Nejužranější SUV posledních 5 let podle Němců: Nová i ojetá auta pro sponzory benzinek

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

SUV obecně nepatří mezi úsporná auta, i taková ale mohou být užraná více či méně. Toto je 15 nejméně úsporných modelů 3 tříd za posledních 5 let podle realistických testů Auto Bildu.

Většina lidí u svého auta sleduje spotřebu paliva, ať už kvůli snaze o co nejnižší provozní náklady nebo kvůli tomu, že nechtějí platit nesmyslně mnoho za to, co jinde dostanou levněji. Chcete-li od auta nízkou spotřebu paliva a zároveň to musí být SUV, bude dobré se podívat na reálně nejúspornější modely současnosti dle německého Auto Bildu, které jsme vám ukázali nedávno. Dnes se podíváme na opačný extrém - patnáctku modelů tří tříd, kterým je radno se vyhnout, nechcete-li se stát sponzory čerpacích stanic.

Němci měří skutečný apetit aut v provozu, katalogové hodnoty jakéhokoli druhu tedy neberou v úvahu. Měření přesto probíhá standardizovaně na okruhu o délce je 160 kilometrů, který sestává z 61 km okresek, 40 km městské jízdy a 54 km německé dálnice. Všude jsou dodržovány rychlostní limity a dvacet z 54 dálničních kilometrů, na kterých rychlost není omezena, jedou auta i na plný plyn. Spotřeba je měřena dotankováním do plné nádrže.

Protože stejný okruh je používán už dlouho, může redakce vybírat z poměrně velkého množství různých dat a tentokrát vybrala SUV, která byla nejžíznivější v testech za posledních pět let. Auta jsou kategorizována podle délky, což možná není úplně standardní dělení, ale je férové - při takovém se neocitne třeba Škoda Superb ve vyšší střední třídě jen proto, že ji tam automobilka zařadí.

V každé třídě vidíme 5 „nej”, dohromady je tedy 15 aut. Obvykle nejde o nové modely a některá auta už ani nejsou k mání jako nová, což je s ohledem na stále vyšší tlak na spotřebu paliva logické a jen to ukazuje, jak rychle se svět mění. I tím je ale nakonec tento přehled zajímavý, například kompaktní SUV s více jak desetilitrovou spotřebou je dnes pomalu fantasmagorie, před pár léty běžně prodávané auto. Pokud byste některý z těchto vozů chtěli - a že jsou mezi nimi i zajímavé kousky - budete díky tabulkám níže alespoŇ vědět, na jakou spotřebu se máte připravit i při docela umírněném stylu jízdy popsaném výše. Někdy je to vážně hodně.

Nejžíznivější kompaktní SUV

Že bude na prvním místě třísetkoňové Audi, není zas tak velkým překvapením - že 2,5l přeplňovaný pětiválec značky Audi dokáže jezdit v okolí 10 litrů, je nakonec poměrně dobrý výsledek. 2/5 aut v této tabulce jsou ostré verze, obecně se nedalo nic moc jiného čekat, že silná benzínová SUV budou mít velkou spotřebu. Vidíme tu i Škodu Yeti 1,8 TSI, kterou už v aktuální nabídce nenajdete, mezi ojetinami je ale pořád k mání. Svého času jsme ji testovali a je to zajímavé auto, minimálně z hlediska spotřeby ale opravdu neválí.

Grafika: Autoforum.cz, Data: Auto Bild

Nejžíznivější středně velká SUV

Čekali byste, že čtyřsetkoňový Macan bude nejžíznivější? Chyba lávky, je až na pátém místě, byť ho od vítěze dělí jen 0,8 l/100 km. Tím je Land Rover Freelander, dnes už také neprodávané auto. Macan a X3 jsou tu jediné kousky, které si ještě objednáte nové, i když se s efektivitou také posouvají dále. Z Mercedesu GLK je dnes GLC, Volvo XC60 dostalo novou, též úspornější generaci a Freelander udělal místo Discovery Sport.



Grafika: Autoforum.cz, Data: Auto Bild

Nejžíznivější velká SUV

Nejvyšší naměřenou spotřebu u SUV, jak v této třídě, tak absolutně, má nepřekvapivě vůz osazený šestilitrovým dvanáctiválcem. Němci naměřil u Bentley Bentayga - 15,9 l/100 km. Nepředpokládáme, že by to někoho z cílové skupiny Bentaygy příliš zajímalo a není to zase tak moc, uvážíme-li co všechno tohle auto nabízí.



Grafika: Autoforum.cz, Data: Auto Bild

Berte tento přehled spíše pro zajímavost, ukázku opačného extrému a zrcadlo honby za minimalizací spotřeby posledních let. I 7 nebo 8 litrů spotřeby dnes představuje tak vysoké emise CO2, že si výrobci zkrátka nedovolí něco takového masověji prodávat a k podobným hodnotám se dostávají pouze výkonné verze. Tam není takový problém nadměrnou spotřebu promítnout do ceny a především - koupí si je už kvůli pořizovací ceně i provozním nákladům jen pár lidí.



Už neprodávaná Škoda Yeti 1,8 TSI bude asi navždy platit za jedno nejužranějších kompaktních SUV mainstreamových značek... Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz



...na třísetkoňovou RS Q3 ale pochopitelně nemá. Foto: Audi



Freelander 2 si nový už nekoupíte a v případě spotřeby paliva není čeho litovat... Foto: Land Rover



...lépe si vedlo i Porsche Macan Turbo, to se po faceliftu pořád prodává. Foto: Porsche



Bentley Bentayga je nepřekvapivě nejžíznivější. Foto: Bentley

