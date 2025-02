Rýsuje se nový král ztráty hodnoty. Majiteli má prodělat přes 6 milionů Kč za jediný rok a 10 tisíc km před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Mrká na vás auto, jaké svět ještě nepoznal. Pokud se naplní byť nejpozitivnější očekávání spojená s jeho nynějším prodejem, bude si majitel moci odepsat krutých 605 Kč nákladu na každý ujetý kilometr jen optikou ztráty hodnoty. Čtete správně, šest set pět korun.

Přes týden jsem se začetl do jedné internetové diskuze českých „elektromobilistů” na téma nákladů spojených s provozem auta. Jeden z přítomných emotivně rozporoval tvrzení o tom, že má provozně jeden z nejdražších vozů svého druhu, když přece dojel na dovolenou a za dobitou elektřinu zaplatil jen X korun, zatímco za to benzin, naftu nebo třeba i plyn by zaplatil víc. Skoro se mi chtělo do diskuze přidat variaci na klasický obrat: „Hej, chlape, máš taky ten pocit, jako bychom žili na planetě opic?”

Přijde mi neuvěřitelné, že po dekádě připomínání docela jiné reality někdo počítá provozní náklady na auto takto. Prostě palivo a konec. Pak se člověk musí ptát, proč jezdit autobusem, když jízdenka bude stát třeba 50 korun i na vzdálenost, kterou urazíte za litr nafty. A když pojedete dva, nebo dokonce čtyři a podělíte se...

Je to samozřejmě absurdní, už i těch striktně provozních nákladů je podstatně víc, nad všemi ale obvykle ční pokles hodnoty, kterou vůz s každým dnem ve vašem vlastnictví a každým ujetým kilometrem obvykle ztrácí. Zejména elektrické modely z řady mnohokrát zmíněných důvodů přivádí majitele v tomto ohledu až k zoufalství . Pak je opravdu celkem jedno, jestli ujetý kilometr zvládnete na palivu za 1 nebo 2 Kč, když jen optikou ztráty hodnoty můžete přicházet o 10, 20, 200... Anebo klidně ještě násobně víc korun.

Extrémy v tomto ohledu jako by neznaly mezí. Pokud chcete najít skutečný elektrický cenový propadák, chce to auto s vysokou pořizovací cenou a vysokými provozními náklady i na všechno ostatní (servis, pneu, cokoli), třeba jako mnohokrát zmíněné Porsche Taycan. Když chcete ale rovnou do stratosféry, chce to přidat ještě nějaký další vnější faktor, třeba krach výrobce, který se o vůz postaral. To logicky vyvolá obavy z jakékoli další provozuschopnosti a cenu tlačí níž a níž.

Všechno zmíněné se sešlo v autě, které vidíte na fotkách níže, a které je zrovna teď draženo na Bring a Trailer. Pokud marně tápete, o jaký vůz vůbec jde, připomeneme, že se jedná o dílo krachující (ale pořád ne úplně nadobro odepsané) automobilky Faraday Future. Svého času supernadějná firma, kterou podporoval i Jaguar Land Rover, nakonec nebyla schopna dát dohromady nic, co by lidé kupovali, a tak se už několik let potácí na obou hranách úplného konce, aniž by dál něco vyráběla.

Než se tak stalo, pár aut přece jen dokončila a prodala. A mezi nimi i tento model FF91, který si jeho současný majitel koupil před rokem a kousek za 309 000 USD, tedy asi 7,5 milionu korun. Jde o extrémní cenu, ale dostal se tak k verzi Futurist Alliance, která disponuje třemi elektromotory a neobvykle velkou baterií. Vůz tak pracuje s až 1 064 koňmi výkonu a 1 976 Nm točivého momentu, stovku zvládne za 2,3 sekundy a baterie o kapacitě 142 kWh mu má zajistit dojezd až 613 kilometrů.

Je to jistě zajímavé, neobvyklé auto. Podívejte se na jeho design, kola, řešení ztvárnění loga nebo dokonce interiér s celkem 11 obrazovkami různých velikostí, kterým dominuje 27palcové „kino” obšťastňující cestující vzadu, Ti sedí na dvojici skoro nekonečně polohovatelných sedadel (můžete i skoro ležet), jež váš umí zahřát, ochladit i zmasírovat. Nemůžeme říci, že to nevypadá nezajímavě, také to ale nebylo levné. A pořizovací cena byl jen začátkem celé této „legrace”.

Pátý vyrobený exemplář FF91 totiž zamířil do už zmíněné aukce. Majitel s ním jezdil, ne že ne, za rok zvládl najet skoro 10 tisíc kilometrů. Nyní se ale auta zbavuje, a to velmi odvážně bez rezervní ceny. Jinými slovy: Auto dostane ten, kdo nabídne nejvíc, i kdyby to bylo 5 korun. „Pětikačka”, v dražbě už bylo nabídnuto víc, na základě jejího dosavadního průběhu ale kolegové z Car Buzz očekávají, že finální cena nepřekročí 60 tisíc USD, tedy bude nejméně o 249 tisíc dolarů nižší než ta pořizovací.

Pokud se toto očekávání naplní, přijde majitele rok vlastnictví FF91 nejméně na 249 tisíc USD, tedy víc jak 6 milionů Kč. I přes dalece nenulový nájezd by jej pak ujetý kilometr vyšel neméně na 605 korun a auto přišlo za takovou dobu o přinejmenším 80 procent hodnoty. Tomu se říká terno, co? Uvidíme, jak vše dopadne, i kdyby ale někdo nabídl o 125 tisíc dolarů víc, než se čeká, budeme někde kolem 300 Kč na km. Opravdu sejde na tom, za kolik tankujete, dobíjíte nebo jakkoli jinak získáváte energii na další cestu? U těchto aut opravdu ne...

Foto: Faraday Future FF 91 je jistě zajímavé auto, vypadá jako z budoucnosti. Majitele ale rok ježdění s ním přijde sakra draho. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Petr Miler

