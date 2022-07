Rodina si koupila ojetý elektromobil z roku 2014 s 96 tisíci km, po chvíli měla v rukou jen bezcenný vrak před 3 hodinami | Petr Miler

Když si dnes koupíte ojeté auto s benzinovým nebo dieselovým motorem ze stejného roku a s podobným nájezdem, máte před sebou velmi perspektivní ojetinu schopnou v rodině sloužit snadno dekádu nebo dvě. Elektromobil zjevně může být po šesti měsících na odpis.

Elektrická auta jsou zajímavá věc se spoustou specifických předností, obecně vzato jde ale o trhem nevyžádané, politicky vnucované řešení se všemi problémy, které takové věci obvykle provází. Elektromobily trápí tisíc a jedna potíž, pokud se na ně podíváme jako na nová auta - od pořizovací ceny přes omezený dojezd až po dlouhou dobu dobíjení. V tu chvíli ani nebudeme řešit, co s jejich fungování udělá dalších několik let provozu. A co teprve když se tím zabývat budeme?

Automobily s elektrickým pohonem jsou přes jejich více jak stoletou přítomnost na trhu v podstatě nevyzkoušeným řešením. Nikdy nedosáhly masové obliby po takovou dobu, aby bylo možné říci, co s nimi bude za toho či onoho použití, na tom či onom místě světa za X nebo Y let po pořízení. Navíc se pochopitelně dále vyvíjí, a tak zkušenosti z elektrických ér 70. nebo 80. let minulého století dnes nejsou relevantní. Nicméně vzhledem k tomu, že se je výrobci snaží tlačit vpřed už od minulé dekády, nějakou představu v posledních letech přece jen získáváme.

Jsou to vesměs tragické příběhy, neboť elektromobil jako takový je sice v podstatě normální auto, které může vydržet v provozu 20 let, pro svůj provoz ale potřebuje baterii. A ta je tak drahá a jejíž životnost je tak malá, že je to úplně jedno. Je to jako kdyby spalovacímu autu po 7, 8 nebo 9 letech nenávratně odešel motor. Nový bude stát statisíce a i když zbytek vozu bude klidně „Fit For 55”, s touto investicí na krku bude zralý leda na vrakoviště.

Není důležité, jestli se jedná o Smart, Nissan nebo Teslu, někteří majitelé si po 6 letech dělají z vozů zahradní domky, jiným po 7 rocích zbude auto leda na ježdění pro rohlíky, další klidně po 8 letech vyhodí svou Teslu do povětší, protože příjmy ze sledovaného videa na Youtube jim vydělají víc než prodej zbytku auta na náhradní díly. Není tak divu, že některé elektromobily mají už po 6 letech fakticky zápornou hodnotu. Jde prostě v tuto chvíli obvykle o řešení na jednotky let, jakkoli konkrétní okolností použití mohou průměrnou hodnotu okolo 8 roků vychýlit o pár let oběma směry.

Další skoro dojemný příběh se nyní dozvídáme přes americkou televizi KVUE. Ta informuje o případu tamní rodiny, která se před půlrokem rozhodla koupit si ojetý elektrický Ford Focus. Byla to lákavá nabídka, auto z roku 2014, tedy 8 let starý automobil, měl najeto 60 tisíc mil (asi 96 tisíc km), vypadal svěže jako 17letá dcera, která s ním měla primárně jezdit, a stál přijatelných 11 tisíc dolarů (dnes asi 266 tisíc Kč). To nezní vůbec špatně a při dnešních cenách paliv? No neberte to.

Vůz tak byl zakoupen a majitelům dělal radost. Byl svižný, tichý, příjemný, zachovalý, prostě skvělý poměr hodnoty a ceny. Až do chvíle, než se tohle všechno rozpadlo jako domeček z karet. Po půlroce od koupě totiž vůz zcela vypověděl službu a důvod jistě uhádnete - baterie.

Akumulátory sice nepřekročily zárukou krytý nájezd 160 tisíc km, byly ale už starší než 8 let. Výměna na účet Fordu tedy již není možná, cena nového paketu činí 14 tisíc dolarů, tedy asi 340 tisíc Kč. Jinými slovy, rodina by nyní měla dát o 74 tisíc korun víc jen za baterky než za celé auto. Není divu, že nechce, ale víte, co je nakonec nejtristnější? Že nové akumulátory sice jsou v ceníku, ale reálně je nelze zajistit, Ford je prostě nedrží na skladě a není schopen je promptně nechat vyrobit. I kdyby tedy rodina byla ochotna danou sumu zaplatit, stejně nic nedostane a může si vybrat, zda auto použije jako zahradní domek nebo zkusí onen řízený výbuch. Vůz je zralý znovu leda na vrakoviště jako soubor náhradních dílů pro někoho, komu baterky ještě drží.

Pokolikáté už něco takového slyšíme? Elektromobily jsou problém už jako nové zboží, co teprve jako ojeté. Buď před tím můžeme zavírat oči, nebo to prostě můžeme vzít jako fakt. Automobilky na jejich baterky záruku nejčastěji 8 let a 160 tisíc km nedávají náhodou...

Elektrický Ford Focus může v bazarech vypadat jako zajímavá nabídka, životnost akumulátorů z něj ale může udělat past, ze které se nedá dostat bez ztráty stovek tisíc Kč. Jedné rodině sloužil výměnou za 266 tisíc Kč pouhých 6 měsíců. Foto: Ford

