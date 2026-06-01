Rodinný Mercedes pro sedm za třetinu původní ceny už po čtyřech letech láká, cenovka na náhradní baterii vám ale vezme chuť
Petr ProkopecTohle auto vypadá relativně solidně, dost toho uveze a jeho cena je tak nízká, že se zdá být skoro hříchem jej nekoupit. To ale jen do chvíle, než zjistíte, že jenom náhradní baterie stojí úplně stejné peníze jako celý vůz.
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Rodinný Mercedes pro sedm za třetinu původní ceny už po čtyřech letech láká, cenovka na náhradní baterii vám ale vezme chuť
1.6.2026 | Petr Prokopec
Tohle auto vypadá relativně solidně, dost toho uveze a jeho cena je tak nízká, že se zdá být skoro hříchem jej nekoupit. To ale jen do chvíle, než zjistíte, že jenom náhradní baterie stojí úplně stejné peníze jako celý vůz.
Za posledních pár let se podíl elektromobilů na evropských prodejích citelně zvýšil, třeba v letošním prvním čtvrtletí tvořily 19,4 procenta všech nově prodaných vozů. Skoro každé páté nové auto tedy disponovalo elektrickým pohonem, potěšující to ale není ani pro Evropskou unii. Plány byly totiž úplně jiné, touto dobou už se mělo schylovat k hladkému úplnému přechodu. A fakt, že víc než 80 procent prodaných automobilů tento pohon nemá navzdory létům neuvěřitelně úporných snah ohnout v jejich prospěch úplně všechno na nespočtu úrovní, je sám o sobě velmi vypovídající.
Navíc je třeba si uvědomit, že o víc než dvě třetiny veškerých prodejů těchto aut na starém kontinentu se postaralo jen pět trhů - Německo, Francie, Itálie, Belgie a Nizozemsko. Tyto země ke všemu používají ještě všemožné lokální přerozdělovací mechanismy, daňové úlevy, penalizace a asi tisíc dalších instrumentů, kterými lidem tyto vozy vnucují. Ukazatelem přirozené poptávky tedy dosažený odbyt není ani náhodou.
Pro naše další potřeby je ovšem podstatné, že prodeje nových elektrických aut už nějakou chvíli nejsou zanedbatelné. Tím se logicky stupňuje jejich nabídka na poli s ojetinami, kde je ale přirozený zájem o takové vozy ještě menší. A to logicky posílá jejich ceny dolů tak moc, že se stávají nočními můrami prvních majitelů kvůli brutální ztrátě hodnoty ve velmi krátkém čase. Dokážou ale potěšit ty druhé a další?
I na to se zaměřili kolegové z Auto Bildu, kteří přistoupili k testům některých modelů a nejnověji se podívali na zoubek Mercedesu EQB. Jejich hodnocení by se pak dalo doslova psát přes kopírák, neboť se vlastně příliš neliší od ostatních ojetin s elektrickým pohonem. Znamená to tedy, že vůz jako takový svým chováním prochází. Ovšem pihou na kráse přes většinu těla je jeho klíčový komponent.
Baterie o využitelné kapacitě 66,5 kWh jsou totiž ekvivalentem 17litrové nádrže na naftu, načež není udivující, že s nimi při relativně vysoké průměrné spotřebě 20,8 kWh/100 km zvládnete jen při typickém využití 70 % baterek jen něco přes 200 kilometrů na jeden zátah. A to je velká bída. Poté vás čeká delší zastávka, neboť EQB se vyrábí od roku 2021, a je tedy technologicky dávno za zenitem. Znamená to, že při dobíjení v terénu lze využít výkon jen maximálně 100 kW, při tom domácím se pak musíte spokojit s pouhými 7 kW.
Mercedes na baterie poskytuje záruku obvyklých 8 let či 160 tisíc kilometrů, během kterých kapacita nesmí klesnout pod 70 procent původní hodnoty. Stáří a nájezd jsou tedy kritické, protože nový akumulátor od Mercedesu není ani trochu levná záležitost - požadovaných 23 506 Eur neboli 570 tisíc korun je vážně šílená částka, kvůli které EQB ztrácí hodnotu víc než ostatní elektromobily. Kolegy testovaný kousek z roku 2022, tedy jen o něco málo víc než tříleté auto, ostatně vycházel na 23 680 Eur, tedy prakticky úplně stejné peníze jako náhradní baterka. A to je jen 38 procent původní ceny, hodnota čtyřletých vozů se běžně propadá až k třetině.
Znamená to tedy, že jako ojetina je tento Mercedes umožňující svezení až sedmi cestujícím lákavou koupí? Na první pohled to tak vypadá, ostatně i po najetí 106 707 kilometrů se projevuje solidně. Jenže i když si akumulátor tohoto konkrétního auta podržel 95,5 procenta původní kapacity, zůstává sázkou do loterie, která může skončit úplně jakkoli. Nakonec letos v únoru Mercedes vyhlásil svolávací akci, která se týká právě baterek. Kvůli riziku požáru tak značka musí u 4 677 kusů modelů EQA a EQB z let 2021 až 2024 vyměnit akumulátory.
Vámi vyhlédnutý kousek si tedy rozhodně důkladně proklepněte, přičemž trvejte na doložení kompletní servisní historie i vyřešení všech svolávacích akcí. Ani po prohlédnutí dokumentace vám však práce nekončí. Mnozí majitelé totiž hlásí, že jejich auto se na veřejných stanicích dobíjí jen při výkonu mezi 45 a 60 kW, případně dochází na náhlé přerušení procesu. Kromě toho se rychleji vybíjí 12voltová baterie, což následně vede k mnoha jiným problémům.
Potíže může dělat také palubní software, přičemž stížnosti prší také na multimédia či nefunkční připojení mobilů skrze Bluetooth. Vyšší hmotnost vozu (při plném zatížení jde až o 2,5 tuny na 4,7 metru délky) se pak negativně projevuje také na podvozku, kde na výměnu ložisek může dojít už po najetí 100 tisíc kilometrů. Opomenout pak nesmíme ani chladicí systémy, jakkoli v jejich případě jsou problémy povětšinou způsobené vadnými senzory.
Ač tedy obrovský propad hodnoty může pár let stará auta dělat lákavými, zrovna ojetému EQB byste se měli spíše vyhnout. Je sice hezké, že uvnitř nabízí dostatek prostoru i pro početnou rodinu, ovšem rizik s ním spojených je až příliš mnoho. Klíčové je hlavně to, že jen pár let po koupi vám z účtu může zmizet stejná suma, jakou jste již utratili, a to za nové baterie - stačí ujet 54 tisíc km a máte po záruce. Jejich koupě navíc dalšímu propadu hodnoty nezabrání, kterýkoli z dalších kupců vám za celé auto i s nimi už nikdy nedá ani jejich cenu...
Mercedes EQB sice dokáže pobrat hromadu lidí i jejich zavazadel, tím však jeho klady víceméně končí. Dále je ovšem třeba počítat s mnoha negativy, které navíc mají souvislost s elektrickým pohonem. Provoz vás tak může přijít na nepřiměřené peníze. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto Bild
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