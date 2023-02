Rusové prozradili triky, díky nimž nastartují auto i při teplotách -70 stupňů Celsia před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Ranní teploty se aktuálně pohybují i výrazně za hranicí 10 stupňů pod nulou a snadno se může se stát, že budete potýkat s problémy se startováním vozu. Takové teploty jsou na naše zeměpisné šířky extrémní, v Rusku si ale musí poradit s mnohonásobně nižšími.

Česko v těchto dnech zasáhlo opravdu mrazivé počasí, zažít teploty okolo -15 stupňů Celsia není výjimečné. Takové naštěstí panují pouze v noci, ve dne je díky sluníčku přeci jen o poznání příjemněji. Podobná situace se má opakovat ještě zhruba do čtvrtka, poté nicméně můžeme očekávat oteplení. To bude v závěru týdne dokonce natolik vysoké, že někde by rtuť teploměru mohla vyšplhat až na 10 stupňů Celsia. Na přezouvání pneumatik ovšem stále ještě zapomeňte, do jara se může odehrát ještě kdeco.

Se zimou nicméně není spojeno pouze odlišné obutí, péči o vůz totiž musíte věnovat daleko větší pozornost. Zvláště při pádech teplot hluboko pod bod mrazu. Pokud totiž nemáte baterii v ideální kondici, nemusíte po ránu nastartovat. Na druhou stranu, objednání nové na internetu zabere jen pár chvil, přičemž zvolit můžete i její dovoz a případně rovnou instalaci. Bude vás to sice stát o trochu více, ovšem na doručení můžete čekat v teple a následně si nemusíte ani špinit ruce.

Pokud jste nicméně majitelem vozu v Jakutsku, pak vám žádný e-shop nepomůže. Ostatně cesta mezi jednotlivými městy v této oblasti může klidně zabrat i několik dní. Teploty zde navíc klesají i k -70 stupňům Celsia. V podstatě to znamená, že jediná chybička vás může stát život. Stačí totiž, aby vašemu vozu zhasnul motor, nenastartovali jste ho a o zbytek se postará extrémní mráz. Na oživení zamrzlého auta jsou totiž potřeba triky, jaké znají kupříkladu Konstantin a Anatolij.

Tato dvojice místních má k dispozici UAZ-469, což je jeden z nejodolnějších ruských off-roadů, jaké kdy byly vyrobeny. Ovšem i přesto by vůz nezvládl v tak třeskuté zimě zůstat provozuschopný. Pokud jej tedy Konstantin a Anatolijem chtějí mít připravený k okamžitému použití, musí volit mezi dvěma variantami. Tou první je umístění vozu do garáže, která nicméně musí být vyhřívaná. Druhá pak spočívá v tom, že pohonnou jednotku během zimy nikdy nevypnou.

Obě možnosti samozřejmě vedou k nemalé spotřebě pohonných hmot. Ty jsou sice v Rusku levné, přičemž žíznivost 2,5- či 2,7litrové benzinové jednotky na neutrál není zrovna vysoká, ovšem představte si, že motor běží nonstop 24 hodin denně po dobu nějakých tří čtyř měsíců. V té chvíli již musíte mít nakoupeno velké množství kanystrů, a to bez ohledu na fakt, zda jimi budete napájet samotné ústrojí vozu nebo agregát vytápějící zmíněnou garáž.

Rovněž další trik vyžaduje nějaké finance, i když jich bude o poznání méně. Spočívá v zasunutí fukaru pod vůz, ideálně pod hnací ústrojí. Než tak ovšem učiníte, je třeba vůz zabalit do plachty, která bude teplo držet uvnitř. V takovém případě můžete dle Konstantina a Anatolije po dvou hodinách schopni vyrazit za svým cílem. Nebo můžete jednoduše na podzim vyndat baterku a počkat na jaro, než vaše auto samo od sebe rozmrzne. Tenhle „trik” jste ale asi slyšet nechtěli...

UAZ-469 patří mezi nejodolnější vozy v Rusku, ovšem jakmile teploty klesnou hluboko pod bod mrazu, je již třeba i v jeho případě triků, jinak nevyjedete. Ilustrační foto: UAZ

Zdroj: Kiun B@YouTube

