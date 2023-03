Řidič si najal právníka se sazbou 13 tisíc Kč na hodinu, aby se bránil pokutě za 1 300 Kč, policistům došly náboje před 2 hodinami | Petr Miler

Je třeba obdivovat odhodlání některých lidí domoci se svých práv za každou cenu. V tomto případě to platilo skoro doslova, i když pro řidiče to nakonec dopadlo příznivě také po finanční stránce.

Pokuty nedostává žádná řidič rád, aby také ano. Málokdo proto v reakci na její udělení prohlásí něco jako: „Udělal jsem chybu, protože jsem blbec!” Většina lidí vidí situaci trochu jinak, ačkoli fakta hovoří jasně. Pravděpodobnost, že někdo dostal pokutu omylem či dokonce s nekalým úmyslem policisty, je relativně malá, to ale ještě neznamená, že se někteří nebrání udělené pokutě právem.

Nežijeme ve světě soudce Dredda, takže každý názor policisty lze rozporovat u vyšších instancí. U nás je to nejprve obecní úřad, pak krajský úřad, pak případně několik soudních instancí, v USA jde rovnou o soudy nižších stupňů. Právě na jeden z nich se po incidentu, který se odehrál už 17. ledna 2022 v Marylandu, obrátil Joshua Tishman, který odmítl přijmout pokutu 60 dolarů (asi 1 300 Kč) za - podle policisty - neoprávněné použití světelné houkačky.

Ačkoli detaily případu vypráví každá strana trochu jinak, podle všeho ji odmítl právem. Na dálnici mu tehdy někdo hodil tzv. myšku, v podstatě mu zkřížil cestu při odbočování z levého pruhu do pravého, na což reagoval zabrzděním a bliknutím dálkovými na znamení upozornění i vlastní frustrace. Bohužel pro něj hned za ním jel policista, který - místo toho, aby se vydal za řidičem, který Tishmana omezil či ohrozil - zastavil Tishmana a dal pokutu jemu. Důvod? „Neschopnost řidiče použít dálková světla na úrovni požadované pro bezpečnou jízdu,” to jsme prostě museli citovat doslova.

Tishman se tak rozhodl proti pokutě bránit soudní cestou, což není neobvyklé, přistoupil k tomu ale velmi neobvyklým způsobem. Najal si totiž prominentního právníka Marka Zaida známého z řady vysoce sledovaných kauz, který si za svou práci nechává platit 600 dolarů, tedy asi 13 tisíc Kč za hodinu. Je to jako vytáhnout s atomovkou na Teletubbies, Zaid ale s přijetím případu neměl problém: „Jde o to, co je správné, co je spravedlivé, co je férové. A také o to, co je pro mě zábava,“ řekl Zaid k věci.

Do soudní síně tak vyrazil řádně připraven s tím, že ve státě Maryland neplatí žádný zákon omezující používání dálkových světel pro upozornění ostatních řidičů. Zástupce policie řekl, že za sbor si za pokutou stojí, neboť blikající dálková světla mohou „vyvolat nechtěnou reakci jiného řidiče a ve skutečnosti učinit situaci nebezpečnější“. U soudu to ale neobstálo. Zaid přišel s precedentem, případem z Montany, kde byl za stejnou věc zastaven jiný řidič. Nejvyšší soud v Montaně pak rozhodl, že pokud by bylo blikání řidičů v určitých situacích nebezpečné, zákonodárci by to tak definovali v zákoně. Nic takového ale neudělali a neudělali to ani v Marylandu, takže Tishman byl od přestupku osvobozen.

Heuréka, 1 300 Kč bylo ušetřeno. Háček? Zaid na tomto případu odvedl práci v hodnotě 7 500 dolarů, tedy asi 170 tisíc Kč. Jenže Tishmanovi nakonec z vlastní vůle neúčtoval ani haléř, práci odvedl zdarma. Však zábava musí být...

Policisté ve svém úsudku pravidelně chybují, jsou to jen lidé, proto se také jejich rozhodnutím dá bránit. Aby ale někdo rozporoval pokutu za 1 300 Kč s pomocí právníka, který si za obranu vyúčtoval, tedy mohl vyúčtovat 170 tisíc Kč, to se opravdu nevidí. Ilustrační foto: Renault

