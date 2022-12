Rakousko chce nenávratně zabavovat auta za rychlou jízdu, argumenty ministryně jsou absurdní před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Při pohledu na slova ženy, která za tento krok horuje, může člověk jen nevěřícně kroutit hlavou. Nepřímo říká, že třeba po Německu se denně pohybuje nespočet řidičů rychlostí, ve které nemohou ovládat své auto, i kdyby chtěli.

Rakousko je jedním z našich nejbližších sousedů. Jde o cíl řady Čechů při zimních i letních dovolených a také o zemi, skrze kterou prakticky musíte projet, pokud se v létě chystáte k Jaderskému moři. Dlouho v ní panoval relativně benevolentní přístup k vymáhání pravidel silničního provozu, kdy jste za většinu prohřešků dostali nominálně menší pokutu než u nás. O relativní výši vzhledem k obvyklým příjmům ani nemluvě.

Nevšimli jsme si, že by to na silnicích způsobovalo nějaké problémy, Rakušané přesto postupně utahovali šrouby. Už dnes tak musíte být za volantem obezřetnější než dříve, neboť došlo na zpřísnění pokut za překročení nejvyšší povolené rychlosti. Kromě toho vám policie může až na tři dny odebrat klíčky od auta a registrační značky, pokud sezná, že jste účastníkem ilegálního silničního závodu. V takovém případě vám navíc bude hrozit, že minimálně na půl roku přijdete o možnost v Rakousku legálně řídit.

Ani současný stav ovšem nestačí ministryni pro dopravu, životní prostředí a ochranu klimatu Leonore Gewessler. Nově proto přišla s návrhem zákona, který by policistům umožňoval dokonce zabavit vám automobil. A ne jen na chvíli, jak je tomu v některých dalších zemích, ale natrvalo - stalo by se tak v momentě, kdy by řidič překročil maximální povolenou rychlost o 80 km/h ve městě či 90 km/h kdekoli jinde. Auto by pak bylo prodáno v dražbě. Při překročení rychlosti o 60 resp. 70 km/h by pak následovalo zadržení vozu na dva týdny.

„V rychlostech, o kterých zde hovoříme, nikdo není schopen plné kontroly nad vozem. Vůz se tak stává neovladatelnou zbraní a nebezpečím pro zcela nevinné lidi,“ uvedla Gewessler. Nevíme, zda se tomu smát, protože je to současně i k pláči. Paní ministryně tím jen dokázala, že absolutně nerozumí tomu, co má na starosti, nemluvě o nedostatečném rozhledu.

V Rakousku je aktuálně povolena padesátka ve městě, stovka mimo měst a stotřicítka na dálnicích. Říci, že při jízdě 220 km/h po dálnici nikdo neovládá své auto a „jede na zbrani” je ničím nepodložené tvrzení, které odporuje praxi v sousedním Německu. Tam takto jezdí legálně, létají tedy po dálnicích statisíce, možná i miliony „jede neovladatelných zbraní”? To nikdo soudný nemůže odkývat.

Gewessler tak znovu vstupuje na tenký led kontroverze, jako to ostatně letos předvedla již mnohokrát. Jako pravověrná Rakušanka totiž soustavně vystupuje proti jaderné energii, přičemž dokonce začala hrozit žalobou i Evropské komisi, pokud ta schválí jádro jako zelený zdroj. Že se Rakousko v zimě bez jaderné energie, kterou mimo jiné odebírá z Česka, nejspíše neobejde, opomněla zmínit podobně jako výše uvedenou německou praxi.

Ministryně pro zhruba padesát oborů chce navíc postavit mimo zákon i plynové kotle a krby, stejně jako požaduje, aby Rakousko bylo do roku 2030 schopné získávat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů. To ovšem znamená, že jen při současném odběru by bylo třeba navýšit výrobu o 27 TWh. Jelikož ale země tlačí na elektromobilitu, bude reálně potřeba dvojnásobek. Něco takového je ale prakticky nereálné, zvláště v tak krátkém časovém horizontu.

Faktická argumentace je zde ale jako nezřídka nejspíše jen mlácením prázdné slámy, vítězí ideologie. Ta nás podle všeho dříve nebo později dovede do chvíle, kdy se bude schvalovat, zda řidičům za rychlou jízdu rovnou neuseknout všechny končetiny. A to i kdyby se náhodou současně nadále ukazovalo, že negativní vliv rychlosti na počet nehod a jejich následky je statisticky nevysledovatelný. Ostatně i samo Rakousko teprve před třemi roky zjistilo, že zvýšení nejvyšší povolené rychlosti počet nehod dokonce snižuje. Ani vlastní zkušenost zjevně nic neznamená.

I o takovou Škodu Octavia RS iV byste mohli v Rakousku přijít, pokud bude schválen návrh drakonických trestů za překročení rychlostních limitů. Návrh ministryně Leonore Gewessler přichází doprovozen nesmyslnou argumentací a nepodložen jakýmikoli věrohodnými daty. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Reuters

