přílišným optimismem. Dle nich je situace nadále velmi nevyzpytatelná. A zmiňují rovněž, že výkyvy lze čekat i v příštích letech, a to právě kvůli tlaku na elektromobilitu a preferenci aut chtěných více politiky než zákazníky.

Kroky VW či Škody pak nemají vliv jen na její aktivity v Evropě. Šéf australského zastoupení Michael Irmer totiž potvrdil, že i na druhý konec světa nečekaně míří velké množství exemplářů tří ze čtyř tamních bestsellerů, a sice modelů Octavia, Kamiq a Karoq, které byly často dříve objednány dealery jako skladovky. A k mání tedy budou ihned.

Irmer navíc dodal, že ona skladová auta jsou ve většině případů osazena prvky, za které je na jiných trzích nutné připlácet. Dosud se přitom Australané museli často obejít bez nich, neboť Škoda redukovala sériovou výbavu. „Jde o velmi důležitý krok, neboť zákazníkům dáme to, po čem touží. A jakmile to bude možné, dané prvky se znovu stanou standardními,“ říká Irmer. Něco se tedy změnilo. Ale co a na jak dlouho, zůstává otázkou.

Škoda Octavia je znovu zpátky v Evropské top 10 nejprodávanějších modelů. Mladoboleslavská automobilka i díky tomu dosáhla relativního úspěchu, neboť po prvních dvou měsících se v rámci celého starého kontinentu vyšvihla na třetí příčku v pořadí, i když z absolutního hlediska zůstávají prodeje relativně nízké. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Autoforum, ACEA, JATO Dynamics, Drive

Petr Prokopec

