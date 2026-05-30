Richard Hammond se přidal k naší výzvě: Kupte si tohle auto, dokud ještě můžete, další takové už asi nebude

Pohled populárního britského moderátora a novináře je o to cennější, že navzdory jeho vášni a možnostem za volant tohoto aut dosud neusedl. Našel si na to čas až pár měsíců před koncem výroby, kdy má v kontextu vývoje posledních let oprávněnou obavu. Že se nic jako BMW M3 G80 už do výroby nevrátí.

Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Richard Hammond se přidal k naší výzvě: Kupte si tohle auto, dokud ještě můžete, další takové už asi nebude

včera | Petr Prokopec

Richard Hammond se přidal k naší výzvě: Kupte si tohle auto, dokud ještě můžete, další takové už asi nebude

/

Foto: The Smallest Cog, tiskové materiály

Pohled populárního britského moderátora a novináře je o to cennější, že navzdory jeho vášni a možnostem za volant tohoto aut dosud neusedl. Našel si na to čas až pár měsíců před koncem výroby, kdy má v kontextu vývoje posledních let oprávněnou obavu. Že se nic jako BMW M3 G80 už do výroby nevrátí.

Pokroku jsme nikdy nemínili stát v cestě, problém je ale v tom, že v poslední době na něj až tak nedochází. Problémem se stala kombinace ideologie a z ní vyplývajících regulací, která si dala za primární cíl něco jiného než „udělat dobře fungující věc”. Primární cílem rozličné techniky, nikoli jen aut, tak najednou není obstarávat co nejlépe primární funkci, ale co nejvíce se přiblížit plnění té či oné vynucované sekundarity. A to pak primární funkce trpí.

Při právě probíhajícím mistrovství světa v hokeji se člověk musí pousmát nad tím, kdy jeden z moderátorů kvituje nízké energetické nároky nové postavené haly, zatímco ten druhý téměř okamžitě žehrá nad tím, že je v hale nesnesitelné horko a led je neobvykle měkký. Tak fajn, postavili jsme energeticky nenáročnou hokejovou halu, která akorát... no jenom... nefunguje tak úplně jako hala. To se pak snadno stane, že ta 30 let stará funguje líp, protože chladí.

V automobilovém světě je to to samé, neustále jsme tak svědky premiér, kdy se člověk musí podivovat nad tím, v kolika ohledech byl klidně dekádu starý předchůdce lepší. A ke všemu byl mnohem levnější. V automobilové branži je nyní kladen důraz hlavně na žíznivost pohonných jednotek, souběžně s tím ovšem roste také tlak na bezpečnost. Nová auta se tedy stávají většími a těžšími, zatímco pod kapotou dochází na downsizing. Teoreticky pak sice takový vůz dokáže jezdit za méně než jeho předchůdce, reálně tomu však pokaždé není. S čím ovšem lze počítat pokaždé na sto procent, to je vyšší cena za komplexně méně atraktivní produkt. To se pak člověk nemůže divit, že se stále více lidí spokojuje s auty, která už mají, popř. na poslední chvíli kupují dožívající iterace toho či onoho modelu.

Čekejme to i v případě BMW, které se připravuje na mezigenerační výměnu modelu M3. Na počátku příštího roku opustí výrobní linky stávající provedení a radili jsme vám, že možná nebude od věci si ho ještě objednat. Nyní jsme se dočkali nečekaného zastání - právě s M3 G80 se nyní projel i Richard Hammond, kterému se varianta Competition ihned dostala pod kůži. A jeho pohled je o to cennější, že se současnou M3 za všechny ty roky dosud nejel, takže lépe vnímá její specifičnost danou původním datem zrodu vedle současné produkce.

Sám se zdá být překvapen tím, že vůz stále odpovídá tomu, co má člověk se snad největší mnichovskou ikonou spojené - tedy maximální řidičské potěšení. Právě proto ovšem někdejší moderátor Top Gearu a The Grand Tour naznačil, že s nástupcem mohou být spojena nemalá zklamání, a to přesto, že si ponechá třílitrový šestiválec. Zbytek může být problém, navíc je otázkou, zda motor sám zůstane čistě spalovací, což aktuální verzi přihrává hodně bodů.

Dosud se přitom mluvilo hlavně o hybridizaci jednotky, BMW ovšem nedávno přišlo s řešením zvaným M Ignite, které spočívá v druhé malé spalovací komoře umístěné v hlavě válců. Pokud vůz jede v normálním režimu, zůstává u klasického spalovacího procesu. Jakmile ale je zapotřebí vyšší výkon, vstoupí část směsi vzduchu a paliva nejprve do malé komory, kde je zapálena, a pak přesunutá do té hlavní, kde dochází na sekundární zážeh. Dochází tak na vyšší efektivitu motoru v okrajových situacích, načež BMW již nyní plní emisní normu Euro 7.

Automobilka původně oznámila, že jako první budou touto technologií osazeny modely M2, M3 a M4. Nyní se však k této skupince přidávají i varianty M340 a M440. Dá se tedy předpokládat, že i příští generace M3 zůstane spíše u této technologie, než aby přešla k hybridizaci. Tak jako tak se ale dočkáme jejího zdražení. I proto si nejspíše BMW bude moci dovolit cenou paritu mezi spalovací a elektrickou verzí, která se v historii značky objeví vůbec poprvé. Nabídnout by měla až přes 1 000 koní, zatímco šestiválcové provedení počítá se zhruba 550 kobylami.

Tím, že ovšem bude existovat více variant s různým pohonem, může M3 dle Hammonda ztratit na své přitažlivosti. Navíc je třeba si uvědomit, že i kdyby BMW nakonec zamířilo jen čistě spalovací cestou, pravděpodobnost, že dojde na návrat manuálu, je stále minimální. Současné provedení je tak jen dalším produktem z mnoha, u kterého nástupce bude zpětně hodnocen jako nepřesvědčivý, ne-li rovnou horší. Pokud jste tedy po M3 vždy toužili, skutečné máte už jen pár měsíců na to, abyste si koupili možná poslední pravověrné provedení v historii. Je to smutné, ale je to tak.


Richard Hammond se přidal k naší výzvě: Kupte si tohle auto, dokud ještě můžete, další takové už asi nebude - 1 - BMW M3 CS Handschalter 2026 vyber 31Richard Hammond se přidal k naší výzvě: Kupte si tohle auto, dokud ještě můžete, další takové už asi nebude - 2 - BMW M3 CS Handschalter 2026 vyber 30Richard Hammond se přidal k naší výzvě: Kupte si tohle auto, dokud ještě můžete, další takové už asi nebude - 3 - BMW M3 CS Handschalter 2026 vyber 37
Současnou M3 si můžete koupit s čistě spalovacím motorem i manuální převodovkou, v USA a v Kanadě dokonce i v provedení CS Handschalter. Jde možná o poslední takovou generaci v historii, pořídit si ji těsně před skonem zas jednou nebude od věci... Foto: BMW

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.