Rozlitá voda se stává postrachem elektrických aut, další majitel na ni doplatil opravou za stovky tisíc
Petr ProkopecDokud to byl izolovaný případ, brali jsme to za hloupou náhodu, teď už to tak ale nevypadá. A jakkoli můžeme přemítat nad tím, proč někdo vozí v interiéru vodu v nádobách se špatně utaženými víčky, zranitelnost elektromobilů touto cestou je stejně zjevná jako podivná.
včera | Petr Prokopec
Dokud to byl izolovaný případ, brali jsme to za hloupou náhodu, teď už to tak ale nevypadá. A jakkoli můžeme přemítat nad tím, proč někdo vozí v interiéru vodu v nádobách se špatně utaženými víčky, zranitelnost elektromobilů touto cestou je stejně zjevná jako podivná.
Konec listopadu byl ve Vietnamu spojen s obrovskými záplavami, které si vyžádaly několik desítek lidských životů. Materiální škody pak byly nezměrné, milovníci elektrického pohonu však i na tomto neštěstí našli cosi dobrého. Zatímco některá spalovací auta zůstala znehybněná, ta elektrická se i po silnicích zaplavených větším množstvím vody zvládla pohybovat. Něco takového na první pohled působí nelogicky, neboť řada lidí si ihned představila cosi jako do zásuvky zastrčený vysoušeč vlasů, který hodíte do vany.
Faktem však zůstává, že elektromobily jsou utěsněné podobně jako spalovací auta, nepotřebují ale sání vzduchu, které nesmí přijít s masou vody do kontaktu, jinak hrozí známé problémy. Při určitých záplavách tedy elektromobily skutečně mohou obstát lépe. Jak je ale vidno, mnohem hůř si s vodou dokážou poradit, pokud se rozlije uvnitř. A nemusí jít ani o protržený bazén, jehož obsah by natekl dovnitř elektrického vozu skrze otevřené okno.
Před pár dny se ukázalo, že k opravdu drahé opravě stačí rozlitá láhev vody. Právě na tu dojel majitel Hyundai Ioniq 5, který následně musel zaplatit skoro 250 tisíc za to, aby se jeho elektromobil mohl vrátit na silnice. Do jisté míry měl i štěstí, neboť vlastníci Lucidu Air za stejný problém platí ještě více U výrobce přitom zastání hledat nemohou, neboť jde v podstatě o jejich vlastní chybu. S čímž jistě lze souhlasit, jenže u spalovacích aut by její následky rozhodně nebyly tak drahé.
Abychom nemluvili jen obecně, rovnou poukážeme na nepříjemnou zkušenost, kterou během amerického Dne díkůvzdání udělal uživatel Redditu s přezdívkou raging_onyx. Ten se zastavil v obchodě, aby doplnil vodu do kanystru, který následně uložil do zavazadelníku. Zjevně však zapomněl utáhnout víčko, neboť poté, co na silnici trefil výmol, došlo k převrhnutí kanystru. Ten byl 19litrový, což není malé množství, celý se ale nikdy vylít nemohl. Vody z něj ovšem mohlo vytéci dost.
Krátce na to se palubní displeje vozu rozzářily jako vánoční stromeček, jen místo ozdob na nich vyskakovaly varovné hlášky. Fungovat přestalo rovněž regenerativní brzdění a elektromobil nešel přepnout do parkovacího režimu. Operátor komunikačního centra značky navíc majiteli naznačil, že dost možná půjde o totálku. Situaci pak neusnadnila ani skutečnost, že vůz nešel nešel přepnout ani na neutrál, kvůli čemuž nebylo možné jeho odtažení.
Druhý den Lucid naštěstí potvrdil, že nedošlo na závadu baterie, a vůz tak mohl zamířit do servisu. Podle přijímacího technika se oprava měla vejít do 1 000 dolarů, což je zhruba 21 tisíc korun. Jenže nakonec na účtu svítila částka ve výši 14 830,46 USD (cca 310 tisíc Kč). Tu pak dost možná bude muset majitel zaplatit ze svého, neboť jeho pojišťovna od celé věci dává ruce pryč. „Ioniqový scénář“ se tak opakuje pomalu do posledního detailu, jen v dražší „Ludicové verzi“.
Co se stane, když se ve vašem drahém elektromobilu převrhne špatně zavřený kanystr s vodou nebo jen láhev s ní? Pak máte rázem co do činění s možná nejdražší opravou v životě. Foto: Lucid Motors
Spilled Water in My Lucid Trunk, Now Facing a $15k Repair Bill
byu/raging_onyx inLUCID
Zdroj: LUCID@Reddit
