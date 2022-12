S levnými auty bude za pár let konec, do roku 2035 zmizí z nabídek cokoli dostupného před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Pokud máte pocit, že auta už zdražila tak, že nemohou být dražší, mýlíte se. Stále větší nesmysly z dílen EU už se postarají o to, aby se z jakéhokoli nového auta stalo drahé zboží.

Jedním z velkých témat posledních měsíců je konec Fordu Fiesta. O čem se zpočátku jen spekulovalo, to se následně stalo oficiální informací. Kdysi mimořádně populární hatchback z montážních linek sjede naposledy někdy v létě příštího roku, čímž se uzavře příběh trvající 47 let. Stejný osud se ale nebude týkat jen Fiesty - její odchod je jen jedním z řady posledních hřebíků, které se Evropská unie rozhodla zatlouci do rakve malých a dostupných aut.

Tento vývoj je vskutku bizarní. Brusel totiž stále více tlačí na ochranu klimatu, čemuž by nejlépe vyhověly právě malé vozy. Jsou lehké, ke svému pohonu nepotřebují velké a výkonné pohony a jejich mnohasetkilometrový akční rádius obvykle není téma. Jelikož ale mají výfuky, jsou v očích politiků škodlivější než mnohatunová monstra, která na parkovišti zaberou dvojnásobnou plochu a jež se bez stovek koní pod kapotou neobejdou. K zisku ekologického kreditu jim stačí bateriový pohon.

Europolitici zaslepeni ideologickou rouškou tak přispívají k mnoha problémům, které by jinak nemusely nastat. V prvé řadě lze poukázat na socioekonomické dopady, které nedostupnost levných prostředků osobní dopravy bude mít ať už přímo (tedy skrze to, že se taková doprava stane pro řadu lidí nedostupnou) nebo nebo nepřímo (celková výroba i prodej aut se nevyhnutelně sníží), což povede k přidření motorů řady evropských ekonomik, tu českou nevyjímaje.

Abychom nemluvili jen obecně, můžeme uvést několik příkladů. Začneme u Dacie, jejíž Sandero je k mání od 296 400 Kč. To již není zrovna malá částka, ostatně v případě předchůdce nebyl problém dostat se o 100 tisíc korun níže. I tak by zákazníci měli být za hatchback osazený atmosférickým litrovým tříválcem vděčni. Také rumunská automobilka bude časem donucena k elektrifikaci a auta za tuto cenu z trhu zmizí.

Jaká je čeká budoucnost, v plné míře vykresluje jiná Dacie, model Spring. Ten je klonem čínského Renaultu City K-ZE, jenž se vyrábí již od roku 2019. Elektrické provedení staví na spalovací verzi Kwid, s níž značka vyrukovala již před sedmi lety. Teoreticky tedy mělo dojít ke splacení vývojových nákladů či alespoň k jejich výraznému rozmělnění. Ovšem i přesto Spring startuje na 531 900 Kč, což z něj dělá naprostý nesmysl prodávaný jen tam, kde dotace stlačí cenu o statisíce níže. U nás tento vůz nechce skoro nikdo (letos 87 prodejů).

Na prakticky identický vývoj lze vsadit také u koncernu VW, který předpokládá, že modely jako up!, Citigo, Polo či Fabii nahradí elektromobily. S jejich cenou se pak chce dostat pod 25 tisíc Eur (cca 605 tisíc korun), což z nich ovšem udělá podobně neprodejné zboží. Stačí si totiž jen uvědomit, kterak lidé prskají u Škody Octavia, jenž startuje na 519 900 Kč. Představa, že vesele vydají více peněz za menší kus hůře použitelného auta, je tak vysloveně naivní.

Je navíc třeba dodat, že zmíněná cena je odhadem, který nejspíše do reality převeden vůbec být nemusí. EU se navíc rozhodla, že tlak spojený s elektrifikací není dostačující. Proto zákonodárci přišli s emisní normou Euro 7, která má začít platit již od roku 2025. Aby spalovací auta mohla novými pravidly projít, budou muset být osazena daleko větším množství anti-emisních systémů. A jakkoliv se europolitici zaklínají tím, že cena vzroste maximálně o 150 Eur (3 650 Kč), dle automobilek půjde reálně o více jak třicetinásobek.

Během několika málo let tedy bude zmiňované Sandero startovat výše než Fabia (349 900 Kč), která navíc zmizí ze scény. Rumuni tak sice i nadále budou moci počítat s nemalým zájmem, ty však potrvají maximálně do roku 2035. Jakmile budou muset výlučně přepřáhnout na elektrický pohon, rázem nebudou zajímat skoro nikoho. Bohatí si totiž něco tak „plebejského“ nekoupí, chudší pak na auta za více než půl milionu korun nebudou mít.

Sandero se již přiblížilo hranici 300 tisíc korun, jakkoli jste jej ještě pár let zpátky mohli pořídit za nějakých 170 000 Kč. Budoucnost je nicméně ještě temnější. Foto: Dacia

Zdroj: Focus

