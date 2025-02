Řidič Policie ČR před „rekordní nehodou” nesmyslně riskoval. Rychlost ani styl jízdy neodpovídaly tomu, kam jel 3.2.2025 | Petr Miler

/ Foto: Policie ČR, tiskové materiály

„Ať uděláte sebevětší blbost, když to obhajujete náležitě fundovaně, vždycky se najde někdo, kdo vám zatleská,” chce se zde parafrázovat filmové básníky. Realita je ale taková, že tohle byla blbost, která si nezaslouží nekritické hájení, kterého se někteří dopouští.

Českou republikou minulý týden prolétly záběry těžké nehody, která se odehrála na křižovatce na silnici I/12 poblíž Přistoupimi. Z hlediska následků to byl pozoruhodný karambol, asi by si ale nikdy nezískal tolik pozornosti, kdyby jedním z účastníků - a nutno dodat tím daleko více zasaženým - nebyl policejní vůz. V době, kdy se informace o této události teprve začaly šířit světem, jsme nechtěli dělat předčasné závěry a upozornili hlavně na to, že nehodou čeští policisté, byť asi ne rádi, možná překonali rekord z Guinessovy knihy stanovený samotným Jamesem Bondem. Dá-li se tedy takto o filmové postavě mluvit.

S odstupem několika dnů je venku informací mnohem víc a potvrzují náš prvotní odhad, že policisté v této věci rozhodně nejsou nevinně. Ukázalo se totiž, co nehodě předcházelo, za jakým účelem takovým stylem jeli a v neposlední řadě i to, že na palubě byli dokonce tři.

Ačkoli formálně je zřejmé, že policii nedal přednost řidič Volkswagenu Transporter vyjíždějící z vedlejší silnice a nebudeme souhlasit s tvrzením některých, že on je v tom nevinně, stejně tak nebudeme souhlasit s tvrzením těch, že policisté udělali všechno správně a řidič dodávky by stejným způsobem nedal přednost komukoli jinému.

Bohužel jsme zatím nenašli kvalitnější a celistvější záběry z kabiny policejního auta, venku je pouze nahrávka videa z monitoru počítače s hudebním podkresem (viz níže), který není autentický. I tak je ze záběrů patrné to, na jsme naráželi v prvním článku - policejní auto se na silnici nenacházelo na obvyklém místě. Původní záběr jej zachytil zničehonic uprostřed silnice, až nové video ukazuje, že byl dokonce úplně v protisměru, protože policista předtím někoho předjížděl a na místě, jak vám ukáže Panorama Mapy.cz, je dlouhý středový ostrůvek s fyzickými zábranami. Ty řidiči znemožnily vrátit se včas zpět, i když auto v jeho směru dávno předjel, proto v protisměru zůstával tak dlouho. Právě tady se začaly věci kazit a právě tady dělal policejní řidič něco, co přinejmenším nedomyslel.

Nacházel se totiž kousek před křižovatkou ve vysoké rychlosti (nevím, jestli existuje už nějaká oficiální informace, ale odhaduji okolo 150 km/h) na straně silnice, kde jej prostě nikdo nečeká. Navíc, jako na potvoru, v protisměru jelo další auto, které zřetelně bránilo řidiči dodávky ve výhledu. Možná ne zcela, ale rozhodně nějak. Jsem přesvědčen, že řidič dodávky mohl policejní auto vidět, kdyby se hodně snažil, ale tady přichází ke slovu to, co jsme zmínili minule - pokud jste vy tím, kdo se stará o to, že na silnici jsou věci „jinak než obvykle”, jste to vy, kdo musí myslet i za ostatní a předjímat jejich potenciální pochybení daná tím, že se pohybují ve své běžné rutině.

Dokážu si představit, že řidič dodávky přijel do křižovatky, podíval se do míst, kde normálně čeká relativně pomalu přijíždějící auta, a neviděl tam nic. A tak jel. Policejní auto v protisměru by možná zaregistroval periferně, je to místo, kam se normálně nemáte důvod dívat, ale to by tam nesměl jet další vůz, který na původním videu nebyl patrný. A značnou část policejního auta skryl, takže jej zaregistroval pozdě. Situace je ze všech pohledů značně nepřehledná, byla to v tu chvíli zjevně rušná křižovatka, tam přece nevlétnete takovou rychlostí, navíc v protisměru. Říkám se vší vážností, že na této nehodě má policejní řidič minimálně značnou morální zodpovědnost, protože hodně riskoval. Už nápad vydat se na tak dlouho dobu do protisměru, odkud není rychlého návratu, byl špatný a spustil řadu chyb (dokonce věříme, že by ani do křižovatky nejel tak rychle, kdyby se nechtěl vrátit co nejrychleji za onen ostrůvek), která měla za následek, co už jsme dobře viděli.

A policista prostě riskoval, nesmyslně riskoval, ne že ne. Pokud se s majáky vrhnete do takové vřavy aut z takového místa na silnici v takové rychlosti, nejste pánem vlastního osudu, jen sázíte na to, že ostatní udělají, co čekáte. A to se stát může a nemusí. Tady se to nestalo a policejní řidič se dostal do neřešitelné situace, které mohl předejít jednoduše tím, že by jel stylem a rychlostí přiměřené okolnostem. Přičemž jedna okolnost je klíčová - kam vlastně spěchal.

Technicky můžete jet k jakémukoli případu stejným stylem, zákon vám dává tu možnost, zdravý rozum by ale měl velet ke zvolení rizika přiměřeného tomu, co riskujete pozdějším dojezdem. Pokud pojedete stíhat 20násobného sériového vraha (ale musíte si být jisti, že stíháte jeho, ne si říci, že by to také mohl být někdo takový), který může nedopaden dalších 20 lidí zabít, dá se jistě ospravedlnit i jízda riskující jiné životy. To už musí sama policie zvážit, zda nemá lepší prostředky, které ještě může použít, a zda je to opravdu nutné. Tady ale policie jela k... nehodě. To mi přijde tragikomické.

Samozřejmě, advokáti jakéhokoli chování policistů to obhajují s tím, že „jeli zachraňovat životy”, což mi přijde absurdní samo o sobě - není to jejich poslání, nemají na to kvalifikaci, schopnosti, zkušenosti, nic, na to jsou tu jiné složky záchranného systému. Jistě není od věci jet k nehodě pod majáky, je třeba ji rychle vyřešit, odřídit provoz, zabránit dalším škodám, to je všechno v pořádku. Ale je třeba jet přiměřeně tomu, že už se něco stalo, že dalších ubraných 20 sekund v příjezdu nic podstatného nevyřeší a neodvrátí, naopak snaha dojezd dál zrychlit může novou nehodu pomoci způsobit.

Tady to vypadá, že si někdo spíš hrál na četníky a zloděje, než aby odpovědně dělal svou práci. Prostě není v pořádku jet způsobem, kterým můžeme vidět, a do nepřehledné křižovatky se riskantně vrhnout z protisměru rychlostí, ve které nelze reagovat ani na předvídatelné situace, z nichž tu jedna nastala. Zvlášť s nakonec dalšími dvěma kolegy na palubě. Probůh, mám v tu chvíli odpovědnost nejen za sebe a za další řidiče, ale také za další dva lidi v autě. Přece s nimi nepojedu takhle kvůli nehodě, to je hazard...

Pochybujeme o tom, že bude policista za tuto nehodu byť jen pokárán, za nás by ale měl zpytovat svědomí. Tohle prostě bylo zbytečné a minimálně v rovině přiměřenosti zvoleného stylu a rychlosti jízdy vzhledem k aktuálním okolnostem a smyslu celé cesty mu část odpovědnosti za tuto nehodu v očích soudných lidí z beder nikdo nesejme. Jsme lidé, policisté jsou lidé, všichni dělají chyby, neházíme po nikom kamenem. Ale jednou bychom rádi místo nekonečného odmítání odpovědnosti viděli někoho od policie vystoupit a říci: „Udělal jsem chybu, je mi to líto, pro příště si z toho vezmu ponaučení.” To by byl krásný den...

Policisté si někdy rádi hrají na to, čím nejsou, někdy jim k tomu stát i pořídí ty správné hračky. Ani případ znovu a lépe zachycený níže nevypadá jako ten, kdy by chování policejního řidiče bylo možné označit za profesionální. Ilustrační foto: Policie ČR, tiskové materiály

Zdroje: Autoforum.cz, Mapy.cz, Novinky.cz

Petr Miler

