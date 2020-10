Rychlá a nenápadná auta do 100 tisíc Kč: I s tak malým rozpočtem je z čeho vybírat před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Doba je složitá a peněz na rozdávání má málokdo. I tak se ale dají najít auta, která za malé peníze nabídnou velmi slušnou dynamiku a ještě nebudou dráždit okolí.

Spousta z nás chce jezdit autem, které se nezdá, které v sobě skrývá více dynamického potenciálu, než by do něj leckdo řekl. Jenže ne každý si může takové auto dovolit. Postavit si něco podobného bývá daleko nejdražší a i když se takové vozy najdou také v nabídkách automobilek, pořád nejde o nic dostupného. Je pěkné, že třeba i Škoda Superb 2,0 TSI 4x4 dokáže s dříve 280 a později 272 koňmi v záplavě 150koňových dieselů překvapit svou rychlostí, jenže i pro takový „moment překvapení” je nutné sáhnout dost hluboko do kapsy. A to i když chcete ojetinu.

Nenápadné tovární rychlíky lze nicméně najít i mezi staršími ojetinami a některé představují skutečně zajímavé nabídky. Vybrali jsme auta, která mají víc výkonu, než by do nich jeden řekl a přitom nestojí velké peníze ani ve velmi slušném stavu. Zrychlení na stovku za 6 či 7 sekund je u většiny aut níže běžné, stejně jako maximální rychlosti v oblasti 240 - 250 km/h. Dnes je snadno koupíte i do 100 tisíc korun a cena jim už klesat nemusí, některá mají i jistou sběratelskou hodnotu.

Alfa Romeo 166 3,2 V6

Legendární Busso asi nemusíme představovat - vidlicový šestiválec, jehož zvukový i jízdní projev je tak návykový, že kdo ho jednou řídil, nikdy nepřestane snít o nějaké Alfě s tímhle motorem. Právě 166 je paradoxně nejlevnější cestou, jak se k němu dostat. Je tu naladěný na 240 koní, což znamená stovku za 7,5 sekundy. Uvnitř je dost místa, 166 je pohodlná i na dlouhých cestách a pro neznalé vypadá prostě jako starší smutné auto. V podstatě to také starší auto je, takže počítejte s náročnější údržbou, rozjařit se ale ještě dokáže a překvapit tím všechny kolem též.

Foto: Alfa Romeo

Citroën C5 3,0 HDI FAP

Tohle auto si s rychlostí spojí málokdo, jenže druhá generace Citroënu C5 nabídla kromě spousty komfortu i díky hydropneumatickému podvozku a neotřelého designu také šestiválcové motory. Nejsilnější tu byl třílitrový diesel se dvěma turbodmychadly, který měl 243 koní a na stovku rozjel vůz za 7,7 sekundy. S takovou dynamikou necháte i dnes v prachu kde koho a čekat to nebude opravdu nikdo. Navíc když zvolníte, snadno pojedete „za sedm” ve velké pohodě.



Foto: Citroën

Honda Civic Aerodeck 1,8 VTI

Tenhle Civic je tu možná se 170 koňmi nejslabším autem, ale čekali byste v téměř 20 let starém, zcela neprůbojném kombíku takové stádo? Řada nových aut, která potkáváme na silnicích, takový výkon neumí nabídnout, stejně jako stovku za 8,8 sekundy a maximálku 214 km/h. Motor je navíc příjemně točivý, převodovka je blízká dokonalosti a podvozek nabídne nezávislé zavěšení všech čtyř kol. Navíc Civikem Aerodeck převezete i děti k babičce a když narazíte na pěkný kousek, bude vás dnes stát opravdu malé peníze.



Foto: Honda

Chrysler 300M

300M není zrovna zánovní auto, jeho výroba skončila v roce 2004, leckomu přijde jeho design podivný a jeho délka lehce přes 5 metrů přílišná. Motor je také umístěn podélně před přední nápravou a pohání přední kola. Na první pohled nic moc, ale automat 42LE umí být sametový a můžete volit stupně manuálně. Jeho 3,5litrový šestiválec má 259 koní, což není hodnota pro smích, stovka za 7,8 sekundy též neurazí. Výbavy i prostoru je tu až nad hlavu a ceny ze současných hodnot už neklesají. Hledejte kousek s pečlivou údržbou a olejem měněným po 8 tisících km. 300M získal v roce 1999 ocenění Auto roku amerického magazínu Motor Trend, takže „americkej kýbl” to tak úplně není.



Foto: Chrysler

Lexus GS 430

Auta Lexusu patří k těm, od kterých po dynamické stránce nečekáte vůbec nic. Tedy ne že by toho sama nebyla schopna, majitelé ale obvykle holdují trochu jinému způsobu jízdy. Tím lépe, pokud jsou vaše preference jiné - GS generace S190 má ve verzi 430 má pod kapotou atmosférický osmiválec o objemu 4,3 litru a výkonu 290 koní, který posílá na zadní kola. Na stovce je za 6 sekund a umí až 250 km/h. Spolehlivost očekávejte prvotřídní, výbavu také.



Foto: Lexus

Opel Vectra C 2,8 V6 Turbo

Ne, nemáme na mysli verzi OPC, ta zas tak nenápadná není. Myslíme nejsilnější civilní model s přeplňovaným 2,8litrovým šestiválcem, vyvinutým ve spolupráci se Saabem. Vypadá naprosto nenápadně, nabízel ale 230 a později i 250 koní a potěšit dokáže akcelerací i maximálkou. Kdysi jsme tohle auto testovali a bylo tak rychlé, že to umělo překvapit i jeho autory. Bez omezovače rychlosti se podívalo i za hranici 260 km/h a anténa autorádia v tu chvíli začala mlátit do skla pátých dveří... Udávaná stovka za 6,9 sekundy je reálně dosažitelná, akcelerace je ale relativně zajímavější mezi 100 a 200 km/h - pořád se bavíme o autě s předním náhonem.



Foto: Opel

Subaru Forester 2,5 XT

Téhle verzi Foresteru si občas říká Impreza WRX na chůdách, protože to skoro odpovídá realitě. Forester byl do druhé generace s Imprezou technicky spřízněn a pod kapotou této verze byl dvouapůllitr právě z WRX. 227 koní pod znamenalo stovku za 6 sekund a k tomu jste tohle auto mohli bez obav vzít i mimo asfalt. Už tehdy to do Foresteru neřekl nikdo. A dnes to neřekne tuplem...



Foto: Subaru

Volkswagen Golf IV VR6 4Motion

Na světě nenajdete obyčejnější auto, než je Golf čtvrté generace. Jezdí - nebo donedávna jezdilo - jich tolik, že se za kouskem, který má dvě nenápadné koncovky výfuku, ohlédne málokdo. Ty koncovky byly jediným odlišením verze 2,8 VR6, světově unikátní koncepce motoru, od někdy i trochu dýchavičných standardních provedení. Pod kapotou ale bylo 204 koní, takže na nedostatek výkonu si tu rozhodně nikdo stěžovat nebude - stovka byla otázkou 7 sekund a na dálnici se dostanete na 235 km/h.



Foto: Volkswagen

Volvo S80 T6

S80 první generace má možná trochu smutný výraz přídě, ale ve verzi T6 není ke smutku důvod - řadový šestiválec se dvěma turbodmychadly dává 272 koní, po roce 2002 dokonce 276 koní. A v této verzi umí udělat stovku za 7,2 sekundy s maximálkou 250 km/h. Interiér je prostorný, sedačky velmi pohodlné a při dobré údržbě umí S80 najíždět vysoké statisíce kilometrů. Jediné, co vás může u T6 trápit, je poloměr otáčení ropného tankeru, protože s řadovým šestiválcem vpředu napříč nezbývá moc místa pro vytočení kol. Ale co by člověk nepřekousl pro možnost spatřit udivené pohledy ostatních řidičů kousek za startem z křižovatky...



Foto: Volvo

Petr Miler