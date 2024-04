Rusové dali na motor průhlednou vanu a za běhu ukázali, co se stane, když do něj nalijete moc oleje včera | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Nedostatek oleje může motor zadřít a nevratně, poškodit, to ví skoro každý. Doplnění příliš velkého množství oleje se ale může postarat v podstatě o to samé, to už každému jasné není. Takhle proces k tomu vedoucí vypadá ve skutečnosti.

Z mého pohledu je kontrola a dolévání oleje banální záležitostí. Čas od času zkrátka vyndáte měrku, otřete jí, zase zastrčíte a při následném vyndání zjistíte, jaký je skutečný stav. Popřípadě u modernější alternativy téhož zkontrolujete stav v palubním menu (některá auta už klasickou měrku ani nemají), výsledek je stejný.

Pokud jste při předchozí výměně vy nebo servis zůstali mezi příslušnými ryskami, pak s největší pravděpodobností budete muset něco dolít - jak moc velké množství, to již záleží na stavu vaší jednotky a množství kilometrů najetých od poslední výměny. Vždy ale platí, že je třeba při dolévání průběžně kontrolovat měrku a respektovat také stanovené maximum. Ano, i to.

Není nutné to dělat bůhvíjak úzkostlivě, v případě obou krajních stavů se obvykle nic nestane, když je oleje o milimetr na rysce více nebo méně - ke skutečně kritickým stavům bývá ještě daleko. Někteří ale nejsou s to respektovat ani to a mají pocit, že kdo více maže, ten víc jede. A proto si s měrkou hlavu nelámou a místo toho napěchují do motoru klidně i celý kanystr s několika litry oleje, i když by auto sneslo jen jeden (to bývá, ale není to nutně pravidlo, množství oleje, které dělí obě rysky na měrce). Pokud tohle uděláte, koledujete si o pořádný průšvih.

Jak je to možné? Velmi výmluvě se situaci rozhodli vykreslit Rusové provozující kanál Garage 54 na Youtube. Ti jeden ze starších motorů osadili průhlednou olejovou vanou s okénkem. Díky tomu lze snadno sledovat, co se děje během jeho chodu. V případě nadměrného množství oleje to přitom znamená, že mazivo dostává do kontaktu s hřídelí. Ta se za normálních okolností nachází nad hladinou oleje, v případě jeho přelití jej ale začíná čeřit. A jakkoli maziva běžně obsahují aditiva proti pěnění, ta počítají jen s jistou mírou.

V případě přelití se tak rázem z olej mění v našlehanou krémovou hmotu, jejíž obsah logicky narůstá. Dostává se tedy i tam, kam by neměla, kupříkladu do bloku pohonné jednotky, jenž není ideálně ventilován. V té chvíli ovšem olej neplní své původní poslaní, místo mazání a chlazení může naopak paradoxně dojít k zadření jednotky. Její následná oprava pak není levná, naštěstí však na něco takového včas upozorní příslušná ikonka na palubní desce. Teprve až její ignorace vás totiž dostane do velkých problémů.

Pokud nicméně zareagujete včas, není nic snazšího než nadměrný olej odčerpat. Dosáhnout toho lze buď použitím malého čerpadla, které vsunete do otvoru určeného pro kontrolní měrku, případně pak kompletním vypuštěním. A dolitím již správného množství. Použít přitom můžete ten původní, tedy pokud v mezičase nedošlo kvůli napěnění a přelití do jiných části motoru k jeho znečištění. Ostatně pohled na „mléko“ na videu je v tomto ohledu značně odrazující.

Olej je pro spalovací motory extrémně důležitý, i proto je třeba dodržet správné množství. Pohonnou jednotku můžete zadřít, i když ho do ní nalijete nejen málo, ale i naopak příliš. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Garage54@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.